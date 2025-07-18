La Paz, Bolivia - El proceso hacia las elecciones presidenciales del 17 de agosto en Bolivia enfrenta numerosos obstáculos, marcados por tensiones sociales, bloqueos de carreteras y una economía en dificultades. Nueve candidatos compiten por la presidencia en un escenario complejo que ha estado acompañado por episodios de violencia y una creciente incertidumbre política, según informes .

Estos postulantes pretenden llegar a los comicios en medio de tensiones por la inhabilitación de Evo Morales, el exmandatario indígena que insiste en ser parte de la contienda política.

“El momento político en Bolivia es muy complejo”, explica a TRT Español Marcelo Silva, docente en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, con sede en La Paz. “El Movimiento al Socialismo (MAS) está dividido y el bloque popular está debilitado, mientras que la oposición permanece dispersa, sin un candidato capaz de aglutinar a los votantes. Además, no surge una figura nueva con el liderazgo necesario para cautivar al electorado en esta coyuntura crítica marcada por la crisis económica”.

Con o sin Evo Morales

Por primera vez en 20 años, Evo Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, no es candidato. En las elecciones de 2020, el líder cocalero decidió dar su espacio y apoyar al ahora presidente Luis Arce, quien había sido su ministro de Economía. El exmandatario había renunciado a la presidencia en noviembre de 2019 tras una dura crisis social que calificó como un "un golpe cívico, político y policial".

No obstante, en los comicios de este año Morales pretendió volver a postularse, pero la división en su partido, el MAS, y una inhabilitación constitucional, se lo impiden.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), órgano que ejerce la justicia constitucional en Bolivia, ha sido objeto de críticas por supuestas interpretaciones arbitrarias del texto constitucional. Al no llegar a un acuerdo en el MAS, el TCP emitió en noviembre de 2024 dos resoluciones que generaron controversia: validó un congreso conformado en su mayoría por aliados de Arce, lo que fue interpretado por algunos sectores como una forma de entregarle el control legal del partido y luego ratificó la inhabilitación de Morales al limitar el ejercicio de la Presidencia a solo dos periodos.

Así, Arce obtuvo un respaldo jurídico en su disputa con Morales, lo que le permitió asumir el control del MAS. La confrontación entre ambos se intensificó desde 2022, cuando comenzó una lucha interna abierta por el liderazgo del partido oficialista y el control de la bancada legislativa.

Arce acusó a Morales de intentar una “ candidatura inconstitucional ” y de promover bloqueos de carreteras que, según él, buscan afectar el orden del país. Por su parte, Morales aseguró que Arce ha “ destruido ” tanto al movimiento popular de izquierda como a la economía nacional.

En medio de esa disputa y ante una baja popularidad, Arce decidió no postularse como candidato. Según una medición de CB Consultora Opinión Pública, una empresa especializada en estudios de opinión y comportamiento electoral, siete de cada diez bolivianos desaprueban su gestión.

Divisiones en la izquierda

Esa pelea obligó a que la izquierda se fragmente luego de 20 años. Hoy, el MAS de Arce postula a Eduardo Del Castillo, quien fue ministro de Gobierno. Morales, por su parte, buscó crear su propia agrupación, EVO Pueblo, pero no logró inscribirse legalmente. Entonces, el exmandatario se acercó a dos partidos políticos para ser candidato: el Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol). Pero ambos fueron inhabilitados por no haber obtenido un mínimo necesario del 3% de votos válidos en 2020 .

Carlos Cordero, sociólogo y docente de la Universidad Católica Boliviana (UCB), explica a TRT Español que en el interior del MAS se crearon tres corrientes: una que apoya a Morales, otra a Arce y una tercera a Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado y alfil político de Morales, pero ahora distanciado del expresidente.

“Los simpatizantes de un MAS fragmentado, podrían concentrar el voto en un solo candidato. Algo similar podría ocurrir en la oposición. Dos candidatos de oposición podrían concentrar el voto opositor”, destaca Cordero.

Rodríguez se presenta con Alianza Popular, una organización que reúne a políticos y sectores sociales que tiempo atrás han apoyado tanto a Morales como a Arce. Incluso, la candidata a la vicepresidencia en este espacio es Mariana Prado, exministra de Morales.