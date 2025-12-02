El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, criticó este lunes los ataques contra buques petroleros cerca de la costa del país en el mar Negro, cuando iban rumbo a Rusia, calificándolos de una “escalada preocupante”, durante sus declaraciones tras una reunión de gabinete en la capital, Ankara.

Dos buques, el Virat y el Kairos, fueron impactados por explosiones frente a la costa de Türkiye el viernes pasado, según informó el ministerio de transporte del país. Además, el Virat fue atacado nuevamente durante la madrugada del sábado.

“No podemos bajo ninguna circunstancia aceptar estos ataques, que amenazan la seguridad de la navegación, el medio ambiente y las vidas en nuestra zona económica exclusiva”, sostuvo Erdogan sobre los ataques.

“El conflicto entre Rusia y Ucrania ha llegado a una etapa en la que claramente amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro”, agregó.

Las declaraciones de Erdogan ocurren mientras Ucrania enfrenta presión tanto en el frente militar como en el político, y mientras los negociadores intensificaban el trabajo en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin al conflicto.