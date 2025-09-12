El “mortal” mecanismo de los centros de distribución de ayuda humanitaria en Gaza –en los que miles de palestinos han sido asesinados mientras buscaban desesperadamente alimentos para sobrevivir– es gestionado por “mercenarios” y “pandilleros antimusulmanes”. Así lo denunció Philippe Lazzarini, jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, al citar una investigación de la cadena BBC sobre las personas que operan los puntos de asistencia.

“Al menos 2.000 personas desesperadas y con hambre han sido asesinadas mientras buscaban ayuda alimentaria. A la gran mayoría la mataron cerca de las instalaciones de la llamada ‘Fundación Humanitaria de Gaza’, escribió Lazzarini en una publicación de la red social X , en la que compartió el reporte de BBC. “Enfrentar la hambruna en Gaza requiere un acceso ininterrumpido, a gran escala y seguro a las personas necesitadas dondequiera que se encuentren”, añadió. Y concluyó clamando: “Dejen que hagamos nuestro trabajo”.

La polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) –a la que Lazzarini hace referencia y que cuenta con el respaldo de Tel Aviv y Washington– comenzó a funcionar en el enclave el 27 de mayo, bajo múltiples advertencias de organismos internacionales, incluida la ONU, por el riesgo que representa para los palestinos el hecho de que las fuerzas israelíes estén presentes en los centros de distribución.

Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado que estos puntos de ayuda son “trampas mortales” y “zonas de muerte” por las reiteradas veces que se ha abierto fuego contra civiles, cobrando centenares de vidas. A mediados de agosto, un grupo de ONG denunció que la GHF es un “mecanismo de distribución militarizado”.

Relacionado TRT Español - Israel despliega nueva “trampa de sangre” para desplazar forzosamente a palestinos en Ciudad de Gaza

Y ahora el reporte de BBC revela que la empresa “que proporciona seguridad en los puntos de distribución de ayuda humanitaria en Gaza ha contratado para su servicio de seguridad armada a miembros de una banda de motociclistas estadounidenses con antecedentes de hostilidad hacia el islam”. Según el medio, su investigación pudo comprobar la identidad de 10 miembros de la banda Infidels MC que trabajan en el enclave para UG Solutions (UGS), una compañía de seguridad privada “que presta sus servicios en los sitios donde opera la Fundación Humanitaria de Gaza”.

El informe detalla que si bien la UGS defendió las competencias de sus “empleados para hacer estos trabajos”, actualmente la organización Infidels MC “difunde discurso de odio contra los musulmanes en su página de Facebook”. BBC indicó que la banda de motociclistas “fue fundada en 2006 por veteranos del ejército estadounidense que participaron en la guerra de Iraq, y sus miembros se consideran a sí mismos como cruzados modernos, utilizando la cruz de las cruzadas como símbolo, en referencia a los cristianos medievales que lucharon contra los musulmanes por el control de Jerusalén”.

“La investigación de la BBC revela la extendida práctica de la empresa (UGS) de contratar a miembros de esta pandilla de motociclistas, especialmente para puestos mejor remunerados en los equipos de seguridad armada”, continúa el informe. Y, según documentos obtenidos por el medio, “UG Solutions paga a cada contratista 980 dólares diarios, incluyendo gastos, y 1.580 dólares diarios a los jefes de equipo en los ‘puntos de distribución seguros’ de la GHF”.

Tras la publicación del reporte, Nihad Awad, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés), señaló que “el Gobierno de Trump debe expulsar inmediatamente de Gaza a la llamada Fundación Humanitaria de Gaza antes de que mercenarios antimusulmanes de la banda de motociclistas ‘Infidels’ puedan supervisar la masacre de más civiles palestinos hambrientos”. Y añadió que la GHF “debe ser investigada y procesada por sus presuntos crímenes de lesa humanidad”.





“Cada retraso cuesta vidas”





Mientras el reporte de BBC exhibe los riesgos largamente advertidos sobre la GHF, las restricciones israelíes, la escalada militar y la hambruna impuesta en Gaza continúan afectando gravemente a la población. Este jueves, tanto la ONU como Unicef alertaron sobre el agravamiento de la crisis humanitaria que arrasa el territorio.