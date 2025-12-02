TÜRKİYE
2 min de lectura
Erdogan rechaza ataques a buques petroleros en el mar Negro y los califica de “escalada preocupante”
“El conflicto entre Rusia y Ucrania ha llegado a una etapa en la que claramente amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro”, advirtió el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, tras una reunión de gabinete.
Erdogan rechaza ataques a buques petroleros en el mar Negro y los califica de “escalada preocupante”
“El conflicto entre Rusia y Ucrania llegó a una etapa en la que claramente amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro”, afirmó Erdogan. / AA
2 de diciembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, criticó este lunes los ataques contra buques petroleros cerca de la costa del país en el mar Negro, cuando iban rumbo a Rusia, calificándolos de una “escalada preocupante”, durante sus declaraciones tras una reunión de gabinete en la capital, Ankara.

Dos buques, el Virat y el Kairos, fueron impactados por explosiones frente a la costa de Türkiye el viernes pasado, según informó el ministerio de transporte del país. Además, el Virat fue atacado nuevamente durante la madrugada del sábado.

“No podemos bajo ninguna circunstancia aceptar estos ataques, que amenazan la seguridad de la navegación, el medio ambiente y las vidas en nuestra zona económica exclusiva”, sostuvo Erdogan sobre los ataques.

“El conflicto entre Rusia y Ucrania ha llegado a una etapa en la que claramente amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro”, agregó.

Las declaraciones de Erdogan ocurren mientras Ucrania enfrenta presión tanto en el frente militar como en el político, y mientras los negociadores intensificaban el trabajo en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin al conflicto.

RECOMENDADOS

“Estamos emitiendo las advertencias necesarias a las partes involucradas. También estamos siguiendo de cerca los acontecimientos con miras a poner fin al conflicto y estamos listos para contribuir en cada oportunidad”, completó Erdogan.

Hito histórico

Por otro lado, el KIZILELMA de Türkiye, un caza no tripulado, marcó un hito en la historia de la aviación este fin de semana, destacó el presidente, y añadió que el país está experimentando “este dinamismo” en todos los campos. 

RelacionadoTRT Español - KIZILELMA, primer caza no tripulado en disparar un misil aire-aire contra un objetivo a reacción

El KIZILELMA se convirtió en el primer vehículo aéreo no tripulado en disparar con éxito un misil aire-aire de alcance más allá del horizonte contra un avión objetivo propulsado por reacción durante una prueba realizada frente a la costa de Sinop, en el norte de Türkiye, informó su desarrollador Baykar el domingo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan