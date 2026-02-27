La brutalidad de la ofensiva de Israel en Gaza, junto con sus políticas en Cisjordania ocupada, están dejando una huella irreversible en la composición del pueblo palestino. El principal responsable de derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, advirtió que las acciones de Tel Aviv podrían alterar de forma permanente la composición demográfica de los territorios palestinos ocupados, una tendencia que suscita preocupaciones por una posible “limpieza étnica”.

Durante su discurso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el Alto Comisionado Volker Turk afirmó este jueves que las acciones israelíes tanto en la Cisjordania ocupada como en Gaza parecen orientadas a generar un “cambio demográfico permanente”.

Turk destacó que las incursiones militares israelíes durante un año en el norte de la Cisjordania ocupada han desplazado a aproximadamente 32.000 palestinos. También señaló el creciente desplazamiento de comunidades beduinas, en medio del aumento de la violencia por parte de colonos israelíes ilegales en zonas cercanas a Ramala y en el Valle del Jordán.

Estas no son las primeras advertencias en este sentido que llegan desde la ONU sobre el impacto de la ofensiva de Tel Aviv más allá del genocidio.

Informe advierte sobre “limpieza étnica” en Gaza y Cisjordania ocupada

En la misma línea, un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, publicado la semana pasada, advirtió que las acciones de las autoridades israelíes en Gaza y en la Cisjordania ocupada podrían constituir limpieza étnica, al citar ataques generalizados, destrucción y traslados forzosos de palestinos.

En cuanto a Gaza, el documento contempló cifras desde el 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025, señaló que la intensificación de los ataques, la destrucción metódica de barrios y la negación de ayuda humanitaria parecían buscar un cambio demográfico permanente en el enclave.

La investigación registró cifras sin precedentes de víctimas civiles, condiciones de hambruna y la devastación de infraestructura, creando “condiciones de vida cada vez más incompatibles” con la permanencia palestina. Al menos 463 personas, incluidos 157 niños, murieron presuntamente por inanición debido a las restricciones a la ayuda.

Respecto a Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas, denunció el uso “sistemático” e ilegal de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y demoliciones masivas de viviendas, además de documentar la muerte de 79 palestinos bajo custodia israelí.

Con motivo de este informe, Turk advirtió sobre un “clima generalizado de impunidad” e instó a los Estados a detener las transferencias de armas que puedan facilitar violaciones, subrayando que la rendición de cuentas es esencial para una paz duradera. “La justicia para las víctimas debe sentar las bases para la reconstrucción de Gaza”, afirmó el informe.

Más de tres millones de palestinos viven en la Cisjordania ocupada junto a más de medio millón de colonos israelíes en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional, cuya expansión se ha acelerado bajo el actual Gobierno, con cifras récord de nuevas aprobaciones en 2025, según la ONG israelí Peace Now.

Entre las medidas recientes de Israel figuran el registro de tierras como propiedad estatal y la autorización de compras directas por parte de israelíes, lo que ha generado críticas internacionales. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, defendió públicamente la emigración palestina como parte de una estrategia a largo plazo.

Aumentan las demoliciones israelíes en la Cisjordania ocupada

Mientras la ONU expresaba sus reservas sobre la actuación de Israel, las demoliciones y los ataques en los territorios palestinos continuaron sobre el terreno. Según informó este jueves el Centro de Jerusalén para la Asistencia Legal y los Derechos Humanos, Israel demolió 312 estructuras residenciales y agrícolas palestinas solo durante las primeras seis semanas de 2026.