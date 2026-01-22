En su paso por Davos, donde se lleva a cabo el Foro Económico Mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso dos temas clave sobre la mesa: la presentación formal este jueves de una “Junta de Paz”, concebida inicialmente para supervisar la gobernanza de Gaza pero que se extenderá a otros conflictos, y su insistente campaña sobre Groenlandia. Respecto a esta última, tras amenazas que auguraban una crisis con Europa, afirmó que alcanzó un principio de entendimiento con la OTAN y que no planea usar la fuerza para anexionar la isla ni imponer aranceles.

Así, mientras bajaba la tensión diplomática en Europa, Trump hizo gala de su faceta de pacificador al presentar formalmente la Junta de Paz. Y aclaró que, aunque su objetivo inicial era respecto a Gaza, su alcance no se limitará al enclave palestino, sino que trabajará en coordinación con la ONU para abordar otros conflictos internacionales.

“Estamos comprometidos a garantizar que Gaza esté desmilitarizada, bien gobernada y bellamente reconstruida. Será un gran plan, y ahí es donde realmente comenzó la Junta de Paz. Y creo que, a medida que tengamos éxito en Gaza, podremos expandirnos a otros temas”, sostuvo Trump. Agregó que “existe un enorme potencial con las Naciones Unidas”, y que la combinación entre la Junta de Paz y la ONU “puede ser algo muy, muy único para el mundo”.

Trump presidirá el organismo, que inicialmente incluyó como miembros fundadores a altos funcionarios de su gobierno y luego extendió invitaciones a decenas de jefes de Estado.

Finalmente, líderes y ministros de 19 países firmaron el documento este jueves, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Paraguay, Santiago Peña. También rubricaron la carta fundacional los presidentes de Indonesia y Kazajistán; los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Marruecos, Arabia Saudita, Qatar y Jordania; y el primer ministro de Hungría, entre otros.

Ahora bien, no todos los gobiernos aceptaron la invitación. La iniciativa generó controversia ante el temor de que la ampliación del organismo derive en una estructura que en realidad compita con la ONU. En ese contexto, algunos países optaron por la cautela y evitaron confirmar su participación, mientras que otros, como Francia y Gran Bretaña, expresaron abiertamente su escepticismo sobre el propósito de la junta. En contraste, Türkiye —en una postura similar a la de varios países de Oriente Medio— subrayó que, en el marco de los esfuerzos por detener la ofensiva israelí en Gaza, considera relevantes todas las iniciativas orientadas a alcanzar la paz.

Aun así, surgieron nuevos cuestionamientos. La junta contará con una membresía permanente que exigirá un pago de 1.000 millones de dólares, un esquema que despertó críticas. En ese marco, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que Moscú evalúa sumarse y cubrir el monto con activos rusos congelados.

La mayor polémica, sin embargo, se desató este miércoles tras la aceptación del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Su inclusión generó cuestionamientos, dado que el organismo fue presentado como un mecanismo internacional vinculado a la reconstrucción de Gaza y no contemplaba en ningún caso su participación. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre las condiciones de su posible membresía.

Groenlandia y un principio de acuerdo con la OTAN

Por otro lado, la participación de Trump en el Foro de Davos aportó, sorpresivamente, una relativa calma a los países europeos e incluso a los mercados, respecto a sus intenciones con Groenlandia. La isla atrajo la atención del presidente estadounidense por su posición estratégica en el Ártico, sus vastos recursos minerales y, según argumentó, la preocupación por una creciente presencia rusa y china en la región. Dinamarca rechazó reiteradamente cualquier propuesta de venta del territorio, reafirmando la soberanía danesa, mientras Trump lanzaba reiteradas amenazas sobre su anexión a Estados Unidos.

Los ánimos se calmaron cuando Trump descartó el uso de la fuerza militar este miércoles, aunque sí se refirió a la isla como “nuestro territorio” e instó a iniciar “negociaciones de inmediato”. “Probablemente no obtendríamos nada a menos que decidiera usar una fuerza excesiva, en cuyo caso seríamos imparables, pero no lo haré. No quiero usar la fuerza”, dijo.

Más tarde, anunció un principio de acuerdo al que llegó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que incluiría negociaciones entre Washington, Copenhague y las autoridades groenlandesas.

El mandatario declaró a la CNBC que él y Rutte llegaron a "un concepto de acuerdo". "Creo que será un muy buen acuerdo para Estados Unidos, también para ellos, y vamos a trabajar juntos en algo relacionado con el Ártico en su conjunto, pero también con Groenlandia", afirmó Trump.