La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la llamada “lluvia negra” reportada en Irán tras los ataques a instalaciones petroleras podría representar graves riesgos para la salud, especialmente problemas respiratorios.
Durante una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, afirmó el martes que la agencia ha recibido múltiples informes de lluvias cargadas de petróleo después de los ataques que incendiaron infraestructuras de combustible.
“La lluvia negra y la lluvia ácida que la acompaña representan, efectivamente, un peligro para la población, principalmente a nivel respiratorio”, dijo Lindmeier.
Humo y contaminación petrolera cubren Teherán
Las advertencias se producen después de ataques dirigidos contra la infraestructura energética interna de Irán durante la actual ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país.
Una refinería alcanzada cerca de Teherán envió el lunes una densa columna de humo negro sobre la capital, y la contaminación se mezcló con la lluvia para producir lo que residentes y autoridades describieron como “lluvia negra”.
Las autoridades iraníes recomendaron a los residentes permanecer en interiores para evitar la exposición al aire y a la lluvia contaminados.
La OMS señaló que esta recomendación está justificada debido a los riesgos ambientales.
“Dado lo que está en juego ahora mismo —instalaciones de almacenamiento de petróleo y refinerías que han sido atacadas, provocando incendios y graves preocupaciones por la calidad del aire—, esa es definitivamente una buena idea”, afirmó Lindmeier.
Un video compartido con la agencia de noticias Reuters por un miembro del personal de la OMS mostraba a un trabajador limpiando un líquido oscuro frente a la entrada de la oficina de la agencia en Teherán el 8 de marzo, aunque las imágenes no pudieron ser verificadas de forma independiente.
Funcionarios de salud advirtieron que, si continúan los ataques contra instalaciones energéticas, los incendios y la contaminación resultantes podrían empeorar la calidad del aire y aumentar los riesgos sanitarios para millones de residentes.