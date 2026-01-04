AMÉRICA LATINA
3 min de lectura
El plan de EE.UU. para Venezuela: secuestrar al presidente Maduro, tomar el petróleo y ¿luego qué?
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se distanció de las declaraciones hechas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, acerca del futuro del país latinoamericano, afirmando que Nicolás Maduro es el único mandatario de la nación.
El plan de EE.UU. para Venezuela: secuestrar al presidente Maduro, tomar el petróleo y ¿luego qué?
"Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa", declaró Trump en una conferencia de prensa. / AA
4 de enero de 2026

Luego de que Estados Unidos lanzara una operación a “gran escala” en Venezuela para llevarse al presidente Nicolás Maduro, en lo que desde Caracas han calificado como secuestro, el mundo ha reaccionado con condenas generalizadas. Sin embargo, hay una pregunta que crece con el pasar de las horas: ¿qué piensa hacer Washington ahora y quién gobernará al país latinoamericano?

RelacionadoTRT Español - Con Maduro detenido en Nueva York, Trump dice que EE.UU. "dirigirá" Venezuela

Según el presidente de EE.UU., Donald Trump, la respuesta es su propio gobierno.

El mandatario además dejó claro que las empresas estadounidenses podrían beneficiarse del petróleo de Venezuela, que posee las mayores reservas comprobadas del mundo.

Trump, quien durante años condenó lo que ha calificado como un fracaso en la construcción nacional de EE.UU., afirmó sin rodeos que Washington “dirigirá” Venezuela, un país de casi 30 millones de habitantes, al menos temporalmente.

"Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa", declaró el mandatario en una conferencia de prensa este sábado desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

“Un grupo”

Ahora bien, cómo va Trump a dirigir Venezuela –con la embajada de EE.UU. cerrada y sin tropas del Pentágono sobre el terreno– sigue sin estar claro.

Según afirmó, Estados Unidos está "designando a varias personas”, incluyendo un grupo del que no dio mayores detalles.

Sin embargo, también añadió que, durante un tiempo, Venezuela estará dirigida por "las personas que me respaldan": el secretario de Estado, Marco Rubio, y los líderes militares estadounidenses.

RelacionadoTRT Español - Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política

Durante meses, Rubio ha destacado cómo no solo Estados Unidos, sino la mayoría de los países occidentales, consideraban a Maduro un líder "ilegítimo".

Además, horas después de que Maduro fuera secuestrado y llevado a Estados Unidos, Trump descartó las perspectivas de que María Corina Machado, la líder opositora venezolana que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2025, fuera designada en el poder.

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder", declaró Trump. "No cuenta con el apoyo ni el respeto del país". "Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", dijo el presidente.

RECOMENDADOS

Trabajando con la vicepresidenta

Ahora bien, Trump afirmó que Estados Unidos no se había puesto en contacto con Machado, quien a su vez había elogiado la captura de Maduro como la "hora de la libertad".

En cambio, el mandatario estadounidense afirmó que Rubio habló por teléfono con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"En esencia, está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande". Muy simple", señaló Trump.

RelacionadoTRT Español - Vicepresidenta de Venezuela desafía a Trump y califica de "bárbaro" el "secuestro" de Maduro

Sin embargo, Rodríguez no siguió el guión de Trump cuando se dirigió a la nación horas después, afirmando que Maduro era el único presidente y exigiendo su regreso.

Distancia con respecto a Trump

La mayoría de los aliados de Estados Unidos, que antes se habían alineado para oponerse a Maduro, rápidamente se distanciaron de Trump.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, al celebrar el fin de "Maduro", dijo que la voluntad de los venezolanos estaba representada por la oposición.

Los rivales demócratas de Trump expresaron su indignación por la abierta participación de las compañías petroleras, considerándola un retroceso al imperialismo en su forma más atroz.

"Estados Unidos no debería gobernar otros países por ningún motivo", dijo el senador demócrata Brian Schatz.

"Ya deberíamos haber aprendido a no involucrarnos en guerras interminables y misiones de cambio de régimen que tienen consecuencias catastróficas para los estadounidenses", sostuvo.


FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato