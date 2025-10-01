EE.UU. Y CANADÁ
Trump amenaza con recortar fondos a Nueva York si Zohran Mamdani se convierte en alcalde
En sus mensajes, el presidente calificó erróneamente a Mamdani, un autodeclarado socialista democrático, como “comunista autoproclamado”. / Reuters
1 de octubre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el lunes una contundente advertencia: si Zohran Mamdani, favorito en las encuestas, se convierte en el próximo alcalde de Nueva York, la ciudad podría quedarse sin apoyo federal.

“Va a tener problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad”, escribió Trump en su red social Truth Social. 

En sus mensajes, el presidente calificó erróneamente a Mamdani, un autodeclarado socialista democrático, como “comunista autoproclamado”, y aseguró que no recibiría ningún recurso federal destinado a cumplir sus “promesas comunistas falsas”.

El presidente es conocido por priorizar la ayuda federal hacia territorios gobernados por republicanos frente a aquellos dirigidos por demócratas, por ejemplo, tras desastres naturales. En sus mensajes, Trump incluso afirmó que una alcaldía de Mamdani sería “una de las mejores cosas que le podrían pasar a nuestro gran Partido Republicano”.

Mamdani acusa a Trump de apoyar a su adversario

Mamdani, por su parte, acusó a Trump de intentar interferir en la contienda para instalar un alcalde más complaciente. En una entrevista con el medio progresista Democracy Now, sostuvo que Trump respalda a otros candidatos, como el de Andrew Cuomo, porque prioriza sus intereses sobre los de los habitantes de la ciudad.

“La razón por la que Donald Trump busca abrirle el camino a Andrew Cuomo es porque sabe que Cuomo abrirá el camino a la agenda de Donald Trump”, explicó Mamdani, refiriéndose al exgobernador demócrata que renunció en 2021 tras acusaciones de acoso sexual y que ahora se presenta como independiente.

El candidato subrayó que su campaña se diferencia de la de otros rivales que dependen del respaldo de Trump o de grandes donantes: “Demasiadas veces, los políticos, ya sea Andrew Cuomo o Eric Adams, solo hablan de sí mismos. Es hora de pensar realmente en los neoyorquinos”.

Eric Adams, el actual alcalde cercano a Trump, anunció el domingo que abandona su candidatura a la reelección, dejando el camino abierto para la disputa entre Mamdani y Cuomo. La elección está programada para el 4 de noviembre, y Mamdani lidera las encuestas con una ventaja de dos dígitos sobre su rival más cercano.

En este escenario, Nueva York se enfrenta a un pulso político sin precedentes: un favorito progresista que desafía al establishment y un presidente dispuesto a usar su influencia para inclinar la balanza en su contra. 


FUENTE:TRT Español y agencias
