Luego de que Estados Unidos lanzara una operación a “gran escala” en Venezuela para llevarse al presidente Nicolás Maduro, en lo que desde Caracas han calificado como secuestro, el mundo ha reaccionado con condenas generalizadas . Sin embargo, hay una pregunta que crece con el pasar de las horas: ¿qué piensa hacer Washington ahora y quién gobernará al país latinoamericano?

Relacionado TRT Español - Con Maduro detenido en Nueva York, Trump dice que EE.UU. "dirigirá" Venezuela

Según el presidente de EE.UU., Donald Trump, la respuesta es su propio gobierno.

El mandatario además dejó claro que las empresas estadounidenses podrían beneficiarse del petróleo de Venezuela, que posee las mayores reservas comprobadas del mundo.

Trump, quien durante años condenó lo que ha calificado como un fracaso en la construcción nacional de EE.UU., afirmó sin rodeos que Washington “dirigirá” Venezuela , un país de casi 30 millones de habitantes, al menos temporalmente.

"Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa", declaró el mandatario en una conferencia de prensa este sábado desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

“Un grupo”

Ahora bien, cómo va Trump a dirigir Venezuela –con la embajada de EE.UU. cerrada y sin tropas del Pentágono sobre el terreno– sigue sin estar claro.

Según afirmó, Estados Unidos está "designando a varias personas”, incluyendo un grupo del que no dio mayores detalles.

Sin embargo, también añadió que, durante un tiempo, Venezuela estará dirigida por "las personas que me respaldan": el secretario de Estado, Marco Rubio, y los líderes militares estadounidenses.

Relacionado TRT Español - Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política

Durante meses, Rubio ha destacado cómo no solo Estados Unidos, sino la mayoría de los países occidentales, consideraban a Maduro un líder "ilegítimo".

Además, horas después de que Maduro fuera secuestrado y llevado a Estados Unidos, Trump descartó las perspectivas de que María Corina Machado, la líder opositora venezolana que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2025, fuera designada en el poder.

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder", declaró Trump. "No cuenta con el apoyo ni el respeto del país". "Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", dijo el presidente.