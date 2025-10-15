TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye envía a Gaza su 17º “Barco de la Bondad” cargado con 900 toneladas de ayuda humanitaria
El envío de 900 toneladas de asistencia humanitaria a Gaza por parte de Türkiye subraya el apoyo continuo de Ankara en los esfuerzos para aliviar la crisis que sufren los palestinos.
Türkiye envía a Gaza su 17º “Barco de la Bondad” cargado con 900 toneladas de ayuda humanitaria
Türkiye envía su 17º “Barco de la Bondad” con 900 toneladas de ayuda humanitaria hacia Gaza / Anadolu Agency
15 de octubre de 2025

El compromiso de Türkiye con Gaza se materializa ahora en el envío de grandes cantidades de ayuda humanitaria: el decimoséptimo “Barco de la Bondad”, cargado con unas 900 toneladas de suministros destinados a cubrir las necesidades básicas de la población de Gaza, que atraviesa una grave crisis humanitaria, zarpó este martes desde el Puerto Internacional de Mersin, en el sur de Türkiye, con destino al puerto egipcio de Al Arish.

La operación, coordinada por la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Türkiye (AFAD) y realizada en cooperación con la Media Luna Roja Egipcia, contó con el apoyo de 17 organizaciones no gubernamentales.

La ayuda será trasladada desde Al Arish, el puerto más cercano a Gaza, hasta el paso fronterizo de Karem Abu Salem, por donde ingresarán los suministros.

Los paquetes contienen alimentos listos para consumir, productos enlatados y leche infantil, elementos pensados especialmente para aliviar las condiciones terribles que sufren los palestinos, que se encuentran actualmente en situación de hambruna.

RECOMENDADOS

Durante la ceremonia de despedida en el puerto de Mersin, el ministro del Interior de Türkiye, Ali Yerlikaya, declaró: “Hoy decimos: ‘El Barco de la Bondad parte hacia Gaza’. Este navío del Mediterráneo, cargado con 900 toneladas de alimentos, productos enlatados y leche para bebés, ya navega rumbo a Gaza”.

Desde el inicio de los ataques genocidas de Israel contra Gaza, el 7 de octubre de 2023, Türkiye ha enviado ayuda humanitaria a través de 16 barcos y 14 aviones, bajo la coordinación de AFAD.

La partida del nuevo barco se produce una semana después de que se anunciara un alto el fuego, en el marco del plan impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin de forma permanente a la brutal ofensiva que ha dejado más de 67.000 palestinos muertos y ha devastado el enclave.

FUENTE:TRT Español y agencias
