Türkiye prevé que su producto interno bruto (PIB) alcance 1,6 billones de dólares en 2026 y que el PIB per cápita supere los 18.000 dólares, situando al país como la quinta economía más grande de Europa.
El PIB de Türkiye alcanzará los 1,6 billones de dólares este año, afirma ministro de Comercio
El ministro turco de Comercio, Omer Bolat, pronuncia un discurso en el Foro Empresarial Türkiye - Azerbaiyán - Georgia. / AA
hace 4 horas

Türkiye proyecta un fuerte crecimiento económico en 2026, con un producto interno bruto (PIB) que alcanzará los 1,6 billones de dólares, según anunció el ministro de Comercio, Omer Bolat, durante un foro internacional celebrado este jueves.

El ministro destacó que esta cifra ha crecido de manera exponencial en las últimas dos décadas, multiplicándose por seis respecto a 2002, año en que el presidente Recep Tayyip Erdogan asumió como primer ministro.

Además, Bolat indicó que el PIB per cápita superará los 18.000 dólares este año, lo que colocaría a Türkiye como la quinta economía más grande de Europa, consolidando su posición como un actor clave en la región.

El ministro turco hizo estas declaraciones en el Foro Empresarial Türkiye-Azerbaiyán-Georgia, celebrado el jueves en Tsinandali, Georgia. Calificó el encuentro como el “Davos del Cáucaso”, destacando que ofrece numerosas oportunidades para estrechar las relaciones bilaterales, tanto a nivel gubernamental como empresarial.

“El Cáucaso es una región donde convergen diversas culturas y un punto estratégico de tránsito entre el este y el oeste, así como entre el norte y el sur”, afirmó Bolat. Según el ministro, Türkiye, Azerbaiyán y Georgia se encuentran  “en el mismísimo centro de las rutas mundiales de transferencia energética y logística”, lo que les confiere una posición geoestratégica clave.

El ministro expresó “grandes expectativas de incrementar el comercio internacional” y la cooperación en materia de inversión en múltiples sectores, entre ellos la operación portuaria, la operación aeroportuaria, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial.

Asimismo, Bolat subrayó la responsabilidad de los funcionarios de “allanar el camino y despejar los obstáculos para las empresas” con el objetivo de lograr “una integración económica mucho más estrecha” en la región.

FUENTE:TRT Español y agencias
