El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado que Ankara seguirá colaborando con Indonesia en la reconstrucción de Gaza y defendiendo la causa palestina.

Las declaraciones de Erdogan se produjeron durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, en la capital de Türkiye, Ankara.

El mandatario turco también elogió la postura de Indonesia sobre la cuestión palestina.

En cuanto a las relaciones bilaterales, Erdogan afirmó que él y Prabowo evaluaron las medidas que podrían adoptarse para impulsar el comercio entre ambos países hasta alcanzar su objetivo común de 10.000 millones de dólares "de forma equilibrada y basada en el beneficio mutuo".

Previamente, Erdogan dio la bienvenida a Prabowo en una ceremonia oficial en el palacio presidencial.