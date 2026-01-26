Venezuela debe “convertirse en una verdadera potencia productora de petróleo y gas”, afirmó este domingo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien sostuvo que no se debe “tener miedo” a una “agenda energética” con Estados Unidos. En paralelo, rechazó las “órdenes” que, aseguró, Washington envía a políticos venezolanos, y llamó a abrir espacios de diálogo para los diferentes sectores divergentes del país como un paso clave hacia la unidad nacional.

"Del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas", declaró Rodríguez durante un encuentro con trabajadores de una refinería en el estado Anzoátegui.

La mandataria encargada destacó además la importancia de incorporar inversión privada, prevista en los contratos de participación productiva. En afirmaciones previas ya había enfatizado que su gestión avanza hacia reformas económicas para atraer capital extranjero, en lo que describe como una “nueva realidad” económica.

“Lo que queremos es que todos esos modelos exitosos de la ley antibloqueo sean incorporados a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional”, sostuvo.

Como parte de esa transformación, insistió en no “tener miedo” a una agenda energética tanto con EE.UU. “ni con el resto de los países del mundo”.

Desde que asumió el gobierno temporalmente, Rodríguez navega un escenario marcado por presiones externas, principalmente de Washington, que mantiene contactos con su administración y con quien ha suscrito acuerdos energéticos. Tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, la Casa Blanca dijo que “dirigiría” el país y supervisaría la venta de crudo venezolano.

Rodríguez, por su parte, ha defendido la soberanía sobre los recursos y afirmado que no existe un agente externo dirigiendo a Caracas. Pese a todo y en virtud de estos entendimientos, ya han ingresado a Venezuela unos 300 millones de dólares en las últimas semanas.

En este contexto, Rodríguez encabezó el domingo una reunión con los viceministros de hidrocarburos y la directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En el encuentro se coordinaron estrategias "dirigidas a consolidar el crecimiento" de la industria petrolera, así como "propiciar el impulso productivo" de este sector, dijo el Ministerio de Comunicación e Información.

Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lideró el sábado la primera consulta pública de la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, aprobada en su primer debate parlamentario el jueves pasado . Ahora bien, esta iniciativa requiere una segunda discusión para que el proyecto quede definitivamente sancionado como ley y ambos debates se pueden proponer modificaciones al texto.

"Basta de las órdenes de Washington sobre políticos”

Por otra parte, la presidenta encargada defendió este domingo las conversaciones con distintos sectores políticos, y propuso convocar a un “verdadero diálogo”, que, según explicó, debe incluir tanto a actores “coincidentes” como “divergentes”. Encomendó al diputado Rodríguez, quien además es su hermano, esta tarea y pidió que el proceso tenga “resultados concretos e inmediatos”.

Recalcó que el diálogo debe ser venezolano y que “no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid” ni desde ninguna otra parte.