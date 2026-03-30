Sufriendo pérdidas en los bombardeos que EE.UU. e Israel han lanzado en su contra, Irán ha recurrido a ataques de represalia contra Estados del Golfo vecinos que albergan bases de Washington, llevando a toda la región de Oriente Medio al borde de una guerra regional total.

Sin embargo, a pesar de ser el mayor benefactor económico de Teherán, China ha mantenido mesurados sus mensajes públicos .

El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, calificó de “inaceptable” el ataque que mató al líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, a manos de EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero , y denunció que se trataba “del asesinato descarado de un líder soberano”.

Beijing también enmarcó el impulso estadounidense-israelí por un cambio de régimen en Irán como una “flagrante violación” de la Carta de la ONU.

Así mismo, ha instado a un alto al fuego inmediato, ha desplegado un enviado especial a Oriente Medio y ha mantenido conversaciones diplomáticas con sus homólogos en Rusia, Omán y Francia.

Sin embargo, China no ha ofrecido tropas, armas ni ayuda logística a su socio de larga data .

Esto a pesar de que los ataques iraníes de represalia han provocado una grave interrupción en la circulación del estrecho de Ormuz , el canal que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, por el que pasa aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

Como resultado, los precios del petróleo se han disparado , generando caos en las cadenas de suministro energético globales.

Los expertos apuntan a que la moderación de China refleja una estrategia deliberada marcada por sus cálculos económicos y su negativa a verse arrastrada hacia un atolladero liderado por EE.UU.

Kadir Temiz, presidente del Centro de Estudios del Oriente Medio (ORSAM), con sede en Ankara, señala que el enfoque cauteloso de Beijing no debe interpretarse como neutralidad en el conflicto.

“No, no lo describiría como neutral”, declara a TRT World.

“China intenta proyectar una imagen equilibrada. Pero, en la práctica, su retórica diplomática se inclina más hacia Irán, especialmente en su crítica a la escalada y a la intervención externa”, afirma.

Temiz describe la estrategia de Beijing como “racional y calculada”.

China apoya diplomáticamente a Irán para preservar sus asociaciones, pero evita deliberadamente cualquier forma de participación militar para minimizar riesgos y mantener su flexibilidad estratégica, explica.

Josef Gregory Mahoney, profesor de política y relaciones internacionales en la Universidad Normal de China del Este, comparte la misma opinión.

“China no es neutral. Beijing ha condenado los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán”, declara a TRT World.

Mahoney apunta a los señalamientos occidentales “no comprobados” sobre la ayuda militar encubierta de Beijing a Teherán, algo que califica de posible pero improbable.

“Es más probable que China esté trabajando tras bambalinas para crear una solución diplomática que proteja tanto como sea posible a un socio estratégico, sus inversiones allí y su propio acceso a la energía”, afirma.

China es el cliente dominante de petróleo de Irán, adquiriendo aproximadamente el 90% de las exportaciones de Teherán, y representando una parte significativa de las importaciones de Beijing, un salvavidas que ha sostenido a Irán a pesar de las sanciones estadounidenses.

Teherán elude las sanciones occidentales enviando petróleo a Beijing en buques cisterna de flota oscura , con pagos en yuanes a través de bancos chinos de segundo nivel.

Esto se debe a que, a diferencia de Rusia –a la que se le permite vender petróleo globalmente siempre que el precio sea inferior a 60 dólares por barril–, existe una prohibición total sobre la venta de petróleo iraní mediante canales bancarios y navieros occidentales.

Pequeñas refinerías independientes en China –conocidas como teapots (teteras)– compran los cargamentos de petróleo iraní tras reetiquetarlos como crudo malayo o de Oriente Medio. Estas “teteras” procesan actualmente hasta el 90% del total de las exportaciones de petróleo de Irán, desde que grandes refineras estatales como Sinopec y PetroChina dejaron de adquirir crudo a Teherán en 2019.

Un acuerdo de cooperación a 25 años firmado en 2021 contemplaba grandes inversiones en infraestructura iraní en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Las empresas chinas ya poseen participaciones en proyectos de infraestructura y energía en Irán valorados en miles de millones de dólares.

Temiz reconoce la decepción de Teherán. “Irán claramente esperaba mucho más de Beijing”, afirma.