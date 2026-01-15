Washington, DC — La Casa Blanca dejó en claro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido informado sobre posibles opciones militares contra Irán.
En medio de las protestas antigubernamentales y progubernamentales que sacuden ese país y mientras los activistas denuncian un saldo de 2500 muertos, la posibilidad de una intervención militar estadounidense ahora parece más cercana que nunca desde los ataques aéreos de 2025 contra la infraestructura nuclear de Teherán.
En este sentido, Trump endureció sus advertencias en los últimos días, adoptando un tono cada vez más desafiante hacia Teherán mientras las manifestaciones continúan.
“Listos y cargados”, declaró esta semana, asegurando que Estados Unidos “acudirá a su rescate” y advirtiendo, de forma tajante: “Los golpearemos muy fuerte donde más les duele”.
Mientras las tensiones aumentan, varios desarrollos clave están ocurriendo simultáneamente en la región.
Por un lado, el personal estadounidense se retira silenciosamente de bases clave en Oriente Medio, al tiempo que el presidente recibe informes directos sobre posibles escenarios de ataque. Por otro, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intensifica sus esfuerzos diplomáticos respecto a los ataques contra Irán.
En conjunto, estos movimientos apuntan a un Washington que se prepara para una posible escalada en un contexto marcado por el colapso económico y la creciente agitación interna en Irán.
Esta situación recuerda a muchos la breve campaña estadounidense-israelí del pasado junio, cuando ambos países atacaron instalaciones nucleares iraníes sin lograr frenar las ambiciones de misiles balísticos de Teherán.
Altos funcionarios del Gobierno de Trump se reunieron en la Casa Blanca este martes para refinar las opciones para el presidente, quien fue informado sobre el creciente número de muertos en Irán y el curso probable de la respuesta de Teherán en las protestas, incluidas posibles ejecuciones de manifestantes a quienes Irán alega que tienen vínculos con Israel y Estados Unidos.
“Irán está en mi mente cuando veo el tipo de muerte que está ocurriendo allí”, declaró Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, antes de la reunión en la Casa Blanca.
¿Están sonando las sirenas?
Las señales de advertencia se multiplican, y la más inmediata es la reubicación silenciosa de personal militar y diplomático estadounidense desde puestos estratégicos en Oriente Medio, un movimiento que rara vez ocurre sin la anticipación de posibles hostilidades.
En la Base Aérea Al Udeid de Qatar –la instalación militar estadounidense más grande en la región y hogar de alrededor de 10.000 tropas– se ha aconsejado al personal que abandone el lugar, mientras que evacuaciones voluntarias similares han sido autorizadas en bases de Baréin, Kuwait e Iraq.
El personal no esencial y los dependientes militares están siendo retirados de estos puntos debido a riesgos de seguridad elevados y preocupaciones de una represalia iraní agresiva. Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), este ajuste en la postura de fuerza busca reducir la exposición tanto del personal como de las bases estadounidenses en toda la región.
Una segunda señal proviene desde dentro de la propia Oficina Oval. Trump ha sido informado recientemente sobre un espectro de opciones militares y encubiertas contra Irán. Estas van desde ataques aéreos dirigidos contra sitios dentro de Teherán hasta ciberataques y operaciones psicológicas destinadas a debilitar el control del gobierno sobre el poder.
Las opciones supuestamente incluyen ataques con misiles de largo alcance y medidas diseñadas para interrumpir el apagón de comunicaciones de Irán sobre los manifestantes, con funcionarios del Pentágono señalando que Trump está preparado para escalar una respuesta mientras continúan las manifestaciones.
Aunque la Casa Blanca sostiene que la diplomacia sigue siendo el camino preferido, los funcionarios enfatizaron que el presidente no es reacio a usar fuerza letal, con ataques aéreos entre varias herramientas bajo consideración activa.
Esta urgencia está impulsada por la escala de los disturbios dentro de Irán, donde las protestas provocadas por dificultades económicas han sido recibidas con fuerza, con grupos de derechos humanos reportando miles de muertes en las últimas semanas.
El tercer indicador radica en el papel proactivo de Israel. Netanyahu supuestamente sentó las bases para una acción renovada durante su reunión del 29 de diciembre con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
Durante esa reunión, Netanyahu informó a Trump sobre la evaluación de Israel de que Irán está reconstruyendo su programa nuclear, planteando la perspectiva de una segunda ronda de ataques.
Netanyahu, durante mucho tiempo defensor del desmantelamiento de las capacidades estratégicas de Irán, también señaló preocupaciones sobre la reconstrucción de misiles.
Tras esa reunión, Trump advirtió sobre consecuencias muy poderosas si Irán reactivaba sus programas, señalando el respaldo estadounidense a la acción preventiva israelí, mientras también planteaba la posibilidad de un acuerdo nuclear renovado como alternativa.
Ese intercambio ayudó a dar forma al momento actual, alineando el impulso de Netanyahu para prevenir el derrame regional con el enfoque de máxima presión de Trump, reflejando la coordinación que precedió a los ataques de 2025.
¿Por qué esto es importante ahora?
Las protestas en Irán —las mayores desde los disturbios por la muerte de Mahsa Amini en 2022— han dejado al descubierto profundas vulnerabilidades, en un contexto de deterioro económico y crecientes apagones de internet.
Al mismo tiempo, Rusia, principal aliado de Teherán y enfrascada en la guerra de Ucrania, ha mostrado limitaciones: no logró proteger sus intereses en Venezuela ni en Siria y tampoco intervino para impedir los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.
Además, los partidarios regionales de Irán, como Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen, se encuentran debilitados por acciones de Israel.
Para Netanyahu, esta es una verdadera oportunidad: es ahora o nunca.
La experiencia del conflicto de 12 días del pasado junio sugiere que cualquier ataque estadounidense probablemente sería rápido y enfocado.
Sin embargo, los riesgos de escalada siguen siendo altos, incluidos ataques con misiles iraníes contra tropas estadounidenses en la región o a sus aliados, así como la movilización de fuerzas proxy como Kataib Hezbollah en Iraq.
¿Qué esperar?
Trump enfrenta varios caminos por delante, cada uno llevando consecuencias más pesadas que el anterior.
La primera opción contempla un uso limitado de la fuerza: Estados Unidos podría atacar bases del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, golpear instalaciones navales en el Golfo o neutralizar centros de mando.
Según funcionarios estadounidenses citados por el diario New York Times, el Pentágono ha presentado al presidente un abanico de alternativas, incluidos ataques contra el programa nuclear iraní y sitios de misiles balísticos.
Se espera que cualquier ataque esté a varios días de distancia. El informe añadió que la Marina de Estados Unidos actualmente tiene tres destructores capaces de lanzar misiles, incluido el USS Roosevelt, que recientemente ingresó al Mar Rojo, así como al menos un submarino lanzamisiles posicionado en la región.
Pocos creen que pueda tener como objetivo al ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Los riesgos serían enormes: errores de inteligencia, un eventual fracaso o una respuesta desproporcionada podrían exacerbar tensiones y poner de manifiesto los límites del poder estadounidense.
Sin embargo, eso no significa que Trump permanecerá inactivo. Podría actuar simultáneamente a través de sanciones específicas, herramientas para eludir los apagones de internet de Irán e intensificar una red de presión diplomática.
Por su parte, el Ejército de Irán, según todos los informes, está en alerta máxima, y cualquier error de cálculo corre el riesgo de desencadenar un conflicto más amplio y de múltiples frentes.
El peligro, advierten la mayoría de los analistas, no son un par de ataques estadounidenses sobre Teherán, sino la reacción en cadena que podría desencadenar en una región que ya parece estar al borde del precipicio. En Oriente Medio, los ataques planteados como limitados tienen la costumbre de negarse a permanecer, justamente, limitados.