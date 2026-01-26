Venezuela debe “convertirse en una verdadera potencia productora de petróleo y gas”, afirmó este domingo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien sostuvo que no se debe “tener miedo” a una “agenda energética” con Estados Unidos. En paralelo, rechazó las “órdenes” que, aseguró, Washington envía a políticos venezolanos, y llamó a abrir espacios de diálogo para los diferentes sectores divergentes del país como un paso clave hacia la unidad nacional.
"Del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas", declaró Rodríguez durante un encuentro con trabajadores de una refinería en el estado Anzoátegui.
La mandataria encargada destacó además la importancia de incorporar inversión privada, prevista en los contratos de participación productiva. En afirmaciones previas ya había enfatizado que su gestión avanza hacia reformas económicas para atraer capital extranjero, en lo que describe como una “nueva realidad” económica.
“Lo que queremos es que todos esos modelos exitosos de la ley antibloqueo sean incorporados a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional”, sostuvo.
Como parte de esa transformación, insistió en no “tener miedo” a una agenda energética tanto con EE.UU. “ni con el resto de los países del mundo”.
Desde que asumió el gobierno temporalmente, Rodríguez navega un escenario marcado por presiones externas, principalmente de Washington, que mantiene contactos con su administración y con quien ha suscrito acuerdos energéticos. Tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, la Casa Blanca dijo que “dirigiría” el país y supervisaría la venta de crudo venezolano.
Rodríguez, por su parte, ha defendido la soberanía sobre los recursos y afirmado que no existe un agente externo dirigiendo a Caracas. Pese a todo y en virtud de estos entendimientos, ya han ingresado a Venezuela unos 300 millones de dólares en las últimas semanas.
En este contexto, Rodríguez encabezó el domingo una reunión con los viceministros de hidrocarburos y la directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En el encuentro se coordinaron estrategias "dirigidas a consolidar el crecimiento" de la industria petrolera, así como "propiciar el impulso productivo" de este sector, dijo el Ministerio de Comunicación e Información.
Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lideró el sábado la primera consulta pública de la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, aprobada en su primer debate parlamentario el jueves pasado. Ahora bien, esta iniciativa requiere una segunda discusión para que el proyecto quede definitivamente sancionado como ley y ambos debates se pueden proponer modificaciones al texto.
"Basta de las órdenes de Washington sobre políticos”
Por otra parte, la presidenta encargada defendió este domingo las conversaciones con distintos sectores políticos, y propuso convocar a un “verdadero diálogo”, que, según explicó, debe incluir tanto a actores “coincidentes” como “divergentes”. Encomendó al diputado Rodríguez, quien además es su hermano, esta tarea y pidió que el proceso tenga “resultados concretos e inmediatos”.
Recalcó que el diálogo debe ser venezolano y que “no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid” ni desde ninguna otra parte.
"Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos", aseguró.
Horas antes, la presidenta encargada calificó de “vergonzoso” que un venezolano celebre y agradezca el ataque militar en el que fue capturado Maduro. “Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo no merecen la dignidad de este país ni su gentilicio”, subrayó, sin mencionar nombres. Medios internacionales interpretaron sus declaraciones como una referencia a la líder opositora María Corina Machado, tras su encuentro con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca.
Ese mismo día, sostuvo que la unión nacional es una “necesidad imperante” para alcanzar la paz, luego de reiterar su llamado a un “verdadero diálogo político”, tres semanas después del ataque militar estadounidense. "Es ahorita una necesidad imperante, que es la unión nacional para cuidar la paz, para la tranquilidad de nuestro pueblo", dijo Rodríguez.
"Diversidad existe, pluralidad existe, diferencias existen, pero hay valores supremos, y un valor supremo es la paz que nos tiene que unir", argumentó Rodríguez.
Asimismo, señaló que el viernes pidió al asambleísta Rodríguez, que “active todos los espacios” para fomentar “el encuentro político”. “Tenemos que institucionalizar la política, y la política tiene que ser para la paz y para la independencia”, afirmó.
El titular de la Asamblea Nacional indicó en su canal de Telegram que “de inmediato” se activa el Consejo Nacional de Soberanía y Paz —instalado en septiembre pasado desde el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe— para “emprender con todos los factores el diálogo político que requiere este momento complejo”.
Caracas anuncia excarcelamientos
El gobierno temporal de Rodríguez prometió además un “número importante” de liberaciones de personas encarceladas en el país. El Ejecutivo contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, una cifra que la presidenta encargada pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, para responder a denuncias sobre falta de transparencia y discrepancias entre datos oficiales y los de organizaciones civiles.
El total oficial contrasta con los reportes de ONG: por ejemplo, Foro Penal ha verificado 375 excarcelaciones también desde diciembre, poco más de la mitad del número que indica el gobierno.
“En el Foro Penal hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy (domingo). Seguimos verificando otras excarcelaciones”, escribió en la red social X el director de la organización, Alfredo Romero. La nueva tanda de excarcelaciones en Venezuela se produce después de que Rodríguez llamara el sábado a "alcanzar acuerdos" con diferentes sectores políticos para lograr la "paz".
El 9 de enero, Jorge Rodríguez, anunció que las autoridades a cargo de la nación latinoamericana decidieron “la puesta en libertad de un número importante de personas, venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”. El diputado añadió que la medida, a la que se refirió como un “gesto unilateral”, también pretende “aportar” a la “unión nacional”.