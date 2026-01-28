TÜRKİYE
4 min de lectura
Erdogan y Trump dialogan sobre la situación en Siria y los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, que Ankara monitorea de cerca el alto el fuego y el acuerdo de integración en Siria, en coordinación con Washington y Damasco.
Erdogan le dice a Trump que Ankara está monitoreando de cerca el alto el fuego en Siria. Imagen de archivo. / AA
hace 5 minutos

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una llamada con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, este martes, en la que trataron las relaciones bilaterales, la situación en Siria, los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza y los desarrollos regionales y globales.

En esa línea, Ankara continuará tomando acciones para mejorar la cooperación con EE.UU. y avanzar en las relaciones a nivel de todas las áreas para beneficio mutuo de los dos países, destacó Erdogan.

También enfatizó que para Türkiye es muy importante la implementación completa del alto el fuego y el acuerdo de integración en la vecina Siria, por lo que Ankara está monitoreando de cerca el proceso, en coordinación con Washington y Damasco. 

Horas después de la llamada, Trump dijo que junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, habían resuelto “un problema tremendo” en cooperación con Siria. "Justo hoy resolvimos un problema tremendo junto con Siria y salvamos muchas vidas", señaló el mandatario estadounidense a la cadena Fox News.

Con respecto a Gaza, el presidente turco expresó su esperanza de que la Junta de Paz logre resultados fructíferos. De hecho, Erdogan sostuvo que poner fin a la catástrofe humanitaria en el enclave y reconstruirlo allanará el camino hacia una paz duradera en la región.

La semana pasada, Trump lanzó oficialmente la Junta de Paz para Gaza en medio del Foro Económico Mundial en Davos. Esta iniciativa forma parte de su plan más amplio para el enclave, bajo el cual se alcanzó el acuerdo de alto el fuego. La junta fue autorizada previamente por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de una resolución en noviembre de 2025.

“Un proceso integral de reconstrucción” en Siria

También este martes, Erdogan anunció el inicio de una importante campaña de reconstrucción y rehabilitación en Siria, con especial atención a las zonas residenciales devastadas durante los años de conflicto bajo el derrocado régimen de Bashar Al-Assad.

En esa línea, el líder turco explicó que amplias zonas de ciudades y pueblos sirios quedaron reducidos a escombros por los bombardeos del antiguo régimen, por lo que ahora se priorizará su reconstrucción a medida que el país avanza hacia la estabilidad.

"Comenzará un proceso integral de reconstrucción y rehabilitación especialmente en las zonas residenciales que el antiguo régimen convirtió en ruinas usando bombas", declaró Erdogan.

Añadió que mejorar la seguridad y la estabilidad en Siria tendría repercusiones positivas en toda la región, empezando por las naciones más cercanas. "A medida que Siria alcance la estabilidad y la seguridad, todos los países vecinos, en primer lugar Türkiye, sentirán directamente sus efectos positivos", declaró el presidente turco.

Erdogan también celebró el reciente decreto del nuevo gobierno sirio que garantiza los derechos básicos de los ciudadanos kurdos, a muchos de los cuales se les negó la ciudadanía bajo el régimen de Al-Assad.

Ankara “celebra el último decreto que garantiza los derechos básicos de nuestros hermanos y hermanas kurdos en Siria, quienes anteriormente fueron despojados de su ciudadanía”, declaró.

El presidente turco instó a la unidad y advirtió contra los intentos de avivar las divisiones étnicas, instando a las comunidades kurdas a no dejarse engañar por agendas externas. “Hago un llamado a mis hermanos y hermanas kurdos, a mis conciudadanos, a no caer en las trampas que buscan socavar nuestra eterna hermandad y sembrar la discordia entre nosotros”, insistió.

Añadió que Türkiye ha atendido las solicitudes de ayuda humanitaria de las comunidades kurdas que viven fuera de sus fronteras, en estrecha coordinación con el nuevo gobierno sirio. Además subrayó que Siria debe seguir siendo un Estado unificado, rechazando la existencia de estructuras armadas paralelas.

“No puede haber un Estado dentro de otro Estado ni fuerzas armadas separadas en Siria”, declaró, añadiendo que la única vía viable era una solución pacífica conforme a los acuerdos alcanzados entre las partes. “La única salida es resolver este asunto pacíficamente, conforme al espíritu del acuerdo alcanzado”, declaró Erdogan.

FUENTE:TRT Español y agencias
