Desde el trabajo conjunto para enfrentar las crisis regionales hasta el fortalecimiento de lazos en los sectores de defensa, energía, comercio e inversión sellaron la visita del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a Arabia Saudí este martes. Funcionarios de los dos países enmarcaron el encuentro entre Erdogan y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman como un esfuerzo por impulsar ambiciones que van más allá de los lazos bilaterales y abarcan la estabilidad de Oriente Medio.
Justamente, la visita destacó la prioridad de Türkiye de seguir apoyando la estabilidad en Siria, y de trabajar en conjunto con Arabia Saudí en la reconstrucción de ese país. Los líderes también abordaron la situación en Gaza, en Sudán, en Yemen y en Somalia.
En lo que respecta a la relación mutua, Erdogan le expresó al príncipe heredero su determinación por elevar los vínculos entre Ankara y Riad a un “nivel superior”, a través de medidas concretas en múltiples sectores. De hecho, la reunión reflejó una creciente alineación política, con cuatro acuerdos firmados que buscan la transición hacia una asociación más estructurada y con visión de futuro. Funcionarios turcos indicaron que se espera que se firmen nuevos acuerdos entre ministerios y organizaciones empresariales.
Compromiso con los esfuerzos constantes por la paz mundial
Ambas partes reafirmaron su compromiso con la coordinación continua y la intensificación de los esfuerzos para mantener la paz y la seguridad internacionales. Abordaron asuntos regionales e internacionales de interés mutuo y subrayaron su determinación de fortalecer la cooperación y la coordinación conjunta. También confirmaron su continuo apoyo a todos los esfuerzos encaminados a lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio.
En esa línea, las delegaciones mantuvieron conversaciones exhaustivas sobre los acontecimientos regionales, expresaron su preocupación por los conflictos en curso, el aumento de las tensiones y el riesgo de escalada, y destacaron la importancia de la coordinación regional. Reafirmaron su apoyo a las iniciativas colectivas destinadas a garantizar la estabilidad, la paz y la prosperidad regionales.
Estabilidad en Siria
Türkiye continuará respaldando la estabilidad de Siria y trabajará en cooperación con Arabia Saudí para la reconstrucción del país, declaró Erdogan en Riad este martes. Además, el líder turco instó a redoblar los esfuerzos para poner fin a la crisis humanitaria.
Ambas partes elogiaron los esfuerzos del gobierno sirio y las medidas responsables adoptadas para preservar la seguridad y la integridad territorial de Siria. Acogieron con satisfacción los esfuerzos internacionales para apoyar a Damasco y levantar las sanciones.
De ahí que hayan apoyado la implementación del acuerdo de alto el fuego e integración anunciado el pasado 30 de enero, además de reafirmar su pleno apoyo a los esfuerzos de Siria para combatir a las organizaciones terroristas que amenazan al país y a la región en general, y para promover la paz civil.
Condenaron las reiteradas violaciones y ataques israelíes contra el territorio y la soberanía sirios, afirmando que estos actos violan claramente el derecho internacional, amenazan la seguridad y la estabilidad regionales, y alimentan la violencia y el extremismo.
Ayuda urgente para Gaza
Sobre los más recientes desarrollos en Palestina, ambas partes expresaron su profunda preocupación por la intensificación de la crisis humanitaria en Gaza, los continuos ataques israelíes, la obstrucción a la entrada de ayuda vital y las restricciones en los cruces fronterizos.
En ese sentido, destacaron la necesidad de intensificar las labores de socorro en el enclave palestino y garantizar la plena apertura de todos los cruces fronterizos para permitir la entrega de la asistencia humanitaria que se necesita con tanta urgencia.
También instaron a la comunidad internacional a presionar a las autoridades de ocupación israelíes para garantizar la protección de los civiles, evitar los ataques contra infraestructuras vitales y cumplir con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.
Así mismo subrayaron la necesidad de consolidar el alto el fuego y poner fin a la ocupación israelí de Gaza con el objetivo de establecer un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital, de conformidad con el derecho internacional y la Iniciativa de Paz Árabe de 2002.
Ambas partes acogieron con satisfacción la participación de sus países en la Junta de Paz para Gaza, apoyando los esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Por lo que celebraron el avance a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego y el comienzo de los trabajos del Comité Nacional para la Administración de Gaza, elogiando los esfuerzos internacionales.
Arabia Saudí elogió la labor de mediación de Türkiye, realizada junto con los Estados garantes, y los logros alcanzados. Ankara, por su parte, elogió la copresidencia de Riad en la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados, destacando el consiguiente aumento del reconocimiento internacional del Estado de Palestina.
Ankara y Riad también reafirmaron el papel vital de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en la prestación de servicios básicos al pueblo palestino. Y condenaron categóricamente la demolición de edificios de la UNRWA por parte de las fuerzas israelíes en Jerusalén ocupada, rechazando las violaciones de las normas y leyes internacionales por parte de Tel Aviv.
Sudán
Türkiye y Arabia Saudí reafirmaron su firme postura de preservar la unidad, la seguridad, la estabilidad y la soberanía de Sudán. Rechazaron cualquier entidad ilegítima o paralela que opere al margen de las instituciones estatales legítimas del país.
También apuntaron a la importancia de evitar que Sudán se convierta en un foco de conflicto y actividades ilegales, incluido el tráfico ilícito de armas extranjeras. De conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y la Declaración de Yedda del 11 de mayo de 2023, subrayaron la necesidad de proteger a la población civil y facilitar el acceso de la ayuda humanitaria a todo Sudán.
Yemen y Somalia
Las partes reafirmaron su apoyo al gobierno legítimo yemení, representado por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial y su gobierno. Insistieron en la importancia de preservar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Yemen y rechazaron cualquier intento de apoyar a las fuerzas internas que buscan dividir el país o socavar su seguridad y estabilidad.
Ankara expresó su respaldo al papel de Arabia Saudí en Yemen y a sus esfuerzos para poner fin a la crisis, incluyendo la respuesta a los llamados para celebrar una conferencia integral en Riad con la participación de todos los grupos del sur para fortalecer la reconciliación nacional.
En cuanto a Somalia, ambas partes reafirmaron su firme apoyo a la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país, así como su compromiso con la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo del mismo.
Rechazaron la declaración de reconocimiento mutuo entre las autoridades de ocupación israelíes y la denominada región de "Somalilandia", que consideran parte integral de Somalia, afirmando que viola el derecho internacional y refuerza las acciones separatistas unilaterales que aumentan las tensiones regionales. También criticaron duramente los intentos de imponer estructuras paralelas que socavan la unidad de Somalia.
Lazos económicos Türkiye-Arabia Saudí
En una declaración conjunta, ambas partes elogiaron la solidez de los lazos económicos entre ambos países en los ámbitos de la economía, el comercio y la inversión, y coincidieron en la importancia de seguir fortaleciéndolos, en particular en sectores de prioridad mutua.
También acordaron aprovechar las oportunidades de inversión que ofrecen la Visión Saudí 2030 y la visión del Siglo de Türkiye para el beneficio mutuo de ambas economías. Ankara y Riad se fijaron un objetivo a corto plazo de 10.000 millones de dólares en comercio bilateral, con una meta a largo plazo de 30.000 millones de dólares. El comercio actual ya ha superado los 8.600 millones de dólares, lo que respalda el impulso.
El Foro de Inversión Saudí-Türkiye reunió a altos funcionarios y líderes empresariales para descubrir nuevas oportunidades. Los ministros turcos afirmaron que la visita contribuiría a traducir la voluntad política en resultados comerciales concretos.
Adicionalmente, Ankara y Riad destacaron la importancia de continuar los esfuerzos conjuntos para ampliar el comercio no petrolero, intensificar las visitas recíprocas de funcionarios de los sectores público y privado, y organizar eventos comerciales en ambos países a través del Consejo Empresarial Türkiye-Arabia Saudí. También se subrayó la importancia de concluir las negociaciones sobre un Tratado de Libre Comercio entre Türkiye y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).
Acuerdos bilaterales de defensa
En el ámbito de la defensa y la seguridad, los países coincidieron en la necesidad de poner en práctica los acuerdos firmados en materia de cooperación. Ankara y Riad reafirmaron su deseo de fortalecer y desarrollar las relaciones de defensa, incluido a través de plataformas de cooperación multilateral, de manera que sirva a los intereses de ambos países y contribuya a la seguridad y la estabilidad en la región.
Destacaron la relevancia de fortalecer la colaboración existente en áreas de interés mutuo, incluida la lucha contra todas las formas de delincuencia, extremismo y terrorismo y su financiación, así como el intercambio de conocimientos técnicos y capacitación. También se mencionó el fortalecimiento de la cooperación en el campo de la ciberseguridad de manera que sirva a los intereses y la seguridad nacional de las dos naciones.
Energía renovable
Uno de los principales acuerdos firmados incluye el desarrollo de proyectos de energía solar en Türkiye con una capacidad de 5.000 megavatios, y otro más apunta a la inversión en energías renovables por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares, que abarca proyectos de energía solar y eólica a gran escala. El avance en esta área apunta a una colaboración a largo plazo vinculada a la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidad industrial.
El ministro de Energía, Alparslan Bayraktar, declaró que el acuerdo intergubernamental busca que las empresas saudíes construyan centrales eléctricas renovables con una capacidad total de 5.000 megavatios. La primera fase incluirá el desarrollo de 2.000 MW de proyectos solares en las provincias de Sivas y Karaman, en el centro de Türkiye.
Bayraktar describió los proyectos como una de las inversiones extranjeras directas más significativas en el sector energético turco, que se financiarán íntegramente con fondos externos y el apoyo de instituciones financieras internacionales.
Confianza del sector privado
Las autoridades saudíes destacaron que las inversiones en Türkiye han superado los 2.000 millones de dólares, principalmente en construcción y sector inmobiliario.
Más de 800 empresas turcas operan en el reino, lo que refleja una sólida confianza del sector privado.
Ambas partes destacaron la coherencia entre la Visión Saudí 2030 y el papel de Türkiye como centro regional de producción y exportación. Nuevos acuerdos de cooperación en materia de contratación e infraestructura buscan traducir esta coherencia en proyectos a gran escala.
Cooperación en cambio climático
En cuanto al cambio climático, ambas partes destacaron la importancia de adherirse a los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, así como la necesidad de desarrollar e implementar acuerdos centrados en las emisiones, no en las fuentes.
Arabia Saudí también celebró la presidencia de Türkiye de la COP31 y su celebración en Antalya del 9 al 20 de noviembre de 2026.
Ankara elogió la postura y los esfuerzos de Riad en materia de cambio climático. Los funcionarios de ambos países también destacaron la importancia de la cooperación conjunta para desarrollar prácticas de economía circular del carbono, promoviendo políticas que utilicen esta economía como herramienta, junto con otros enfoques de mitigación, para gestionar las emisiones y alcanzar los objetivos de cambio climático.