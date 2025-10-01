Mamdani, por su parte, acusó a Trump de intentar interferir en la contienda para instalar un alcalde más complaciente. En una entrevista con el medio progresista Democracy Now, sostuvo que Trump respalda a otros candidatos, como el de Andrew Cuomo, porque prioriza sus intereses sobre los de los habitantes de la ciudad.

“La razón por la que Donald Trump busca abrirle el camino a Andrew Cuomo es porque sabe que Cuomo abrirá el camino a la agenda de Donald Trump”, explicó Mamdani, refiriéndose al exgobernador demócrata que renunció en 2021 tras acusaciones de acoso sexual y que ahora se presenta como independiente.

El candidato subrayó que su campaña se diferencia de la de otros rivales que dependen del respaldo de Trump o de grandes donantes: “Demasiadas veces, los políticos, ya sea Andrew Cuomo o Eric Adams, solo hablan de sí mismos. Es hora de pensar realmente en los neoyorquinos”.

Eric Adams, el actual alcalde cercano a Trump, anunció el domingo que abandona su candidatura a la reelección, dejando el camino abierto para la disputa entre Mamdani y Cuomo. La elección está programada para el 4 de noviembre, y Mamdani lidera las encuestas con una ventaja de dos dígitos sobre su rival más cercano.

En este escenario, Nueva York se enfrenta a un pulso político sin precedentes: un favorito progresista que desafía al establishment y un presidente dispuesto a usar su influencia para inclinar la balanza en su contra.



