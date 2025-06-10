10 de junio de 2025
El Reino Unido ha sancionado a dos ministros israelíes de extrema derecha - el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich- por fomentar "graves abusos de los derechos humanos de los palestinos" e "incitar a la violencia extremista".
Ambos se enfrentan a la prohibición de viajar y a la congelación de sus activos, tras sanciones similares impuestas por Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros países