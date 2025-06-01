La peregrinación anual a La Meca está a la vuelta de la esquina, y mientras millones de musulmanes de todo el mundo se preparan para el viaje a Arabia Saudí, una pregunta se impone entre los fieles: ¿hasta qué punto golpeará el calor este año y cómo se puede mitigar?
En la edición del año pasado, las autoridades saudíes reportaron unas 1.300 muertes durante el Hajj.
El Hajj, uno de los cinco pilares del islam, es un deber religioso que todo musulmán con medios debe cumplir al menos una vez en la vida. Su fecha se rige por el calendario lunar islámico, por lo que se adelanta cada año en el calendario gregoriano.
Durante cuatro días, millones de fieles realizan una serie de rituales que culminan en el Día de Arafat —el punto más espiritual de la peregrinación—, cuando los peregrinos se congregan en el Monte Arafat, el lugar del último sermón del profeta Mahoma.
Este año, las autoridades saudíes han anunciado que el Día de Arafat se celebrará el 5 de junio, seguido del Eid al-Adha el día 6.
Calor sofocante y riesgo mortal
Desde hace años, el Hajj coincide con el abrasador verano saudí. En 2024, las temperaturas alcanzaron los 51,8 °C, un calor extremo que contribuyó a las más de mil muertes registradas.
Según la Agencia de Prensa Saudí, que cita al Centro Nacional de Meteorología, se esperan temperaturas elevadas o extremadamente altas en los lugares sagrados, con máximas entre 40 °C y 47 °C, mínimas de entre 27 °C y 32 °C, y una humedad relativa que oscilará entre el 15 % y el 60 %.
Un estudio publicado en 2019 en la revista científica Geophysical Research Letters advirtió que, debido al cambio climático y la estacionalidad del Hajj, los peregrinos podrían enfrentarse a niveles de estrés térmico "extremadamente peligrosos" entre 2047 y 2052, y nuevamente entre 2079 y 2086.
Cuando el golpe de calor se vuelve letal
Las muertes por golpes de calor durante el Hajj rara vez obedecen a una sola causa, explicó a TRT World el doctor Imran Afzal, médico con más de 35 años de experiencia en Pakistán.
“Es una mezcla peligrosa: calor extremo, sobreesfuerzo físico, enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, y sobre todo, retrasos en reconocer los síntomas y buscar ayuda”, afirmó.
Cuando la temperatura corporal sube demasiado rápido, el cuerpo pierde su capacidad de autorregularse, lo que puede llevar al fallo multiorgánico.
En un contexto de alta densidad y gran tensión como el Hajj, el agotamiento puede evolucionar rápidamente en un golpe de calor.
“Muchos peregrinos ignoran el malestar por el fuerte impulso espiritual de completar los rituales. Pero esa demora puede ser fatal”, advirtió.
Cómo protegerse
El gobierno saudí ofrece estaciones de agua, caminos con sombra y sistemas de nebulización, pero la protección también recae sobre los propios peregrinos, especialmente los más vulnerables como niños y ancianos.
El doctor Afzal recomienda hidratarse constantemente, usar sombrillas o sombreros anchos, aplicarse protector solar, descansar entre rituales en zonas con sombra, evitar ayunar bajo calor extremo, viajar en grupo y planificar la medicación con anticipación junto a un profesional.
“La preparación no es sólo física: es médica”, subrayó. “Los peregrinos con enfermedades crónicas deben tener una estrategia clara antes de partir”.
La fe frente a los límites del cuerpo
Para muchos, el Hajj representa la experiencia espiritual de una vida, y con ella, la idea de que el sufrimiento forma parte del sacrificio. Pero forzar los límites físicos puede ser mortal.
“Es un desafío muy real”, insistió Afzal. “El islam valora profundamente la preservación de la vida y la salud. Resistir no significa ignorar las señales de alarma. Tomarse pausas, consultar al médico antes del viaje y escuchar al cuerpo no es signo de debilidad”.
Un caso que se le quedó grabado fue el de un anciano diabético que colapsó por agotamiento tras caminar horas sin comer ni beber. “No desayunó y no se hidrató adecuadamente. Por suerte, lo llevaron a tiempo a un puesto médico y lograron estabilizarlo, pero pudo haber terminado muy mal”, relató.
La respuesta saudí ante el calor extremo
De cara al Hajj 2025, las autoridades saudíes han desplegado una batería de medidas para enfrentar el calor. Entre ellas, zonas de descanso con sombra, carpas con aire acondicionado, sensores térmicos portátiles, caminos blancos para reducir el calor del suelo, distribución masiva de agua y sombrillas, e incluso la reducción de la duración de los rezos del viernes.
El Ministerio de Salud saudí también está publicando recomendaciones en la red social X para evitar el golpe de calor, incluyendo qué empacar, vacunas necesarias y consejos específicos para personas con afecciones cardíacas, renales, respiratorias y diabetes.
El jeque Abdulrahman Al-Sudais, responsable de los asuntos religiosos de las dos mezquitas sagradas, ordenó acortar los sermones y rezos del viernes durante la temporada del Hajj, una decisión destinada a aliviar la carga sobre los fieles, especialmente los ancianos.
Además, según informó Gulf News, Arabia Saudí ha inaugurado un sendero peatonal refrigerado de 4 km hacia el Monte Arafat, con pavimento reflectante, asfalto de goma, sistemas de nebulización, fuentes de agua y un “corredor verde” diseñado para facilitar el tránsito de personas mayores y con discapacidad.
A todo ello se suma un importante despliegue médico: 11 helicópteros ambulancia, 900 ambulancias terrestres, más de 7.500 paramédicos, 71 puestos de primeros auxilios y tres hospitales de campaña, según confirmó el ministro de Salud Fahd Al-Jalajel. También se ha ampliado en un 60 % la capacidad de camas hospitalarias respecto al año pasado.
Inteligencia artificial y control sanitario
El monitoreo sanitario durante la peregrinación también se refuerza mediante sensores inteligentes y herramientas de inteligencia artificial implementadas por la Autoridad Saudí de Datos e Inteligencia Artificial (SDAIA).
Los peregrinos en estado crítico están conectados al Hospital Virtual SEHA, el más grande del mundo, para recibir atención continua. Además, la app SEHA permite consultas médicas remotas y atención domiciliaria, lo que reduce la necesidad de traslados bajo temperaturas extremas.
Hajj solo con permiso
Junto a las medidas de salud e infraestructura, el gobierno saudí ha endurecido el sistema de permisos para evitar aglomeraciones y reducir los riesgos asociados al calor.
El Ministerio del Hajj y la Umrah ha reiterado que solo quienes cuenten con permisos oficiales podrán participar este año en la peregrinación, como parte de los esfuerzos para garantizar una experiencia segura en medio del cambio climático.
El desafío es inmenso: preservar una tradición milenaria mientras se enfrentan los efectos de un mundo cada vez más caliente.