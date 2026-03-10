TÜRKİYE
Erdogan advierte a Pezeshkian: “No hay justificación” para violar el espacio aéreo de Türkiye
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Ankara desaprueba los ataques contra Irán y que su país está trabajando activamente para facilitar la diplomacia.
Erdogan a Pezeshkian: La violación del espacio aéreo turco "no puede excusarse bajo ningún concepto" / AA
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo el lunes una conversación telefónica con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian, en la que ambos abordaron los últimos acontecimientos en la región, incluida la interceptación de un misil que se dirigía a territorio turco.

Durante la llamada, Erdogan le dijo a Pezeshkian que la violación del espacio aéreo de Türkiye "no tiene ninguna justificación", y que Ankara "continuará tomando todas las medidas necesarias frente a este tipo de situaciones”, según una declaración difundida por la Dirección de Comunicaciones turca.

La conversación se produjo horas después de que el ministerio de Defensa Nacional de Türkiye informara el lunes que un misil balístico lanzado desde Irán, que ingresó al espacio aéreo turco, fue neutralizado por sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental.

En ese contexto, Erdogan trasladó a su homólogo iraní que Türkiye se ve “afectada negativamente” por conflictos de los que no forma parte.

El presidente turco recalcó además que Ankara no aprueba las “intervenciones ilegales” contra Irán ni los ataques de Teherán contra países vecinos. Apuntar contra territorios hermanos, subrayó, “no beneficia a nadie” y son acciones que “deben cesar”.

“Profundo pesar”

En la conversación, Erdogan insistió también en la necesidad de reabrir el camino de la diplomacia, y subrayó que Türkiye ha estado trabajando activamente para facilitar canales de diálogo en la región.

El líder turco expresó además su “profundo pesar” por el ataque mortal perpetrado el 28 de febrero contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab, sur de Irán.

Los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán comenzaron el 28 de febrero, y mataron al líder Supremo iraní, Alí Jamenei, además de altos funcionarios de seguridad.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, señaló que Washington está “investigando” el ataque, mientras que Israel ha negado cualquier participación.

Erdogan reiteró sus condolencias por la muerte de Jamenei y expresó su esperanza de que la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder Supremo de Irán contribuya a la paz y la estabilidad en la región.

Por su parte, Pezeshkian dijo que los misiles que ingresaron al espacio aéreo turco no provenían de Irán, y que las autoridades de este país realizarían una investigación exhaustiva del incidente.

