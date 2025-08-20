Los vientos de conflicto y amenaza empezaron a soplar desde Estados Unidos hacia Latinoamérica, después de que múltiples reportes confirmaran el despliegue de buques de guerra de Washington, con 4.000 soldados a bordo, en aguas del mar Caribe… cerca de Venezuela. Y la retórica desde la Casa Blanca aumentó la velocidad de esas ráfagas este martes cuando, ante la pregunta sobre esta maniobra militar, la portavoz Karoline Leavitt sostuvo que EE.UU. está dispuesto a “usar todo su poder” para “frenar el flujo de drogas”. Acto seguido arremetió contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al asegurar que su gobierno “no es legítimo” y, por el contrario, constituye “ un cartel del narcotráfico”.

Las alarmas en América Latina no tardaron en encenderse. Maduro ya había ordenado este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, como respuesta a estas “amenazas extravagantes”. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, señaló en un comunicado: “Que Washington acuse a Venezuela de narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región”. Luego añadió: “Mientras Washington amenaza, Venezuela avanza con firmeza, en paz y soberanía, demostrando que la eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos”

En el país vecino, Colombia, el presidente Gustavo Petro también alzó la voz y advirtió sobre los riesgos para la región de una operación militar de EE.UU. "Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo a Venezuela resuelven su problema, (con eso) meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema (de) que se arrastran a Colombia", manifestó Petro en un consejo de ministros transmitido al país.

Según el mandatario, en caso de una invasión al país vecino –con el que Colombia comparte una frontera terrestre de 2.219 kilómetros– los traficantes de droga que operan entre las dos naciones aprovecharían para "apoderarse de las riquezas del subsuelo, (de los) minerales". "Así que yo le dije a Trump, a través de sus emisarios, que eso sería el peor error", insistió Petro.

Por su parte, el Gobierno de Cuba rechazó este lunes el despliegue militar de Washington, y lo calificó como parte de la "corrupta agenda" del secretario de Estado Marco Rubio. “Denunciamos presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a la corrupta agenda del secretario de Estado", señaló el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta en X. "América Latina y el Caribe debe ser respetada como zona de paz", agregó.

Y desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a desmentir que su país tenga un acuerdo con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) para participar en un proyecto conjunto contra operadores que controlan las rutas del narcotráfico en la frontera común. El lunes, un comunicado de la DEA informó que México colabora en el denominado "Proyecto Portero", pero la mandataria negó esa información. "No hay ningún acuerdo con la DEA", dijo en su conferencia matutina.

Según el boletín difundido en la web oficial de la DEA, en el marco de ese programa participan "investigadores mexicanos con autoridades estadounidenses, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia". Pero Sheinbaum sostuvo que con esa institución sólo se ha pactado un entrenamiento de policías mexicanos en Texas.

El objetivo del "Proyecto Portero", según el comunicado, "es desmantelar a los 'guardianes' de los cárteles, agentes que controlan los corredores de contrabando" en la frontera común y que son "esenciales para las operaciones" de las bandas de narcotraficantes. "La DEA está tomando medidas decisivas para enfrentar a los cárteles que están asesinando a estadounidenses con fentanilo y otros venenos", señaló el administrador de la DEA, Terrance Cole, en el comunicado.

¿Una operación antidroga?



El despliegue militar de Estados Unidos parece exceder con creces lo que habitualmente se entiende como una operación antidroga. El pasado viernes, la cadena CNN citó a dos fuentes del Pentágono que confirmaron la movilización de la marina estadounidense en el Caribe con la misión de "combatir a los carteles del narcotráfico", además de reforzar su presencia con aviones, barcos y sistemas lanzamisiles. Entre los equipos enviados se encuentran un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P-8 Poseidon, varios destructores y un buque de guerra equipado con misiles.

Además, un funcionario del Departamento de Defensa le dijo a la agencia de noticias AP que el despliegue de los buques de guerra en el Caribe sería “a lo largo de varios meses”