El máximo responsable de Naciones Unidas acogió este jueves con satisfacción el anuncio de Estados Unidos sobre la transición a la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, e instó a que la ayuda humanitaria fluya “sin impedimentos”.
“En Gaza, doy la bienvenida al inicio de la fase dos del alto el fuego anunciado por Estados Unidos, y reitero que la ayuda humanitaria debe fluir sin obstáculos y que el alto el fuego debe implementarse plenamente”, afirmó el secretario general Antonio Guterres ante la Asamblea General de la ONU, donde presentó sus prioridades para 2026.
Guterres subrayó que “debe despejarse el camino hacia una senda irreversible que conduzca a una solución de dos Estados conforme al derecho internacional”.
El miércoles, el enviado estadounidense Steve Witkoff anunció que había comenzado la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, como parte del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza.
Witkoff explicó que esta segunda fase establecería una administración palestina tecnocrática de transición, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), y pondría en marcha los esfuerzos de reconstrucción en el enclave, donde casi dos años de la ofensiva genocida de Israel han dejado gran parte del territorio en ruinas.
Guterres también pidió preservar la “libertad de expresión y el espacio cívico”, y expresó una profunda preocupación por la “represión violenta” de las protestas en Irán.
“Debemos abrir las puertas de la oportunidad para las mujeres y las niñas en todo el mundo”, añadió.
Las protestas, impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas, comenzaron en Teherán a finales del mes pasado y luego se extendieron a varias otras ciudades.
En medio de los disturbios, funcionarios iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de apoyar lo que describen como “disturbios” y “terrorismo”.
Al subrayar la importancia de respetar la Carta de la ONU, Guterres destacó además que “la erosión del derecho internacional no está ocurriendo en las sombras”.
“Se está desarrollando ante los ojos del mundo, en nuestras pantallas, en directo y en 4K”, afirmó, y añadió que las “consecuencias de la impunidad, el uso y la amenaza ilegales de la fuerza; los ataques contra civiles, trabajadores humanitarios y personal de la ONU; los cambios inconstitucionales de gobierno; el atropello de los derechos humanos; el silenciamiento de la disidencia; y el saqueo de recursos” se observan “en tiempo real” en todo el planeta.
El jefe de la ONU señaló la “codicia e inequidad sin fondo” de los más ricos y dijo: “El 1% más rico posee el 43% de los activos financieros mundiales”.
“Y solo el año pasado, las 500 personas más ricas añadieron 2,2 billones de dólares a sus fortunas”, afirmó, al tiempo que advirtió que el mundo se está transformando rápidamente en un lugar donde “los ultra ricos y las empresas que controlan toman las decisiones como nunca antes”.
Sostuvo que “la concentración de poder y riqueza en tan pocas manos es moralmente indefendible”.
Al destacar la necesidad de ser “implacables en nuestro trabajo por la paz con justicia”, señaló que construir “unidad en una era de división” debe ser la “prioridad” para 2026.
“En todo el mundo vemos el riesgo de que las sociedades se desintegren bajo el peso del racismo, la xenofobia nacionalista y la intolerancia religiosa”, afirmó. “Estos venenos están corroyendo el tejido de las comunidades, alimentando la división y la desconfianza”.