Türkiye proyecta un fuerte crecimiento económico en 2026, con un producto interno bruto (PIB) que alcanzará los 1,6 billones de dólares, según anunció el ministro de Comercio, Omer Bolat, durante un foro internacional celebrado este jueves.

El ministro destacó que esta cifra ha crecido de manera exponencial en las últimas dos décadas, multiplicándose por seis respecto a 2002, año en que el presidente Recep Tayyip Erdogan asumió como primer ministro.

Además, Bolat indicó que el PIB per cápita superará los 18.000 dólares este año, lo que colocaría a Türkiye como la quinta economía más grande de Europa, consolidando su posición como un actor clave en la región.

El ministro turco hizo estas declaraciones en el Foro Empresarial Türkiye-Azerbaiyán-Georgia, celebrado el jueves en Tsinandali, Georgia. Calificó el encuentro como el “Davos del Cáucaso”, destacando que ofrece numerosas oportunidades para estrechar las relaciones bilaterales, tanto a nivel gubernamental como empresarial.