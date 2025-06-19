Türkiye ha intensificado la seguridad de sus fronteras y de su espacio aéreo en respuesta a la escalada de tensiones en Oriente Medio, luego de que el ministro de Defensa, Yasar Guler, condenara los ataques militares de Israel contra Irán y advirtiera sobre el riesgo de desestabilización regional.

Durante una videoconferencia con comandantes, Guler subrayó este miércoles que Türkiye ha vigilado de cerca la situación desde que comenzaron los ataques, y que está tomando “medidas integrales y contundentes” para proteger su territorio.

“Bajo las directrices de nuestro presidente, estamos actuando con un paradigma de seguridad proactivo”, afirmó. “En estrecha coordinación con nuestras instituciones pertinentes, evaluamos todos los escenarios que podrían afectar a nuestro país”.

“Condenamos los ataques ilegales lanzados por Israel contra Irán, nuestro país vecino, el pasado viernes”, completó Guler.

“Las operaciones ilegales de Israel —primero en Gaza, luego en Líbano y ahora en Irán— vuelven a revelar su clara intención de expandir el conflicto a toda la región”, añadió.

“Israel está arrastrando a nuestra región hacia el caos con sus acciones”, advirtió Guler, y llamó a la comunidad internacional a “actuar con urgencia y detener los movimientos arbitrarios de Israel que buscan sumir a la región en el desorden”.

“Domo de Acero”



