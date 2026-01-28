El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una llamada con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, este martes, en la que trataron las relaciones bilaterales, la situación en Siria, los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza y los desarrollos regionales y globales.

En esa línea, Ankara continuará tomando acciones para mejorar la cooperación con EE.UU. y avanzar en las relaciones a nivel de todas las áreas para beneficio mutuo de los dos países, destacó Erdogan.

También enfatizó que para Türkiye es muy importante la implementación completa del alto el fuego y el acuerdo de integración en la vecina Siria, por lo que Ankara está monitoreando de cerca el proceso, en coordinación con Washington y Damasco.

Horas después de la llamada, Trump dijo que junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, habían resuelto “un problema tremendo” en cooperación con Siria. "Justo hoy resolvimos un problema tremendo junto con Siria y salvamos muchas vidas", señaló el mandatario estadounidense a la cadena Fox News.

Con respecto a Gaza, el presidente turco expresó su esperanza de que la Junta de Paz logre resultados fructíferos. De hecho, Erdogan sostuvo que poner fin a la catástrofe humanitaria en el enclave y reconstruirlo allanará el camino hacia una paz duradera en la región.

La semana pasada, Trump lanzó oficialmente la Junta de Paz para Gaza en medio del Foro Económico Mundial en Davos. Esta iniciativa forma parte de su plan más amplio para el enclave, bajo el cual se alcanzó el acuerdo de alto el fuego. La junta fue autorizada previamente por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de una resolución en noviembre de 2025.

“Un proceso integral de reconstrucción” en Siria

También este martes, Erdogan anunció el inicio de una importante campaña de reconstrucción y rehabilitación en Siria, con especial atención a las zonas residenciales devastadas durante los años de conflicto bajo el derrocado régimen de Bashar Al-Assad.