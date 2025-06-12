Estados Unidos comenzó a evacuar personal de sedes diplomáticas en Oriente Medio ante el aumento de tensiones con Irán por cuenta de las negociaciones sobre su programa nuclear. La medida fue confirmada por el presidente Donald Trump este miércoles, quien en reiteradas ocasiones ha advertido que recurrirá a una ofensiva militar si no se logra un acuerdo con Teherán. Las declaraciones de Trump llegan poco después de que Irán amenazara con atacar instalaciones estadounidenses en la región si Washington iniciara un conflicto.
“Se están reubicando porque podría ser un lugar peligroso. Les dimos aviso de que salieran y veremos qué sucede”, indicó Trump en diálogo con la prensa, aunque no detalló cuáles son las instalaciones afectadas.
Sin embargo, un funcionario del Departamento de Estado confirmó a la agencia de noticias Anadolu que una de las embajadas es la de Iraq. Por su parte, la agencia AP informó que también se preparaba la evacuación de diplomáticos y familiares en Bahréin y Kuwait.
Por su parte, otro funcionario estadounidense aclaró que no hubo cambios en las operaciones de la base aérea en Qatar —la más grande que tiene EE.UU. en Oriente Medio— y que la embajada en ese país seguía funcionando con normalidad.
Trump, quien ha amenazado consistentemente a Teherán con tomar acciones militares si no se llega a un nuevo acuerdo nuclear, también reiteró este miércoles su postura sobre el programa iraní: “Ellos no pueden tener un arma nuclear. Es muy simple. No se lo vamos a permitir”. Por su parte, Teherán sostiene que no busca un arma nuclear, pero que tiene derecho al enriquecimiento de uranio con fines civiles.
Irán responde a las amenazas de EE.UU.
Las amenazas cruzadas que dieron pie al retiro de personal de las sedes estadounidenses iniciaron el martes, cuando Michael Kurilla, jefe del Comando Central de EE.UU., declaró ante el Congreso que presentó al presidente Trump un “rango de opciones” para impedir que Irán obtenga armas nucleares. Además, en respuesta a una consulta, Kurilla afirmó que el comando está preparado para usar la fuerza si Teherán sigue con su programa nuclear.
Poco después, el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, advirtió que atacarían bases estadounidenses en la región si se desata un enfrentamiento con Washington. Aseguró que todas las instalaciones militares de EE.UU. están al alcance de los misiles iraníes y advirtió que los ataques se producirán “sin dudar, en los países que los albergan”.
"Si se le impone la guerra a Irán, Estados Unidos sin duda sufriría más pérdidas que nosotros", dijo el ministro a los periodistas en el marco de una reunión del gabinete en Teherán el miércoles.
Nasirzadeh sostuvo que Irán ha logrado “progresos significativos” en sus capacidades de defensa, y que sus fuerzas operativas están “totalmente equipadas” y preparadas para cualquier conflicto potencial.
Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que su país no cederá ante la “arrogancia estadounidense” en relación con su programa nuclear. En declaraciones a la agencia oficial IRNA, Pezeshkian aseguró que las negociaciones sobre el tema nuclear siguen en curso.
“Nunca aceptaremos eliminar nuestra investigación nuclear solo para luego esperar su aprobación para acceder a los materiales que necesitamos para nuestra industria, medicina, agricultura y otras ciencias”, afirmó el presidente iraní.
Criticando las exigencias de Washington de detener el enriquecimiento de uranio y la investigación nuclear, Pezeshkian declaró con firmeza: “¿Quién dijo que necesitamos permiso para hacer investigación científica? ¿Quiénes son ellos para exigirnos que desmantelemos toda nuestra industria nuclear?”.
Irán asegura que solo persigue el enriquecimiento de uranio con un objetivo civil y que tiene derecho a hacerlo, pero el presidente Trump pretende que lo abandone y que tengan una política de cero enriquecimiento. Este es el principal punto de conflicto entre en las negociaciones.
Nueva ronda de diálogo en Omán
Las tensiones escalan aunque al mismo tiempo se aproxima una nueva ronda de negociaciones indirectas entre EE.UU. e Irán, respecto al programa nuclear de Teherán.
Desde el pasado abril, Teherán y Washington han celebrado cinco rondas de diálogo, para tratar de alcanzar un acuerdo que reavive el pacto internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní, del que la primera administración Trump se retiró en 2018.
Los diálogos están previstos para este domingo en Mascate, en Omán. El principal punto de desacuerdo sigue siendo el enriquecimiento de uranio. Mientras Estados Unidos exige que Irán lo detenga por completo, los negociadores iraníes insisten en que su programa es innegociable y que continuará con o sin acuerdo.