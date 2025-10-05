Este 7 de octubre se cumplen dos años desde que Israel comenzó su ofensiva genocida contra el pueblo palestino en Gaza, 730 días en los que el mundo ha sido testigo de la destrucción continúa e imparable del enclave y de su tejido social. Una tragedia perpetrada por Tel Aviv que se ha querido enterrar en el silencio.

A pesar del bloqueo impuesto por Israel a los periodistas internacionales para reportar desde Gaza, durante estos 24 meses hemos cubierto la ofensiva desde el terreno. Y para conmemorar este aniversario compartimos cinco historias que arrojan luz sobre la barbarie israelí que la prensa occidental no mostrará en su totalidad.

Estos son los relatos de un estudiante atrapado en Gaza que sufre hambruna, una infancia robada por los bombardeos, un palestino que resiste cultivando verduras, una periodista que estuvo en Gaza y desafía la propaganda israelí, y una familia separada por el asedio. Cada testimonio destaca una faceta del horror y, juntos, componen un retrato indispensable de la barbarie sionista en uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea.

La gravedad de la tragedia que sufren los palestinos queda reflejada en las palabras de la relatora especial de la ONU para los Territorios Ocupados, Francesca Albanese, quien advirtió que “llevará años comprobar el número verdadero de víctimas y recuperar los restos humanos de esta catástrofe, como sucedió en Bosnia”.

En TRT Español hemos centrado nuestros esfuerzos en amplificar las voces de Palestina. Mientras muchos medios occidentales eligen ignorar o distorsionar lo que ocurre —ya sea por censura, omisión o adhesión al discurso oficial israelí—, nuestro compromiso ha sido claro desde el inicio: contar lo que otros callan y contrarrestar una maquinaria que continúa desinformando sobre el sufrimiento palestino.

Nuestra línea editorial seguirá siendo capturar el espíritu y la humanidad del pueblo palestino, y ofrecer espacios para contar sus vivencias a través del periodismo narrativo. Así, compartimos algunas de nuestras notas más conmovedoras del último año.





1. Regresa a Gaza tras vivir en Venezuela y enfrenta hambruna





Anas Ayesh, estudiante de medicina y nieto de palestinos desplazados durante la Nakba, regresó a Gaza desde Venezuela poco antes del 7 de octubre de 2023, tras casi una década sin ver a su familia. Después de que comenzara el genocidio, quedó atrapado en la ofensiva israelí y ha relatado en español su vida cotidiana a través de sus redes sociales.

“Aquí hay dos maneras de acabar con la vida: la primera es el bombardeo, una muerte rápida que no deja rastro del cuerpo. La segunda, más lenta, es por hambre. Desear comer cualquier cosa, pero no tener nada. Ver a tus familiares y seres queridos con hambre y no poder ayudarlos. Eso nos mata, gota a gota, día a día”, escribió Ayesh para TRT Español.

El bloqueo israelí ha causado enfermedades por malnutrición y deshidratación en Gaza. Anas sufrió gastritis, que derivó en úlceras hemorrágicas, una condición común entre jóvenes en la región. A pesar de las circunstancias, sigue luchando por sobrevivir junto a su familia y sueña con terminar sus estudios de medicina en Venezuela.





2. De los escombros en Gaza: cómo un palestino cultivó esperanza y verduras entre misiles y hambruna





Los palestinos han tenido que resistir con lo que tienen a mano, mientras enfrentan una hambruna sin precedentes y la escasez extrema de alimentos a causa del bloqueo israelí. Esto los ha obligado a buscar lo que sea para sobrevivir: comida para animales, plantas silvestres y pan hecho con harina infestada de insectos.

Ese también ha sido el caso del periodista palestino Abdallah Al-Naami, quien compartió su experiencia en un artículo para TRT Español . Tras más de un año de ofensiva, en noviembre de 2024, decidió retomar uno de los pasatiempos que practicaba cuando era joven: plantar un pequeño jardín entre los escombros y restos de misiles, donde cultiva papas, cebollas y frijoles, todo para alimentar a su familia.

“La única esperanza radica en alcanzar la soberanía alimentaria, definir nuestro propio sistema agrícola y alimentario sin depender de ayuda externa”, escribió. “Un objetivo conectado a nuestra lucha como palestinos por la tierra, la identidad y la autodeterminación”.

Mientras las bombas israelíes caían, la experiencia de cultivar le ofrecía consuelo. “Nuestra pequeña granja me dio esperanza, algo por lo que esperar cada día”, evocó. “Cada vez que sacaba una papa del suelo, sentía que había encontrado un tesoro. Y se lo llevaba a mi madre”.

3. La infancia que el genocidio quebró: el dolor silencioso de los niños palestinos





Antes de que comenzara el genocidio israelí, Adam, un niño de cinco años, era alegre y activo: montaba su bicicleta a toda velocidad, incluso dentro de la casa. Pero un bombardeo de Tel Aviv destruyó su hogar y lo sumió en el silencio, con síntomas de trastorno de estrés postraumático.