El Ejército israelí ha intensificado sus ataques en el sur del enclave de Gaza, en medio de una creciente catástrofe humanitaria que ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados más en las últimas horas. Mientras los bombardeos alcanzan zonas densamente pobladas y se reportan nuevas demoliciones de viviendas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) advirtió que “la gente en Gaza ha soportado un sufrimiento extremo”, al tiempo que reiteró su llamado urgente a un alto el fuego y a permitir la entrada inmediata de ayuda humanitaria.
El Ejército israelí anunció que ha lanzado una campaña militar en el llamado “Eje Morag”, un corredor estratégico ubicado en el sur del enclave de Gaza que separa las ciudades de Rafah y Jan Yunis. La operación, según las autoridades palestinas, se enmarca en un plan más amplio para “afianzar la ocupación israelí y dividir el enclave bloqueado”.
El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, publicó imágenes en la red social X mostrando “las operaciones iniciales de la 36.ª División en el Eje Morag”. Afirmó que la unidad “ha reanudado sus operaciones en Gaza y que ahora está activa en el corredor por primera vez, operando en coordinación con acciones en otros frentes dentro y fuera del territorio”.
Para los funcionarios palestinos, esta campaña representa un intento de fragmentar aún más el territorio gazatí. Han condenado el nuevo ataque, advirtiendo que su objetivo es “dividir físicamente a Gaza sitiada, y asegurar la continua presencia militar israelí en la zona”.
27 muertos en las últimas horas
El saldo humano sigue aumentando. Fuentes médicas informaron que “al menos 27 palestinos murieron en múltiples ataques israelíes en Gaza”, mientras las fuerzas israelíes continúan con la demolición de edificios residenciales en el oeste de Rafah.
En uno de los más recientes ataques aéreos, “tres palestinos murieron en el barrio de Shuyahía, al este de la ciudad de Gaza, tras ser atacados por un avión no tripulado israelí”, según declaró personal médico a la Agencia Anadolu.
UNRWA: "La gente en Gaza ha soportado un sufrimiento inimaginable"
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) reiteró su llamado urgente a un alto el fuego y al acceso inmediato de ayuda humanitaria al enclave bloqueado.
"Con más de 55.000 personas muertas y aproximadamente 1,9 millones desplazadas, la gente en #Gaza ha soportado un sufrimiento inimaginable", publicó la agencia en X, alertando sobre la magnitud de la crisis humanitaria y el bloqueo sostenido de la ayuda esperada desde hace más de un mes.
Hamás: rehenes israelíes están en peligro
Por otro lado, en un comunicado emitido por las Brigadas Al-Qassam, el ala militar del grupo de resistencia palestino Hamás, el portavoz Abu Obaida advirtió que “la mitad de los prisioneros israelíes vivos se encuentran en zonas que el Ejército de ocupación israelí ha solicitado evacuar en los últimos días”.
Añadió que su grupo ha decidido “no trasladar a estos prisioneros de esas zonas, y mantenerlos bajo estrictas medidas de seguridad, que son extremadamente peligrosas para sus vidas”. También afirmó: “Si el enemigo está preocupado por la vida de estos prisioneros, debe negociar inmediatamente su evacuación o liberación”.
Obaida responsabilizó al gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señalando que "si Israel se hubiera comprometido a un alto el fuego en enero, la mayoría de ellos probablemente estarían hoy en sus casas".
Además, las Brigadas Al-Qassam publicaron un video que muestra a dos rehenes israelíes vivos. En el clip, de más de dos minutos, uno de los hombres aparece con la mejilla y la mano derecha vendadas, y ambos describen cómo sobrevivieron a un ataque israelí.
Hamás denuncia crímenes contra la infancia palestina
Además, con motivo del Día del Niño palestino, celebrado cada 5 de abril, Hamás denunció “los continuos crímenes israelíes contra los niños en Gaza”. Según el grupo, “aproximadamente 1.100 niños han sido detenidos por el Ejército israelí desde el 7 de octubre de 2023, y alrededor de 39.000 más han perdido a uno o ambos padres debido a la violencia”.
La organización condenó el “asesinato deliberado, la detención y la tortura de niños, así como la privación de sus derechos humanos básicos”, calificando estos actos como una “flagrante violación del derecho internacional humanitario”. Y advirtió que “la impunidad de Israel alienta una mayor escalada de crímenes contra los niños palestinos”.