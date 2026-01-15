Washington, DC — La Casa Blanca dejó en claro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido informado sobre posibles opciones militares contra Irán.

En medio de las protestas antigubernamentales y progubernamentales que sacuden ese país y mientras los activistas denuncian un saldo de 2500 muertos, la posibilidad de una intervención militar estadounidense ahora parece más cercana que nunca desde los ataques aéreos de 2025 contra la infraestructura nuclear de Teherán.

En este sentido, Trump endureció sus advertencias en los últimos días, adoptando un tono cada vez más desafiante hacia Teherán mientras las manifestaciones continúan.

“Listos y cargados”, declaró esta semana, asegurando que Estados Unidos “acudirá a su rescate” y advirtiendo, de forma tajante: “Los golpearemos muy fuerte donde más les duele”.

Mientras las tensiones aumentan, varios desarrollos clave están ocurriendo simultáneamente en la región.

Por un lado, el personal estadounidense se retira silenciosamente de bases clave en Oriente Medio, al tiempo que el presidente recibe informes directos sobre posibles escenarios de ataque. Por otro, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intensifica sus esfuerzos diplomáticos respecto a los ataques contra Irán.

En conjunto, estos movimientos apuntan a un Washington que se prepara para una posible escalada en un contexto marcado por el colapso económico y la creciente agitación interna en Irán.

Esta situación recuerda a muchos la breve campaña estadounidense-israelí del pasado junio, cuando ambos países atacaron instalaciones nucleares iraníes sin lograr frenar las ambiciones de misiles balísticos de Teherán.

Altos funcionarios del Gobierno de Trump se reunieron en la Casa Blanca este martes para refinar las opciones para el presidente, quien fue informado sobre el creciente número de muertos en Irán y el curso probable de la respuesta de Teherán en las protestas, incluidas posibles ejecuciones de manifestantes a quienes Irán alega que tienen vínculos con Israel y Estados Unidos.

“Irán está en mi mente cuando veo el tipo de muerte que está ocurriendo allí”, declaró Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, antes de la reunión en la Casa Blanca.

¿Están sonando las sirenas?

Las señales de advertencia se multiplican, y la más inmediata es la reubicación silenciosa de personal militar y diplomático estadounidense desde puestos estratégicos en Oriente Medio, un movimiento que rara vez ocurre sin la anticipación de posibles hostilidades.

En la Base Aérea Al Udeid de Qatar –la instalación militar estadounidense más grande en la región y hogar de alrededor de 10.000 tropas– se ha aconsejado al personal que abandone el lugar, mientras que evacuaciones voluntarias similares han sido autorizadas en bases de Baréin, Kuwait e Iraq.

El personal no esencial y los dependientes militares están siendo retirados de estos puntos debido a riesgos de seguridad elevados y preocupaciones de una represalia iraní agresiva. Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), este ajuste en la postura de fuerza busca reducir la exposición tanto del personal como de las bases estadounidenses en toda la región.

Una segunda señal proviene desde dentro de la propia Oficina Oval. Trump ha sido informado recientemente sobre un espectro de opciones militares y encubiertas contra Irán. Estas van desde ataques aéreos dirigidos contra sitios dentro de Teherán hasta ciberataques y operaciones psicológicas destinadas a debilitar el control del gobierno sobre el poder.

Las opciones supuestamente incluyen ataques con misiles de largo alcance y medidas diseñadas para interrumpir el apagón de comunicaciones de Irán sobre los manifestantes, con funcionarios del Pentágono señalando que Trump está preparado para escalar una respuesta mientras continúan las manifestaciones.

Aunque la Casa Blanca sostiene que la diplomacia sigue siendo el camino preferido, los funcionarios enfatizaron que el presidente no es reacio a usar fuerza letal, con ataques aéreos entre varias herramientas bajo consideración activa.

Esta urgencia está impulsada por la escala de los disturbios dentro de Irán, donde las protestas provocadas por dificultades económicas han sido recibidas con fuerza, con grupos de derechos humanos reportando miles de muertes en las últimas semanas.

El tercer indicador radica en el papel proactivo de Israel. Netanyahu supuestamente sentó las bases para una acción renovada durante su reunión del 29 de diciembre con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Durante esa reunión, Netanyahu informó a Trump sobre la evaluación de Israel de que Irán está reconstruyendo su programa nuclear, planteando la perspectiva de una segunda ronda de ataques.

Netanyahu, durante mucho tiempo defensor del desmantelamiento de las capacidades estratégicas de Irán, también señaló preocupaciones sobre la reconstrucción de misiles.