La solidaridad con Palestina está cobrando fuerza en distintas partes el mundo, desde las calles hasta los foros diplomáticos. Ante la gravedad del genocidio a manos de Israel en Gaza, las voces de denuncia siguen multiplicándose. Mientras una marcha internacional intenta llevar ayuda humanitaria directamente al enclave, España ha instado a los miembros de las Naciones Unidas a apoyar una resolución que condene el bloqueo israelí y la violencia en los territorios palestinos ocupados.

A través de la “Marcha Global hacia Gaza”, activistas provenientes de todo el mundo quieren llamar a las puertas del enclave. Más de 7.000 personas se han reunido en Egipto este jueves con el objetivo de proporcionar ayuda humanitaria a la población palestina, atrapada bajo el bloqueo israelí.

Esta movilización internacional, que reúne a médicos, estudiantes, abogados y ciudadanos, se consolidó con la intención ejercer presión sobre las autoridades israelíes para abrir un corredor humanitario permanente a Gaza que proporcione asistencia vital a más de dos millones de palestinos en el enclave.

El jueves, los activistas se reúnen en Al-Arish, en el norte del Sinaí, Egipto, desde donde comenzarán una caminata de tres días y 50 kilómetros hasta la frontera con Rafah. Allí, el domingo 15 de junio, se llevará a cabo una protesta pacífica que exigirá la apertura inmediata y permanente de un corredor humanitario independiente.

Un componente clave de este movimiento es el Convoy de Resiliencia del Magreb (o “Soumud”, que en árabe significa “Firmeza”), que consiste en una caravana de 12 autobuses y 100 vehículos particulares, que partió de Túnez con la participación de más de 1.000 activistas provenientes del norte de África.

Pero no sólo consiste en ayuda humanitaria, sino de esperanza. Una de las participantes de la marcha explicó a TRT World que, aunque su intención es entregar ayuda humanitaria en el enclave, sabe que enfrentan muchos obstáculos, y espera que “como mínimo, la gente de Gaza sepa que estamos aquí para ellos, que el mundo se ha reunido por ellos”.

El convoy terrestre empezó su camino el mismo día en que Israel interceptó el barco Madleen, de la Flotilla de la Libertad, que traslada ayuda humanitaria e intentaba romper el bloqueo sobre Gaza. Las 12 personas a bordo fueron detenidas, incluida la activista Greta Thunberg y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan.



Los obstáculos de la marcha: ¿qué han dicho las autoridades?





En respuesta a estas iniciativas civiles, Israel ha intensificado sus medidas de bloqueo sobre el enclave.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó el miércoles al ejército impedir que el convoy terrestre entre en la asediada Gaza. Un comunicado de su oficina señaló que Katz instruyó a las fuerzas armadas bloquear la entrada de “manifestantes” desde Egipto hasta Gaza.

“Espero que las autoridades egipcias les impidan llegar a la frontera entre Egipto e Israel y no les permitan llevar a cabo provocaciones ni intentar ingresar en Gaza”, añadió.

Más tarde, Egipto aclaró que todas las delegaciones extranjeras que deseen visitar la zona fronteriza con Gaza, incluidas la ciudad de Arish y el cruce de Rafah, deben obtener una “aprobación previa” a través de los canales oficiales.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto indicó que las solicitudes para acceder a la región deben presentarse a través de las embajadas egipcias en el extranjero, las embajadas extranjeras en El Cairo o los representantes de organizaciones internacionales ante el Ministerio de Exteriores.

En ese sentido, subrayó que “no se considerarán solicitudes de visita fuera del marco establecido”, destacando la necesidad de garantizar la seguridad de las delegaciones visitantes dada la situación en la frontera con Gaza.

Agregó que ya se han facilitado varias visitas de delegaciones de derechos humanos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, mediante estos procedimientos.

No se aclaró si dicho convoy ha obtenido o no las aprobaciones requeridas.



España impulsa en la ONU resolución que condena el bloqueo en Gaza





Por su parte, España instó a la comunidad internacional a apoyar en la ONU una resolución que condena el bloqueo israelí sobre Gaza, y la violencia ejercida en los territorios palestinos ocupados.

“Queremos que todas las naciones alcen la voz contra el bloqueo inhumano que Israel está imponiendo sobre Gaza, un bloqueo a la ayuda humanitaria, a los alimentos, a los medicamentos”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al canal RTVE antes de la votación convocada para este jueves en la Asamblea General de la ONU.

“Queremos que todos nos unamos para denunciar una guerra que no tiene otro objetivo que causar muerte y sufrimiento y convertir Gaza en un cementerio gigante”, añadió.