El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo el lunes una conversación telefónica con su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian, en la que ambos abordaron los últimos acontecimientos en la región, incluida la interceptación de un misil que se dirigía a territorio turco.

Durante la llamada, Erdogan le dijo a Pezeshkian que la violación del espacio aéreo de Türkiye "no tiene ninguna justificación", y que Ankara "continuará tomando todas las medidas necesarias frente a este tipo de situaciones”, según una declaración difundida por la Dirección de Comunicaciones turca.

La conversación se produjo horas después de que el ministerio de Defensa Nacional de Türkiye informara el lunes que un misil balístico lanzado desde Irán, que ingresó al espacio aéreo turco, fue neutralizado por sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental.

En ese contexto, Erdogan trasladó a su homólogo iraní que Türkiye se ve “afectada negativamente” por conflictos de los que no forma parte.

El presidente turco recalcó además que Ankara no aprueba las “intervenciones ilegales” contra Irán ni los ataques de Teherán contra países vecinos. Apuntar contra territorios hermanos, subrayó, “no beneficia a nadie” y son acciones que “deben cesar”.

“Profundo pesar”

En la conversación, Erdogan insistió también en la necesidad de reabrir el camino de la diplomacia, y subrayó que Türkiye ha estado trabajando activamente para facilitar canales de diálogo en la región.