El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, propuso celebrar una cumbre con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin; de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y de Estados Unidos, Donald Trump, tras las negociaciones de paz que sostuvieron Moscú y Kiev este lunes en Estambul. La cumbre convertiría a esta ciudad turca en un “centro de paz”.

Relacionado TRT Global - Acuerdo en Estambul: Ucrania y Rusia pactan un histórico intercambio de prisioneros y cuerpos

Erdogan insistió que “incluso me gustaría traer al presidente de Trump", mientras las delegaciones rusa y ucraniana llevaban a cabo la segunda ronda de su diálogo directo.

El mandatario añadió que, en caso de que los líderes se reunieran en Türkiye, él también se sumaría al encuentro “para que convirtamos a Estambul en un centro de paz”.

Además, Erdogan aclamó las conversaciones de este lunes al calificarlas de un "logro significativo", a pesar del incidente del domingo en Rusia, que involucró un ataque aéreo nocturno por parte de Ucrania con 162 drones contra más de 40 aeronaves militares rusas, incluyendo bombarderos pesados ​​A-50, Tu-95 y Tu-22M3, con capacidad para transportar armas nucleares.

Relacionado TRT Global - Türkiye está lista para facilitar el diálogo de paz entre Rusia y Ucrania, afirmó el ministro Fidan

Embajador de EE.UU. destaca papel “único” de Türkiye en conversaciones





Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Türkiye, Tom Barrack, declaró que este país ha desempeñado un papel "único" en las recientes negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Türkiye mantiene una cooperación tradicional con Rusia y Ucrania, lo que les permite establecer un diálogo significativo", declaró Barrack este lunes a la emisora ​​turca NTV.

El embajador Barrack agregó que Ankara es ampliamente reconocida como un aliado clave de la OTAN, pero que también ha demostrado una mayor influencia regional, particularmente en Siria y en la mediación en el conflicto entre Moscú y Kiev.