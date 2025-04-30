El encuentro entre el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en la Cuarta Cubre Intergubernamental, culminó este martes con 11 acuerdos de cooperación en múltiples áreas, resaltando la importancia estratégica de los lazos bilaterales. Los pactos abarcan desde comercio y defensa hasta la industria espacial y la cultura.

Los resultados de la cumbre ponen de manifiesto la creciente sintonía entre ambos países y su visión compartida en favor de la estabilidad regional, el desarrollo sostenible y la integración económica.

Erdogan y Meloni también destacaron su intención de profundizar la cooperación en múltiples sectores, con un enfoque especial en las asociaciones económicas y en materia de defensa. “Türkiye continuará fortaleciendo la cooperación con Italia, que ha logrado avances significativos en la industria de defensa, a través de nuevas alianzas y proyectos”, anunció el mandatario, al tiempo que planteó cumplir un nuevo objetivo de volumen comercial bilateral que asciende a 40.000 millones de dólares.

Los 11 acuerdos de cara al futuro

La cumbre permitió la firma de 11 memorandos de entendimiento en ámbitos de toda índole: comercio, inversiones industriales, espacio, cultura, deporte, servicios sociales, archivos, transporte y defensa.

Uno de los acuerdos destacados fue una Declaración Ministerial Conjunta entre el Ministerio de Comercio de Türkiye y el de Relaciones Exteriores de Italia, orientada a fortalecer los lazos comerciales bilaterales.

Otro memorando de entendimiento relevante fue suscrito entre el Ministerio de Industria y Tecnología de Türkiye y el de Empresas de Italia, con el objetivo de impulsar la cooperación en ciencia, tecnología, innovación, industria e inversiones.

Asimismo, entre los acuerdos más significativos se encuentra el firmado entre la Agencia Espacial Turca y la Italiana, centrado en actividades espaciales con fines pacíficos. De igual manera, los ministerios de Cultura de ambos países suscribieron un acuerdo para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.

Los pactos incluyen además iniciativas de cooperación entre museos, la promoción del patrimonio arqueológico y una colaboración entre los Archivos Estatales de Türkiye y la Dirección General de Archivos del Ministerio de Cultura de Italia.

También, se firmó un memorando de entendimiento entre los ministerios de Juventud y Deporte de ambos países, así como un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Familia y Servicios Sociales de Türkiye y el Ministerio para las Discapacidades de Italia.

Incluso, en el ámbito del transporte, los ministerios correspondientes de ambos países rubricaron un memorando para intensificar la colaboración en infraestructura y movilidad.

Y por último, se firmó un protocolo preliminar entre Baykar, uno de los principales fabricantes turcos de drones, y Leonardo, una de las mayores compañías europeas del sector defensa.

Relacionado TRT Global - Erdogan y Meloni se reúnen: ¿hacia dónde van las relaciones de Türkiye e Italia?

Esfuerzos conjuntos para estabilizar zonas de conflicto

En el marco de la cumbre, Erdogan recalcó la importancia de los esfuerzos conjuntos para apoyar la estabilidad en zonas de conflicto regional. En ese sentido, señaló a Libia como un área clave de colaboración y aseguró: “Türkiye seguirá trabajando junto a Italia en soluciones sostenibles a largo plazo para preservar la estabilidad y prosperidad de Libia”.

Respecto a la crisis humanitaria en Gaza, el presidente reiteró el llamado urgente de Ankara a un alto el fuego, señalando que “ni siquiera se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria en los últimos dos meses”.

De igual manera, el mandatario turco abordó la situación en Siria, destacando el compromiso de su país con la recuperación de una nación devastada por la guerra. “Actualmente estamos enfocados en la reconstrucción de Siria, en el fortalecimiento de sus instituciones y en la preservación de su integridad territorial”, afirmó.