El 3 de octubre, Türkiye retomó el mando de la Fuerza de Kosovo de la OTAN (KFOR), un movimiento que pone de relieve tanto la creciente influencia regional del país como las prioridades estratégicas en evolución de la OTAN en una Europa transformada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Este compromiso estratégico subraya la compleja interacción entre los intereses nacionales, la solidaridad de la alianza y el cambiante panorama geopolítico, en el que la sombra de la guerra Rusia-Ucrania ha reconfigurado prioridades y expuesto vulnerabilidades dentro de la arquitectura global de seguridad.

A través de su papel de liderazgo en KFOR, Türkiye desempeña una función crucial en el mantenimiento de la estabilidad en los Balcanes, una región históricamente propensa a influencias externas y tensiones étnicas. La zona ha sido escenario de fricciones persistentes entre comunidades albanesas y serbias, especialmente en el norte de Kosovo.

En cuanto a la importancia estratégica de los Balcanes dentro de las estrategias de defensa más amplias de la OTAN, el liderazgo de Türkiye la posiciona como un actor clave para tender puentes entre las percepciones europeas y transatlánticas de seguridad, además de ofrecerle la oportunidad de demostrar su capacidaestratégica parad equilibrar sus relaciones tanto con la OTAN como con Rusia.

Este liderazgo refuerza la contribución de Türkiye a las operaciones de seguridad conjunta y la posiciona como un actor clave en la configuración de la cohesión futura y las capacidades de disuasión de la OTAN en medio de la renovada competencia entre grandes potencias.

Durante más de un cuarto de siglo, la KFOR ha trabajado para mantener la paz y la estabilidad en la región. Ankara ha contribuido con tropas desde el inicio de la misión en 1999 y ya había encabezado el mando de la KFOR en 2023. Un puesto de mando de la OTAN no se concede a la ligera: los países candidatos son sometidos a estrictas evaluaciones. Türkiye no solo superó estas pruebas, sino que, en sus mandatos anteriores, demostró una destacada habilidad militar, capacidad logística y visión estratégica.

Antes de asumir nuevamente el mando, Türkiye desplegó a finales de septiembre su Batallón de Fuerza de Reserva Operacional (ORF, por sus siglas en inglés) en Kosovo, reafirmando su compromiso con la “imparcialidad y plena transparencia”.

Importancia geopolítica de Kosovo

Kosovo sigue siendo un punto delicado en los Balcanes. Las disputas territoriales con Serbia, las tensiones en el norte de Kosovo (donde reside una gran población serbia) y la violencia esporádica hacen esencial la presencia constante de fuerzas de mantenimiento de paz.

Bajo el mando de Türkiye, la KFOR actúa como estabilizadora y fuerza de disuasión, separando físicamente a los adversarios y asegurando el terreno en el norte de Kosovo.

Para la OTAN, el liderazgo turco cumple una necesidad crítica: que los miembros más capaces compartan la carga del liderazgo en regiones complejas.

Para Türkiye, representa una oportunidad para reforzar su poder blando, aprovechando los lazos históricos y culturales con la población del país para actuar como una fuerza estabilizadora indispensable.

Comandar la KFOR hoy implica mucho más que una supervisión rutinaria. El aumento de las tensiones étnicas, las disputas de gobernanza y las influencias externas opuestas exigen capacidades de respuesta rápida, reflejadas en las patrullas reforzadas de Türkiye y su presencia intensificada en zonas sensibles como el norte de Kosovo.