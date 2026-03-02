TÜRKİYE
El ataque contra Irán es “injusto e ilegal”, advierte el partido gobernante de Türkiye
“Si un ataque de este tipo ocurre mientras continúan las negociaciones, sugiere que las conversaciones eran simplemente una táctica”, afirma Omer Celik.
La diplomacia no puede utilizarse como cobertura para ataques previamente planificados, afirma Omer Celik. / AA
2 de marzo de 2026

Türkiye ha señalado que Irán enfrenta un “ataque injusto e ilegal”, condenando los bombardeos en curso de Estados Unidos e Israel por carecer de legitimidad bajo el derecho internacional.

En una rueda de prensa en Ankara este lunes, el portavoz del Partido AK, Omer Celik, afirmó que la ofensiva contra Irán es “injusta, contraria al derecho internacional y carente de legitimidad”, y advirtió que los ataques militares mientras continúan las negociaciones diplomáticas tendrían “consecuencias profundamente preocupantes”.

“La diplomacia no puede utilizarse como cobertura para ataques previamente planificados”, declaró. “Si las negociaciones están en marcha y ocurre un ataque de este tipo, el mensaje que se envía es que las conversaciones eran simplemente una táctica”.

Celik expresó sus condolencias al pueblo iraní por las víctimas civiles reportadas, incluido el bombardeo de una escuela primaria, así como por la muerte de altos líderes religiosos, militares y políticos. “Irán está bajo un ataque injusto e ilegal”, afirmó, al tiempo que llamó a un retorno urgente a la mesa de negociaciones.

Desestabilización de toda la región

Advirtió que atacar al liderazgo de un Estado miembro de las Naciones Unidas y hablar abiertamente de un cambio de régimen desestabilizaría aún más la región. Intentos de imponer un cambio de régimen, sostuvo, han derivado históricamente en guerras civiles y una inestabilidad prolongada.

“Las intervenciones llevadas a cabo bajo el pretexto de la seguridad de Israel o en apoyo de la agenda de política exterior de línea dura de Israel han desestabilizado toda la región”, afirmó, y añadió que el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial corre el riesgo de erosionarse.

Precauciones

Si bien expresó solidaridad con el pueblo iraní, Celik también instó a Teherán a no ampliar el conflicto atacando a terceros países.

“Debe existir una clara distinción entre el derecho a la legítima defensa y acciones que puedan desencadenar una guerra regional más amplia”, señaló.

Agregó que Ankara está monitoreando de cerca los acontecimientos y preparándose para diversos escenarios, incluido el riesgo de una escalada regional.

Las autoridades turcas, indicó, están tomando precauciones en cuatro áreas clave: posibles flujos migratorios desde la frontera con Irán, la volatilidad económica vinculada a rutas energéticas como el Estrecho de Ormuz, la preparación en materia de seguridad nacional y la seguridad de los ciudadanos turcos en el extranjero.

“Nuestras instituciones actúan con plena coordinación”, afirmó Celik, señalando que embajadas y consulados operan las 24 horas para asistir a los ciudadanos turcos que deseen abandonar los países afectados.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán el sábado, en el que murieron varios altos líderes iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

Teherán respondió con una serie de ataques con drones y misiles dirigidos contra Israel, activos estadounidenses y varios países del Golfo.

FUENTE:TRT World
