La Unión Europea (UE) ha dado un giro significativo en su política hacia Siria con el anuncio del levantamiento de las sanciones económicas que pesaban sobre el país árabe, en un gesto coordinado para respaldar al nuevo gobierno de transición liderado por Ahmed Al-Sharaa tras la salida del poder de Bashar Al-Assad.

La decisión de la UE, que sigue a la tomada por Washington la semana pasada, fue anunciada el martes por la jefa de política exterior del bloque, Kaja Kallas, quien afirmó que la medida tiene como objetivo ayudar al pueblo sirio a reconstruir una nación “nueva, inclusiva y pacífica” tras más de una década de guerra civil.

“Hoy tomamos la decisión de levantar nuestras sanciones económicas sobre Siria. Queremos ayudar al pueblo sirio a reconstruir una Siria nueva, inclusiva y pacífica”, escribió Kallas en su cuenta oficial en X.

En ese sentido, reiteró que “la UE ha estado al lado del pueblo sirio durante los últimos 14 años, y seguirá estándolo”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Assad Al-Shaibani, expresó su agradecimiento por la medida, destacando que “la decisión del bloque europeo contribuirá a reforzar la seguridad y estabilidad de Siria”. En declaraciones ofrecidas desde Damasco durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo jordano, Ayman Safadi, Shaibani afirmó que el levantamiento de las sanciones refleja una “voluntad regional e internacional de apoyar a Siria”.

“El pueblo sirio tiene hoy una oportunidad histórica y muy importante para reconstruir su país”, aseguró el ministro Shaibani.

Cambio político y transición de poder



El levantamiento de las sanciones internacionales se produce tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad, quien huyó a Rusia en diciembre pasado, poniendo fin a casi 25 años de esta familia en el poder.

Ahmed Al-Sharaa, líder de las fuerzas opositoras que derrocaron a Assad, fue declarado presidente interino en un gobierno de transición a finales de enero. Poco a poco, la comunidad internacional ha comenzado a reconocer su liderazgo y a verlo como una oportunidad para abrir una nueva etapa política en Siria.