Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, señalando que el enfoque se desplazará hacia la desmilitarización, un gobierno tecnocrático y la reconstrucción.

“La segunda fase establece una administración palestina tecnocrática transitoria en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), y da comienzo a la desmilitarización total y la reconstrucción de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado”, afirmó Steve Witkoff en un comunicado publicado el miércoles en X.

Indicó que Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones en virtud del acuerdo, incluida “la devolución inmediata del último rehén fallecido”.

“El incumplimiento de estas obligaciones traerá consecuencias graves”, añadió Witkoff.

Israel mató a más de 70.000 palestinos en Gaza durante un período de dos años que comenzó en octubre de 2023.

Un frágil alto el fuego se mantiene en el enclave desde hace tres meses. La primera fase del plan incluyó el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

“Esfuerzos de mediación indispensables”