En lo que la comunidad internacional considera una ventana de oportunidad para la paz, Israel y Líbano acordaron abrir negociaciones directas por primera vez en más de 30 años. Tras una reunión trilateral en Washington impulsada por Estados Unidos, las partes se sentaron a la mesa en un intento de rebajar las tensiones, aunque las diferencias también quedaron en evidencia.
Ahora bien, el anuncio de apertura de negociaciones llega en medio de una fuerte escalada: los ataques israelíes en Líbano han dejado más de 2.100 muertos y más de un millón de desplazados desde el 2 de marzo, pese a los llamados internacionales a un alto el fuego.
Estados Unidos calificó el encuentro como un “gran logro”. La reunión, celebrada el martes en el Departamento de Estado, reunió a la embajadora de Líbano, Nada Hamadeh Moawad, y al embajador de Israel, Yechiel Leiter, junto al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y al embajador de Washington en Líbano, Michel Issa.
Estas son las claves y qué está en juego.
¿Por qué se reunieron?
Las hostilidades entre Hezbollah e Israel se remontan a décadas, pero se intensificaron desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo libanés respaldó a los palestinos en el contexto de la ofensiva israelí contra Gaza.
En 2024, Israel golpeó la cúpula de Hezbollah y mató a varios de sus miembros mediante la explosión de buscapersonas y walkie-talkies manipulados. El 27 de septiembre de ese mismo año, también asesinó a su histórico líder, Hassan Nasrallah.
En noviembre de 2024, ambas partes acordaron una tregua que se mantuvo, aunque frágil y marcada por reiteradas denuncias de violaciones por parte de Israel. Sin embargo, los enfrentamientos se reanudaron tras la muerte del entonces líder supremo de Irán, Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos, en el inicio de su ofensiva contra Teherán.
Desde entonces, los ataques de Tel Aviv han dejado al menos 2.100 muertos. Israel también lanzó una incursión terrestre en el sur del país.
Ahora bien, en un intento por frenar la escalada, Líbano propuso conversaciones directas. Sin embargo, Israel no respondió de forma positiva hasta la semana pasada, después de que bombardeos letales alcanzaran zonas comerciales y residenciales densamente pobladas en Beirut el 8 de abril, lo que provocó indignación internacional y amenazas de Irán de poner fin al alto el fuego anunciado poco antes con Estados Unidos.
Desde que Washington anunció la tregua con Irán, tanto Pakistán como Teherán, que actúan como mediadores, han señalado que la ofensiva israelí en Líbano entra dentro del marco del acuerdo. Israel y EE.UU. lo rechazan y sostienen que no están obligados por ese entendimiento en territorio libanés.
Las conversaciones marcaron un raro contacto directo entre las partes, aunque cabe destacar que Hezbollah no estuvo representado. De hecho, Naim Qassem, líder de Hezbollah, pidió suspender los diálogos incluso antes de que comenzaran. Las calificó de "inútiles" y pidió al gobierno libanés centrarse en detener la agresión israelí.
Además, el Movimiento Amal —que mantiene una alianza con Hezbollah— rechazó las conversaciones directas celebradas en Washington entre funcionarios libaneses e israelíes y reafirmó su negativa a participar en cualquier negociación directa con Israel.
Mustafa Fawani, jefe del órgano ejecutivo del movimiento, afirmó que Amal sigue comprometido con el marco de alto el fuego supervisado por el “comité de mecanismo”, al que describió como el organismo encargado de aplicar la tregua anunciada en noviembre de 2024. Añadió que Israel “no ha cumplido” el acuerdo.
¿Qué se dijo tras la reunión?
La embajadora libanesa Moawad calificó el encuentro de "constructivo", pero dijo que también pidió un alto el fuego y defendió "la plena soberanía del Estado sobre todo el territorio libanés", entre otros puntos.
Beirut describió las conversaciones en Washington como un primer paso exploratorio enfocado en lograr el cese de los ataques israelíes, según informó Al Jazeera citando al ministro de Cultura, Ghassan Salame.
El ministro libanés reconoció que Líbano participa con una capacidad de presión limitada, pero señaló que el gobierno intenta “reafirmar la autoridad del Estado” y mantener su proceso separado de negociaciones regionales más amplias que involucran a Irán.
Añadió que la exigencia de Israel de desarmar a Hezbollah no puede resolverse rápidamente y advirtió que ese proceso necesariamente “llevará tiempo” y no puede completarse en pocos días.
Por su parte, el embajador israelí Yechiel Leiter destacó el "maravilloso intercambio" durante las conversaciones y afirmó que ambos países están "del mismo lado". "Lo disfrutamos juntos. Tuvimos un maravilloso intercambio de más de dos horas", dijo a periodistas. "Hoy descubrimos que estamos del mismo lado", agregó.
¿Qué busca cada parte?
Pero las prioridades de ambas partes siguen siendo muy distintas.
El presidente de Líbano, Joseph Aoun, expresó su esperanza de que las conversaciones en Washington conduzcan a "un acuerdo de alto el fuego en el Líbano para iniciar negociaciones directas entre Líbano e Israel". Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores precisó que Beirut utilizaría el diálogo cara a cara para presionar por una tregua.
Sin embargo, Israel no parece tener el objetivo principal de negociar un alto el fuego. Según medios israelíes, busca una ocupación a largo plazo en el sur del Líbano con la aprobación de Beirut. De acuerdo con el Canal 14 de Israel, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, elaboró un plan para dividir el sur del Líbano en tres zonas y condicionar la retirada del ejército israelí al desarme de Hezbollah.
La primera zona iría desde la frontera israelí hasta la llamada línea amarilla, unos 7 a 8 kilómetros dentro de Líbano, donde Israel mantendría una presencia militar intensa y prolongada. La segunda zona se extendería desde esa línea hasta el río Litani, donde Israel continuaría sus ataques contra Hezbollah antes de transferir gradualmente el control al ejército libanés. En la tercera zona, al norte del río Litani, el desarme de Hezbollah quedaría exclusivamente en manos del ejército libanés.
¿Qué dicen los expertos?
En este contexto, expertos se muestran escépticos sobre las posibilidades de estas conversaciones y advierten que hay fuertes limitaciones políticas y estructurales.
Nabeel A. Khoury, del Arab Centre en Washington, señaló que sin un consenso nacional amplio en Líbano, el proceso podría fracasar o incluso empeorar la situación. Comparó el escenario con el Acuerdo del 17 de mayo de 1983, que colapsó y contribuyó a una inestabilidad prolongada y al ascenso de Hezbollah.
Por su parte, Aaron David Miller, del Carnegie Endowment for International Peace, dijo a France 24 que las conversaciones parecen “en gran medida simbólicas y performativas”. Considera que quienes participan no tienen autoridad suficiente para lograr acuerdos vinculantes y que desarmar a Hezbollah no es realista, dado su poder militar y el control limitado del Estado libanés.
10 países piden un “fin urgente” de las hostilidades en Líbano
Los ministros de Relaciones Exteriores de diez países –entre ellos, Canadá, el Reino Unido, Brasil y Japón– expresaron su preocupación por la situación en Líbano y llamaron a un fin urgente de las hostilidades y a retomar el diálogo político, según un comunicado conjunto.
“Pedimos la inclusión de Líbano en los esfuerzos regionales de desescalada e instamos a todas las partes a trabajar hacia una solución política duradera”, señalaron.
Advirtieron que la continuidad de la ofensiva en Líbano pone en riesgo los actuales esfuerzos de desescalada en la región, que, afirmaron, “deben ser plenamente respetados por todas las partes”.
“Instamos a ambas partes a aprovechar esta oportunidad”, añade el comunicado, al tiempo que señala que las negociaciones directas pueden contribuir a una seguridad duradera para Líbano, Israel y toda la región.
Los ministros condenaron los ataques israelíes del 8 de abril en Líbano, que dejaron más de 350 muertos y más de 1.000 heridos, según autoridades libanesas. “Los civiles y la infraestructura civil deben ser protegidos de acuerdo con el derecho internacional humanitario”, subraya el texto.
También condenaron los ataques contra la misión de paz de la ONU y remarcaron que “la seguridad de las fuerzas de paz de la ONU debe garantizarse en todo momento”.
ONU denuncia acceso humanitario restringido en el sur de Líbano
Casi el 63% de los convoyes humanitarios previstos hacia el sur de Líbano no se han completado debido a respuestas negativas o a la falta de respuesta a las solicitudes de coordinación, afirmó Samer AbdelJaber, director regional para Oriente Medio, el norte de África y Europa del Este del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Advirtió que la entrega de ayuda está gravemente afectada por la intensificación de los ataques israelíes.
“Incluso cuando los convoyes son autorizados, nuestros equipos son detenidos en múltiples puntos de control. La semana pasada, una de nuestras misiones tardó 15 horas en completarse”, agregó.
AbdelJaber señaló que la situación en el sur de Líbano es especialmente difícil: más del 80% de los mercados están afectados y las necesidades humanitarias superan rápidamente los recursos disponibles.
Siguen ataques de Israel
Al menos 16 personas murieron y varias más resultaron heridas en ataques aéreos israelíes contra múltiples zonas del sur de Líbano, informaron medios libaneses este miércoles. Además, un ataque israelí contra un equipo de rescate mató a dos paramédicos en el sur de Líbano, según la agencia estatal, en medio de la continuidad de los enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano.
El ejército israelí también renovó el miércoles su advertencia a los residentes al sur del río Zahrani, en el sur de Líbano, para que evacúen de inmediato sus hogares ante ataques previstos en la zona. Las fuerzas israelíes han emitido repetidas órdenes de evacuación para los residentes al sur de los ríos Litani y Zahrani, mientras continúan ampliando su ofensiva en el sur del país.