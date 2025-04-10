TÜRKİYE
2 min de lectura
Erdogan: Türkiye colaborará estrechamente con Indonesia en la reconstrucción de Gaza
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, reafirmaron en Ankara sus vínculos con los planes para la reconstrucción de Gaza y el aumento del comercio a 10.000 millones de dólares.
00:00
Erdogan: Türkiye colaborará estrechamente con Indonesia en la reconstrucción de Gaza
Prabowo Subianto, presidente de Indonesia, y Recep Tayyip Erdogan, mandatario de Türkiye, se reúnen en el Complejo Presidencial de Ankara. / TRT World
10 de abril de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado que Ankara seguirá colaborando con Indonesia en la reconstrucción de Gaza y defendiendo la causa palestina.

Las declaraciones de Erdogan se produjeron durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, en la capital de Türkiye, Ankara.

El mandatario turco también elogió la postura de Indonesia sobre la cuestión palestina.

En cuanto a las relaciones bilaterales, Erdogan afirmó que él y Prabowo evaluaron las medidas que podrían adoptarse para impulsar el comercio entre ambos países hasta alcanzar su objetivo común de 10.000 millones de dólares "de forma equilibrada y basada en el beneficio mutuo".

Previamente, Erdogan dio la bienvenida a Prabowo en una ceremonia oficial en el palacio presidencial.

RECOMENDADOS

Ambos líderes mantuvieron una reunión bilateral y copresidieron las conversaciones entre delegaciones.

RelacionadoTRT Global - Líderes globales llegan al Foro de Antalya: “Cómo recuperar la diplomacia en un mundo fragmentado”

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Güler; el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy; el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, y otros funcionarios estuvieron presentes en la ceremonia.

Prabowo inició su visita oficial a Türkiye este miércoles y se espera que asista alForo Diplomático de Antalya, de tres días de duración, que comenzará el viernes.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato