La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la llamada “lluvia negra” reportada en Irán tras los ataques a instalaciones petroleras podría representar graves riesgos para la salud, especialmente problemas respiratorios.

Durante una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, afirmó el martes que la agencia ha recibido múltiples informes de lluvias cargadas de petróleo después de los ataques que incendiaron infraestructuras de combustible.

“La lluvia negra y la lluvia ácida que la acompaña representan, efectivamente, un peligro para la población, principalmente a nivel respiratorio”, dijo Lindmeier.

Humo y contaminación petrolera cubren Teherán

Las advertencias se producen después de ataques dirigidos contra la infraestructura energética interna de Irán durante la actual ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país.

Una refinería alcanzada cerca de Teherán envió el lunes una densa columna de humo negro sobre la capital, y la contaminación se mezcló con la lluvia para producir lo que residentes y autoridades describieron como “lluvia negra”.