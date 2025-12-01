En una escena que reflejó el creciente rechazo hacia el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, las calles de Tel Aviv se llenaron de manifestantes que denunciaron lo que consideran su último intento por evadir la justicia. Cercado por tres casos de corrupción, Netanyahu pidió este domingo un indulto presidencial para frenar el avance del juicio que podría derivar en su condena. La solicitud, presentada sin la confesión que exige la ley, desató indignación y reavivó el debate sobre el desgaste institucional del país bajo su liderazgo.

Netanyahu, cuyo juicio comenzó el 24 de mayo de 2020, se convirtió en el primer jefe de gobierno israelí en ejercicio en sentarse en el banquillo como acusado en un proceso penal, un hecho que marcó un precedente en la historia del país. Según la legislación israelí, el presidente puede indultar o conmutar sentencias tras evaluar la información y las recomendaciones de las autoridades competentes, como los ministerios de Justicia y Defensa. Esa decisión recae ahora en Isaac Herzog, actual jefe de Estado. Sin embargo, la ley exige que cualquier solicitante admita su culpabilidad antes de recibir un indulto, requisito que Netanyahu no cumplió.

En una carta citada por el diario israelí Yedioth Ahronoth, Netanyahu afirmó: “A pesar de mi interés personal en celebrar el juicio y demostrar mi inocencia hasta una absolución total, creo que el interés público dicta lo contrario”.

Luego, en un video, el primer ministro destacó los "enormes retos" a los que se enfrenta el país y afirmó: "La continuación del juicio nos está desgarrando por dentro, provocando profundas divisiones e intensificando las fracturas".

"Estoy convencido, como muchos otros en el país, de que la finalización inmediata del juicio contribuirá en gran medida a calmar las tensiones y a promover la reconciliación general que nuestro país tanto necesita", prosiguió. Además, sostuvo que “poner fin al juicio ayudará a reducir la intensidad de las llamas en el debate que se ha generado en torno a él”.

Tras recibir la petición formal, la Oficina del Presidente informó que el caso será remitido al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia para recopilar las opiniones pertinentes, las cuales serán evaluadas antes de que Herzog tome una decisión final. “La Oficina del Presidente reconoce que se trata de una solicitud excepcional con implicaciones significativas, y el presidente la examinará una vez reciba todas las valoraciones”, indicó el comunicado.

La solicitud llega después de que, en septiembre, Herzog insinuara que podría considerar un indulto al admitir en una entrevista en la radio del ejército que el juicio del primer ministro “pesa mucho sobre la sociedad israelí”. También se presenta pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera públicamente a Herzog que le conceda el perdón.

Protestas se extienden por Tel Aviv

Tras conocerse la solicitud, decenas de israelíes se concentraron frente a la casa de Herzog para exigir que rechace el pedido, mientras figuras de la oposición también alzaban la voz. El líder opositor Yair Lapid instó al presidente a negar cualquier indulto si Netanyahu no reconoce culpabilidad, expresa arrepentimiento y abandona de inmediato la vida política. En la misma línea, Yair Golan, jefe del partido de izquierda Demócratas, afirmó: “Sólo los culpables buscan perdón”.

Mientras, frente a la casa de Herzog, los manifestantes portaban pancartas que responsabilizaban a Netanyahu de la crisis política que atraviesa el país y coreaban: “Tú eres el líder, tú eres el culpable”. A la protesta acudieron también varios legisladores opositores, según informó The Times of Israel, entre ellos Naama Lazimi, diputada del parlamento israelí, llamado Knesset.

La movilización se celebró bajo el lema “Indulto = República Bananera”, con varios asistentes situados detrás de una pila de bananas coronada por un cartel con la palabra “indulto”, una referencia satírica a la solicitud presentada por Netanyahu.