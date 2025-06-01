La peregrinación anual a La Meca está a la vuelta de la esquina, y mientras millones de musulmanes de todo el mundo se preparan para el viaje a Arabia Saudí, una pregunta se impone entre los fieles: ¿hasta qué punto golpeará el calor este año y cómo se puede mitigar?

En la edición del año pasado, las autoridades saudíes reportaron unas 1.300 muertes durante el Hajj.

El Hajj, uno de los cinco pilares del islam, es un deber religioso que todo musulmán con medios debe cumplir al menos una vez en la vida. Su fecha se rige por el calendario lunar islámico, por lo que se adelanta cada año en el calendario gregoriano.

Durante cuatro días, millones de fieles realizan una serie de rituales que culminan en el Día de Arafat —el punto más espiritual de la peregrinación—, cuando los peregrinos se congregan en el Monte Arafat, el lugar del último sermón del profeta Mahoma.

Este año, las autoridades saudíes han anunciado que el Día de Arafat se celebrará el 5 de junio, seguido del Eid al-Adha el día 6.

Calor sofocante y riesgo mortal

Desde hace años, el Hajj coincide con el abrasador verano saudí. En 2024, las temperaturas alcanzaron los 51,8 °C, un calor extremo que contribuyó a las más de mil muertes registradas.

Según la Agencia de Prensa Saudí, que cita al Centro Nacional de Meteorología, se esperan temperaturas elevadas o extremadamente altas en los lugares sagrados, con máximas entre 40 °C y 47 °C, mínimas de entre 27 °C y 32 °C, y una humedad relativa que oscilará entre el 15 % y el 60 %.

Un estudio publicado en 2019 en la revista científica Geophysical Research Letters advirtió que, debido al cambio climático y la estacionalidad del Hajj, los peregrinos podrían enfrentarse a niveles de estrés térmico "extremadamente peligrosos" entre 2047 y 2052, y nuevamente entre 2079 y 2086.

Cuando el golpe de calor se vuelve letal

Las muertes por golpes de calor durante el Hajj rara vez obedecen a una sola causa, explicó a TRT World el doctor Imran Afzal, médico con más de 35 años de experiencia en Pakistán.

“Es una mezcla peligrosa: calor extremo, sobreesfuerzo físico, enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, y sobre todo, retrasos en reconocer los síntomas y buscar ayuda”, afirmó.

Cuando la temperatura corporal sube demasiado rápido, el cuerpo pierde su capacidad de autorregularse, lo que puede llevar al fallo multiorgánico.

En un contexto de alta densidad y gran tensión como el Hajj, el agotamiento puede evolucionar rápidamente en un golpe de calor.

“Muchos peregrinos ignoran el malestar por el fuerte impulso espiritual de completar los rituales. Pero esa demora puede ser fatal”, advirtió.

Cómo protegerse

El gobierno saudí ofrece estaciones de agua, caminos con sombra y sistemas de nebulización, pero la protección también recae sobre los propios peregrinos, especialmente los más vulnerables como niños y ancianos.

El doctor Afzal recomienda hidratarse constantemente, usar sombrillas o sombreros anchos, aplicarse protector solar, descansar entre rituales en zonas con sombra, evitar ayunar bajo calor extremo, viajar en grupo y planificar la medicación con anticipación junto a un profesional.

“La preparación no es sólo física: es médica”, subrayó. “Los peregrinos con enfermedades crónicas deben tener una estrategia clara antes de partir”.