Durante una reunión en Washington D.C., el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral, con énfasis en el área de defensa, y subrayaron el compromiso de apoyar al gobierno de transición sirio.

En el encuentro, Fidan y Rubio abordaron una serie de asuntos regionales y bilaterales, incluida la necesidad de alcanzar un alto el fuego permanente en Gaza, considerado esencial para la paz regional, según fuentes citadas por la agencia de noticias Anadolu.

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, “ambas partes enfatizaron la importancia de interactuar con el gobierno sirio y expresaron su determinación de estabilizar Siria y combatir el terrorismo".

También se refirieron a los temas que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordaron durante una llamada telefónica el 16 de marzo, indicaron las fuentes. Además, dialogaron sobre los preparativos para próximas visitas de alto nivel.

En el encuentro, también conversaron sobre los esfuerzos para lograr un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, con Türkiye expresando su apoyo a los recientes esfuerzos de Estados Unidos en este sentido. Abordaron también el proceso de paz en curso entre Azerbaiyán y Armenia, así como la importancia de la estabilidad de Bosnia y Herzegovina para la región de los Balcanes.