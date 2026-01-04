Luego de que Estados Unidos lanzara una operación a “gran escala” en Venezuela para llevarse al presidente Nicolás Maduro, en lo que desde Caracas han calificado como secuestro, el mundo ha reaccionado con condenas generalizadas. Sin embargo, hay una pregunta que crece con el pasar de las horas: ¿qué piensa hacer Washington ahora y quién gobernará al país latinoamericano?
Según el presidente de EE.UU., Donald Trump, la respuesta es su propio gobierno.
El mandatario además dejó claro que las empresas estadounidenses podrían beneficiarse del petróleo de Venezuela, que posee las mayores reservas comprobadas del mundo.
Trump, quien durante años condenó lo que ha calificado como un fracaso en la construcción nacional de EE.UU., afirmó sin rodeos que Washington “dirigirá” Venezuela, un país de casi 30 millones de habitantes, al menos temporalmente.
"Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa", declaró el mandatario en una conferencia de prensa este sábado desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
“Un grupo”
Ahora bien, cómo va Trump a dirigir Venezuela –con la embajada de EE.UU. cerrada y sin tropas del Pentágono sobre el terreno– sigue sin estar claro.
Según afirmó, Estados Unidos está "designando a varias personas”, incluyendo un grupo del que no dio mayores detalles.
Sin embargo, también añadió que, durante un tiempo, Venezuela estará dirigida por "las personas que me respaldan": el secretario de Estado, Marco Rubio, y los líderes militares estadounidenses.
Durante meses, Rubio ha destacado cómo no solo Estados Unidos, sino la mayoría de los países occidentales, consideraban a Maduro un líder "ilegítimo".
Además, horas después de que Maduro fuera secuestrado y llevado a Estados Unidos, Trump descartó las perspectivas de que María Corina Machado, la líder opositora venezolana que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2025, fuera designada en el poder.
"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder", declaró Trump. "No cuenta con el apoyo ni el respeto del país". "Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", dijo el presidente.
Trabajando con la vicepresidenta
Ahora bien, Trump afirmó que Estados Unidos no se había puesto en contacto con Machado, quien a su vez había elogiado la captura de Maduro como la "hora de la libertad".
En cambio, el mandatario estadounidense afirmó que Rubio habló por teléfono con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
"En esencia, está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande". Muy simple", señaló Trump.
Sin embargo, Rodríguez no siguió el guión de Trump cuando se dirigió a la nación horas después, afirmando que Maduro era el único presidente y exigiendo su regreso.
Distancia con respecto a Trump
La mayoría de los aliados de Estados Unidos, que antes se habían alineado para oponerse a Maduro, rápidamente se distanciaron de Trump.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, al celebrar el fin de "Maduro", dijo que la voluntad de los venezolanos estaba representada por la oposición.
Los rivales demócratas de Trump expresaron su indignación por la abierta participación de las compañías petroleras, considerándola un retroceso al imperialismo en su forma más atroz.
"Estados Unidos no debería gobernar otros países por ningún motivo", dijo el senador demócrata Brian Schatz.
"Ya deberíamos haber aprendido a no involucrarnos en guerras interminables y misiones de cambio de régimen que tienen consecuencias catastróficas para los estadounidenses", sostuvo.