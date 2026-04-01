El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, para abordar la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y los esfuerzos diplomáticos encaminados a un posible alto el fuego, según informó el medio estadounidense Axios.

Según dos fuentes con conocimiento directo de la llamada citadas por el portal, Trump informó al príncipe heredero sobre las “conversaciones en torno a un posible alto el fuego”.

Por el momento, la Casa Blanca no ha respondido a la consulta de la agencia de noticias Anadolu sobre la supuesta conversación.

En paralelo, Estados Unidos habría enviado a Irán una propuesta para poner fin al conflicto a través de Pakistán. De acuerdo con el informe, la iniciativa incluiría medidas relacionadas con los programas nuclear y de misiles balísticos de Teherán, así como disposiciones sobre la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Irán ha negado mantener conversaciones directas con Washington. Las autoridades iraníes insisten en que los contactos se han limitado a mensajes transmitidos por intermediarios y han calificado las propuestas estadounidenses de “excesivas y poco realistas”.

Mientras tanto, Estados Unidos e Israel continúan llevando a cabo ataques aéreos contra territorio iraní desde el 28 de febrero, que han dejado más de 1.340 muertos, según las autoridades iraníes.

En respuesta, Irán ha lanzado ataques con drones y misiles contra Israel, así como contra Jordania, Iraq y varios países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses.

Hasta ahora, al menos 13 militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la guerra, según cifras de Washington. Además, el conflicto ha provocado un aumento de los precios de la energía y ha afectado al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por el que transita una parte significativa del petróleo que se comercia a nivel mundial.

Irán: los ataques de Estados Unidos e Israel “equivalen a genocidio” mientras se intensifica la guerra

En medio de la escalada del conflicto, Irán acusó a Estados Unidos e Israel de cometer actos que “equivalen a genocidio”, al denunciar una campaña sistemática de bombardeos contra infraestructuras civiles.

En un comunicado publicado el miércoles en X, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, aseguró que los ataques forman parte de un patrón más amplio de guerra ilegal contra el país.