Türkiye ha intensificado la seguridad de sus fronteras y de su espacio aéreo en respuesta a la escalada de tensiones en Oriente Medio, luego de que el ministro de Defensa, Yasar Guler, condenara los ataques militares de Israel contra Irán y advirtiera sobre el riesgo de desestabilización regional.
Durante una videoconferencia con comandantes, Guler subrayó este miércoles que Türkiye ha vigilado de cerca la situación desde que comenzaron los ataques, y que está tomando “medidas integrales y contundentes” para proteger su territorio.
“Bajo las directrices de nuestro presidente, estamos actuando con un paradigma de seguridad proactivo”, afirmó. “En estrecha coordinación con nuestras instituciones pertinentes, evaluamos todos los escenarios que podrían afectar a nuestro país”.
“Condenamos los ataques ilegales lanzados por Israel contra Irán, nuestro país vecino, el pasado viernes”, completó Guler.
“Las operaciones ilegales de Israel —primero en Gaza, luego en Líbano y ahora en Irán— vuelven a revelar su clara intención de expandir el conflicto a toda la región”, añadió.
“Israel está arrastrando a nuestra región hacia el caos con sus acciones”, advirtió Guler, y llamó a la comunidad internacional a “actuar con urgencia y detener los movimientos arbitrarios de Israel que buscan sumir a la región en el desorden”.
“Domo de Acero”
El ministro también presentó la estrategia de defensa de Türkiye a largo plazo, que incluye el desarrollo de un sistema de defensa aérea integrado llamado “Domo de Acero”.
Se espera que este sistema funcione en conjunto con el avión de combate de fabricación nacional, Kaan, y una serie de sistemas de misiles.
“Bajo el liderazgo de nuestro presidente, nuestro mayor objetivo es alcanzar la máxima capacidad defensiva para proteger a nuestra patria a través de nuestro sistema de defensa aérea ‘Domo de Acero’”, afirmó Guler.
Concluyó reafirmando la determinación de Türkiye de no limitarse a observar, sino a influir activamente en los acontecimientos regionales.
“Seguiremos aplicando nuestras políticas de defensa y seguridad de forma multidimensional y profunda, tomando todas las medidas necesarias sin vacilaciones”.