El máximo responsable de Naciones Unidas acogió este jueves con satisfacción el anuncio de Estados Unidos sobre la transición a la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, e instó a que la ayuda humanitaria fluya “sin impedimentos”.

“En Gaza, doy la bienvenida al inicio de la fase dos del alto el fuego anunciado por Estados Unidos, y reitero que la ayuda humanitaria debe fluir sin obstáculos y que el alto el fuego debe implementarse plenamente”, afirmó el secretario general Antonio Guterres ante la Asamblea General de la ONU, donde presentó sus prioridades para 2026.

Guterres subrayó que “debe despejarse el camino hacia una senda irreversible que conduzca a una solución de dos Estados conforme al derecho internacional”.

El miércoles, el enviado estadounidense Steve Witkoff anunció que había comenzado la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, como parte del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza.

Witkoff explicó que esta segunda fase establecería una administración palestina tecnocrática de transición, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), y pondría en marcha los esfuerzos de reconstrucción en el enclave, donde casi dos años de la ofensiva genocida de Israel han dejado gran parte del territorio en ruinas.

Guterres también pidió preservar la “libertad de expresión y el espacio cívico”, y expresó una profunda preocupación por la “represión violenta” de las protestas en Irán.

“Debemos abrir las puertas de la oportunidad para las mujeres y las niñas en todo el mundo”, añadió.

Las protestas, impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas, comenzaron en Teherán a finales del mes pasado y luego se extendieron a varias otras ciudades.

En medio de los disturbios, funcionarios iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de apoyar lo que describen como “disturbios” y “terrorismo”.