Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, señalando que el enfoque se desplazará hacia la desmilitarización, un gobierno tecnocrático y la reconstrucción.
“La segunda fase establece una administración palestina tecnocrática transitoria en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), y da comienzo a la desmilitarización total y la reconstrucción de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado”, afirmó Steve Witkoff en un comunicado publicado el miércoles en X.
Indicó que Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones en virtud del acuerdo, incluida “la devolución inmediata del último rehén fallecido”.
“El incumplimiento de estas obligaciones traerá consecuencias graves”, añadió Witkoff.
Israel mató a más de 70.000 palestinos en Gaza durante un período de dos años que comenzó en octubre de 2023.
Un frágil alto el fuego se mantiene en el enclave desde hace tres meses. La primera fase del plan incluyó el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.
“Esfuerzos de mediación indispensables”
Witkoff también agradeció a Türkiye, Egipto y Qatar “sus indispensables esfuerzos de mediación que han hecho posible todo el progreso logrado hasta ahora”.
Estos países actúan como mediadores y garantes del acuerdo sobre Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre tras dos años del genocidio de Israel.
Ankara está preparada para contribuir a cualquier fuerza internacional, afirmó el mes pasado el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, al sostener que Türkiye ha actuado como “la voz de la conciencia humana” frente a las acciones israelíes en Gaza.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también acogió con satisfacción el respaldo palestino al plan de veinte puntos de Trump, subrayando el compromiso de Washington de poner fin a la ofensiva en Gaza.
“Damos la bienvenida al apoyo de la Presidencia palestina al histórico Plan de Paz de veinte puntos del presidente Trump”, señaló el Buró de Asuntos del Cercano Oriente en X el miércoles.
“Estados Unidos sigue comprometido a poner fin a la ofeniva en Gaza y a promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio”.