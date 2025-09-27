El presidente de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) afirmó este viernes que ha llegado el momento de un nuevo enfoque que tenga en cuenta las realidades sobre el terreno para alcanzar una solución a la cuestión de Chipre.

En declaraciones en la sede de la ONU en Nueva York, tras reunirse con el secretario general António Guterres, Ersin Tatar señaló que más de 50 años de negociaciones sobre propuestas de soluciones federales han fracasado.

Tatar recordó que en marzo y julio se alcanzaron acuerdos con la parte grecochipriota para generar confianza entre ambas partes y emprender nuevas iniciativas, y subrayó que afrontará con buena voluntad y optimismo una reunión trilateral que se celebrará bajo los auspicios del secretario general de la ONU.

Expresó su esperanza en que las conversaciones allanen el camino hacia avances concretos en cuestiones como nuevos pasos fronterizos, interconectividad, electricidad y agua.

“Estos pasos mejorarán la vida diaria y fortalecerán la comunicación entre las personas a través de la isla.

Mi mensaje fundamental es claro: los dos pueblos de Chipre necesitan con urgencia establecer cooperación cultural”, destacó el presidente de la RTCN.

Al recalcar que en la isla de Chipre existen dos pueblos, cada uno con sus propias instituciones democráticas, identidades y aspiraciones, Tatar señaló: “Para que cualquier solución sea sostenible, debe basarse en nuestra igualdad soberana y en nuestro estatus internacional.

La cooperación entre las dos partes, en particular en áreas como el comercio individual, la salud pública, el medio ambiente y la gestión de recursos, debe convertirse en una prioridad común”.

Los desafíos como la crisis climática, las pandemias y la seguridad energética hacen necesaria la cooperación hasta que se logre una solución política, añadió, subrayando que en la isla se necesitan acuerdos constructivos que fomenten la interacción basada en la igualdad, la dignidad y el respeto mutuo.

Sobre Palestina, Tatar afirmó que la RTCN sigue “con profunda preocupación y tristeza” el genocidio contra el pueblo palestino, y destacó que el país acoge con satisfacción las decisiones de reconocer oficialmente al Estado de Palestina.