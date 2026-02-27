La brutalidad de la ofensiva de Israel en Gaza, junto con sus políticas en Cisjordania ocupada, están dejando una huella irreversible en la composición del pueblo palestino. El principal responsable de derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, advirtió que las acciones de Tel Aviv podrían alterar de forma permanente la composición demográfica de los territorios palestinos ocupados, una tendencia que suscita preocupaciones por una posible “limpieza étnica”.
Durante su discurso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el Alto Comisionado Volker Turk afirmó este jueves que las acciones israelíes tanto en la Cisjordania ocupada como en Gaza parecen orientadas a generar un “cambio demográfico permanente”.
Turk destacó que las incursiones militares israelíes durante un año en el norte de la Cisjordania ocupada han desplazado a aproximadamente 32.000 palestinos. También señaló el creciente desplazamiento de comunidades beduinas, en medio del aumento de la violencia por parte de colonos israelíes ilegales en zonas cercanas a Ramala y en el Valle del Jordán.
Estas no son las primeras advertencias en este sentido que llegan desde la ONU sobre el impacto de la ofensiva de Tel Aviv más allá del genocidio.
Informe advierte sobre “limpieza étnica” en Gaza y Cisjordania ocupada
En la misma línea, un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, publicado la semana pasada, advirtió que las acciones de las autoridades israelíes en Gaza y en la Cisjordania ocupada podrían constituir limpieza étnica, al citar ataques generalizados, destrucción y traslados forzosos de palestinos.
En cuanto a Gaza, el documento contempló cifras desde el 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025, señaló que la intensificación de los ataques, la destrucción metódica de barrios y la negación de ayuda humanitaria parecían buscar un cambio demográfico permanente en el enclave.
La investigación registró cifras sin precedentes de víctimas civiles, condiciones de hambruna y la devastación de infraestructura, creando “condiciones de vida cada vez más incompatibles” con la permanencia palestina. Al menos 463 personas, incluidos 157 niños, murieron presuntamente por inanición debido a las restricciones a la ayuda.
Respecto a Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas, denunció el uso “sistemático” e ilegal de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y demoliciones masivas de viviendas, además de documentar la muerte de 79 palestinos bajo custodia israelí.
Con motivo de este informe, Turk advirtió sobre un “clima generalizado de impunidad” e instó a los Estados a detener las transferencias de armas que puedan facilitar violaciones, subrayando que la rendición de cuentas es esencial para una paz duradera. “La justicia para las víctimas debe sentar las bases para la reconstrucción de Gaza”, afirmó el informe.
Más de tres millones de palestinos viven en la Cisjordania ocupada junto a más de medio millón de colonos israelíes en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional, cuya expansión se ha acelerado bajo el actual Gobierno, con cifras récord de nuevas aprobaciones en 2025, según la ONG israelí Peace Now.
Entre las medidas recientes de Israel figuran el registro de tierras como propiedad estatal y la autorización de compras directas por parte de israelíes, lo que ha generado críticas internacionales. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, defendió públicamente la emigración palestina como parte de una estrategia a largo plazo.
Aumentan las demoliciones israelíes en la Cisjordania ocupada
Mientras la ONU expresaba sus reservas sobre la actuación de Israel, las demoliciones y los ataques en los territorios palestinos continuaron sobre el terreno. Según informó este jueves el Centro de Jerusalén para la Asistencia Legal y los Derechos Humanos, Israel demolió 312 estructuras residenciales y agrícolas palestinas solo durante las primeras seis semanas de 2026.
La organización añadió que el inicio del año ha estado marcado por una “notable escalada” tanto en las demoliciones como en los ataques perpetrados por colonos ilegales en la Cisjordania ocupada, en un contexto de creciente tensión.
El centro, citando cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), indicó que las autoridades israelíes arrasaron 312 estructuras desde comienzos de año hasta el 18 de febrero, afectando a unas 21.000 personas. La mayoría de las demoliciones se produjeron en el Área C, que representa alrededor del 60% de la Cisjordania ocupada y permanece bajo control total de Israel.
En paralelo a las demoliciones, también se registró un aumento significativo de la violencia de colonos. “Entre el 16 y el 23 de febrero se contabilizaron 86 ataques de colonos ilegales contra 60 comunidades, lo que provocó el desplazamiento de 186 palestinos, dejó 64 heridos —algunos de ellos alcanzados con munición real por colonos—, la quema de 39 vehículos y el arranque de 800 olivos”, señaló el centro, calificando las cifras de “alarmantes”.
Los ataques incluyeron agresiones físicas contra residentes, daños a propiedades y la prohibición a pastores de acceder a sus tierras, lo que, según denunció, refleja la falta de protección efectiva por parte de las autoridades israelíes.
Los ataques israelíes continúan en Gaza
En paralelo a las demoliciones y violencia en Cisjordania ocupada, el genocidio sigue en Gaza. Este jueves, un ataque israelí mató a cuatro palestinos, incluido un policía, y dejó heridos a otros este viernes por la mañana, según fuentes médicas.
Además, tres palestinos murieron y otros resultaron heridos durante las horas previas al amanecer, coincidiendo con el suhoor —la última comida antes de iniciar el ayuno en el mes bendito de Ramadán—, cuando un ataque israelí impactó reunión civil en la zona de Al-Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur de Gaza, informaron fuentes médicas a la Agencia Anadolu.
En un comunicado, el Ministerio del Interior y de Seguridad Nacional de Gaza indicó que un ataque israelí golpeó un puesto de control policial en la calle Salah Al-Din, a la entrada del campo de refugiados de Bureij en el centro de Gaza, matando a un policía y dejando gravemente herido a otro.
Mientras, las condiciones de vida en el enclave siguen siendo catastróficas, denunció este jueves la Agencia de la ONU para los Palestinos Refugiados (UNRWA). Miles de palestinos sobreviven en precarias tiendas de campaña, que no los protegen de las tormentas y de las bajas temperaturas.
Además, las restricciones de Israel a la entrada de suministros dificulta en gran medida la capacidad de respuesta a las innumerables necesidades de la población. Preocupa especialmente la falta de alimentos, que sigue provocando un acceso deficiente de miles de personas a nutrientes, y la falta de combustible, que pone en serio riesgo las operaciones humanitarias.
Por otra parte, se siguen registrando desplazamientos. Según informes recientes, desde el alto el fuego en octubre de 2025, casi 830.000 personas se han desplazado, muchas de ellas ya se habían visto obligadas a hacerlo en varias ocasiones, y más de 694.000 han vuelto al norte de Gaza.
Los equipos de UNRWA también han advertido de un fuerte aumento de infecciones cutáneas, como sarna y piojos, y de enfermedades transmitidas por el agua contaminada. El hacinamiento, la dificultad de mantener los servicios de saneamiento e higiene y la falta de medicamentos, han creado un entorno idóneo para las transmisiones infecciosas.
Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Hamás e Israel, el 10 de octubre, al menos 611 personas han sido asesinadas y 1.630 heridas. En tanto, el total de personas asesinadas asciende a 72.063 y las heridas a 171.726 desde octubre de 2023, según el ministerio de Salud de Gaza. Un genocidio que continúa.