GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
“No al genocidio”: Madrid grita contra los ataques israelíes sobre Gaza
La Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina denuncia que España continúa comerciando armas con Israel e insta a detenerlo de inmediato
Protestas en Madrid contra el genocidio de Palestina. / Anadolu Agency
20 de marzo de 2025

Madrid volvió a alzar la voz este miércoles contra la ofensiva israelí en Gaza. En la céntrica Plaza de Callao, una multitud respondió al llamado de organizaciones de la sociedad civil en solidaridad con el pueblo palestino, en una jornada de protesta que también contó con el respaldo del partido Podemos.

Las consignas fueron contundentes: "Israel asesino", "Viva la resistencia palestina", "No al genocidio". Entre pancartas y gritos de indignación, los manifestantes exigieron al gobierno español el cese definitivo de la venta de armas a Israel.

El Ejecutivo sostiene que las exportaciones están suspendidas desde el 7 de octubre de 2023, pero la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) refuta esa versión. Basándose en datos de comercio exterior, la organización asegura que en enero España envió piezas de cañones y lanzacohetes a Israel por un valor de 22.730 euros (24.795 dólares) e importó bombas y granadas por 2,15 millones de euros.

Las movilizaciones continuarán en los próximos días en distintas ciudades españolas, entre ellas San Sebastián, mientras en Gaza el horror no da tregua. Desde la ruptura del alto el fuego, el 18 de marzo, los bombardeos israelíes han segado la vida de más de 700 palestinos, la mayoría mujeres y niños.


FUENTE:TRT Español
