Tras semanas de incertidumbre por el rumbo que tomarían los tan anunciados “aranceles recíprocos” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las respuestas finalmente llegaron este miércoles. En una jornada bautizada por el mandatario como el “Día de la Liberación” , se reveló una lista con los 184 países afectados por las masivas medidas comerciales que ya empiezan a sacudir la economía global. Y América Latina, como se anticipaba, no fue la excepción.

Las importaciones de todos los países de la región, salvo México que por el momento quedó exento, enfrentarán un arancel mínimo del 10%. Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos han mantenido una marcada distancia con Washington, enfrentan tasas más altas: del 15 % y el 18 %, respectivamente. Cuba no está en la lista de países que reveló Trump, ni se le aplicarán medidas, pues no existe intercambio comercial con la isla.

Al anuncio de los aranceles se suma el poco margen de maniobra que tienen los países afectados si quisieran negociar con Estados Unidos, pues los aranceles del 10% entrarán en vigor el próximo 5 de abril, es decir este sábado, mientras que los de porcentajes mayores empezarán a regir el 9.

Esta decisión ha generado incertidumbre entre los socios comerciales de EE.UU. en América Latina, especialmente en países como Brasil, Colombia y Chile, que mantienen estrechos vínculos económicos con Washington. Y las reacciones en la región, aunque varían de gobierno a gobierno en los detalles específicos, todavía no incluyen medidas de retaliación. El tono que ha primado ha sido el de evaluar opciones y consecuencias para sus economías en concreto.

Brasil

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que evalúa "todas las posibilidades de acción" para responder con "reciprocidad" a las medidas de Washington y anticipó que interpondrá un recurso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). A lo que se suma que la Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles, el mismo día del anuncio de Trump, un proyecto de ley que permite tomar medidas de represalia contra países que impongan barreras comerciales a los productos de su nación.

La iniciativa establece los instrumentos necesarios para que Brasil se proteja de los aranceles "unilaterales" impuestos por Estados Unidos. Hasta ahora, Brasil no podía imponer aranceles de manera específica a un solo país, ya que su legislación recogía los principios de la OMC, que garantizan un trato igualitario entre sus socios.

Por otro lado, Brasil puede sufrir el impacto de los aranceles en sus exportaciones a EE.UU., que rondan los 40.000 millones de dólares, en sectores como el petróleo, los aviones y el café. Washington es el segundo socio comercial de Brasil y en 2024 representó el 12% de las ventas del país con un aumento del 9,4% con respecto al año anterior.

El principal producto exportado por Brasil a EE.UU. es el petróleo, con 5.800 millones de dólares en 2024, aunque el impacto en el sector será pequeño, puesto que las ventas a EE.UU. suponen apenas un 1 % de la producción de crudo brasileño.

El café es el tercer producto brasileño en el mercado de EE.UU., con 1.900 millones de dólares exportados en 2024, y pese al nuevo arancel del 10% podría tener una oportunidad. ¿La razón? El porcentaje de esta medida económica es mucho menor que el 46% impuesto por Washington a un rival comercial como Vietnam.

Colombia

El presidente Gustavo Petro afirmó este miércoles que los aranceles de Trump pueden ser "un gran error". "El gobierno estadounidense cree ahora que subiendo aranceles a sus importaciones en general, pueda aumentar su propia producción, riqueza y empleo; en mi opinión, puede ser un gran error", escribió el mandatario en la red X.

También señaló que de forma general que Colombia promueve una política arancelaria "inteligente", priorizando los puestos de trabajo. "Bajamos aranceles donde el balance sea de mayores puestos de trabajo para Colombia y subiremos aranceles donde estemos perdiendo demasiados puestos de trabajo en el país", aseguró, sin especificar si se refería a una posible respuesta a Estados Unidos.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, informó a la prensa que el gobierno analiza las consecuencias para la economía con el fin de "proteger la industria nacional" y a los exportadores. Por el momento, Bogotá no ha anunciado contramedidas a los aranceles de Washington.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con exportaciones principalmente de flores, café y petróleo. Los dos países tienen un tratado de libre comercio vigente desde 2012. Según datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) la balanza comercial con Colombia el año pasado "se estimó en 36.700 millones de dólares".

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (Amcham Colombia), María Claudia Lacouture señaló que los productos colombianos mantendrán su competencia en el mercado de EE.UU. En ese sentido, señaló que “al tratarse de una medida universal, todos los países proveedores enfrentan el mismo aumento, por lo que los productos colombianos siguen siendo competitivos en el mercado estadounidense".

Ecuador

El Gobierno de Ecuador destacó que los aranceles impuestos por Trump se encuentran dentro del nivel más bajo de sanciones comerciales que el mandatario estadounidense ha impuesto a nivel global.