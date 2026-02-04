Desde el trabajo conjunto para enfrentar las crisis regionales hasta el fortalecimiento de lazos en los sectores de defensa, energía, comercio e inversión sellaron la visita del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a Arabia Saudí este martes. Funcionarios de los dos países enmarcaron el encuentro entre Erdogan y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman como un esfuerzo por impulsar ambiciones que van más allá de los lazos bilaterales y abarcan la estabilidad de Oriente Medio.

Justamente, la visita destacó la prioridad de Türkiye de seguir apoyando la estabilidad en Siria, y de trabajar en conjunto con Arabia Saudí en la reconstrucción de ese país. Los líderes también abordaron la situación en Gaza, en Sudán, en Yemen y en Somalia.

En lo que respecta a la relación mutua, Erdogan le expresó al príncipe heredero su determinación por elevar los vínculos entre Ankara y Riad a un “nivel superior”, a través de medidas concretas en múltiples sectores. De hecho, la reunión reflejó una creciente alineación política, con cuatro acuerdos firmados que buscan la transición hacia una asociación más estructurada y con visión de futuro. Funcionarios turcos indicaron que se espera que se firmen nuevos acuerdos entre ministerios y organizaciones empresariales.

Compromiso con los esfuerzos constantes por la paz mundial

Ambas partes reafirmaron su compromiso con la coordinación continua y la intensificación de los esfuerzos para mantener la paz y la seguridad internacionales. Abordaron asuntos regionales e internacionales de interés mutuo y subrayaron su determinación de fortalecer la cooperación y la coordinación conjunta. También confirmaron su continuo apoyo a todos los esfuerzos encaminados a lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

En esa línea, las delegaciones mantuvieron conversaciones exhaustivas sobre los acontecimientos regionales, expresaron su preocupación por los conflictos en curso, el aumento de las tensiones y el riesgo de escalada, y destacaron la importancia de la coordinación regional. Reafirmaron su apoyo a las iniciativas colectivas destinadas a garantizar la estabilidad, la paz y la prosperidad regionales.

Estabilidad en Siria

Türkiye continuará respaldando la estabilidad de Siria y trabajará en cooperación con Arabia Saudí para la reconstrucción del país, declaró Erdogan en Riad este martes. Además, el líder turco instó a redoblar los esfuerzos para poner fin a la crisis humanitaria.

Ambas partes elogiaron los esfuerzos del gobierno sirio y las medidas responsables adoptadas para preservar la seguridad y la integridad territorial de Siria. Acogieron con satisfacción los esfuerzos internacionales para apoyar a Damasco y levantar las sanciones.

De ahí que hayan apoyado la implementación del acuerdo de alto el fuego e integración anunciado el pasado 30 de enero, además de reafirmar su pleno apoyo a los esfuerzos de Siria para combatir a las organizaciones terroristas que amenazan al país y a la región en general, y para promover la paz civil.

Condenaron las reiteradas violaciones y ataques israelíes contra el territorio y la soberanía sirios, afirmando que estos actos violan claramente el derecho internacional, amenazan la seguridad y la estabilidad regionales, y alimentan la violencia y el extremismo.

Ayuda urgente para Gaza

Sobre los más recientes desarrollos en Palestina, ambas partes expresaron su profunda preocupación por la intensificación de la crisis humanitaria en Gaza, los continuos ataques israelíes, la obstrucción a la entrada de ayuda vital y las restricciones en los cruces fronterizos.

En ese sentido, destacaron la necesidad de intensificar las labores de socorro en el enclave palestino y garantizar la plena apertura de todos los cruces fronterizos para permitir la entrega de la asistencia humanitaria que se necesita con tanta urgencia.

También instaron a la comunidad internacional a presionar a las autoridades de ocupación israelíes para garantizar la protección de los civiles, evitar los ataques contra infraestructuras vitales y cumplir con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

Así mismo subrayaron la necesidad de consolidar el alto el fuego y poner fin a la ocupación israelí de Gaza con el objetivo de establecer un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital, de conformidad con el derecho internacional y la Iniciativa de Paz Árabe de 2002.

Ambas partes acogieron con satisfacción la participación de sus países en la Junta de Paz para Gaza, apoyando los esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Por lo que celebraron el avance a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego y el comienzo de los trabajos del Comité Nacional para la Administración de Gaza, elogiando los esfuerzos internacionales.

Arabia Saudí elogió la labor de mediación de Türkiye, realizada junto con los Estados garantes, y los logros alcanzados. Ankara, por su parte, elogió la copresidencia de Riad en la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados, destacando el consiguiente aumento del reconocimiento internacional del Estado de Palestina.

Ankara y Riad también reafirmaron el papel vital de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en la prestación de servicios básicos al pueblo palestino. Y condenaron categóricamente la demolición de edificios de la UNRWA por parte de las fuerzas israelíes en Jerusalén ocupada, rechazando las violaciones de las normas y leyes internacionales por parte de Tel Aviv.

Sudán

Türkiye y Arabia Saudí reafirmaron su firme postura de preservar la unidad, la seguridad, la estabilidad y la soberanía de Sudán. Rechazaron cualquier entidad ilegítima o paralela que opere al margen de las instituciones estatales legítimas del país.

También apuntaron a la importancia de evitar que Sudán se convierta en un foco de conflicto y actividades ilegales, incluido el tráfico ilícito de armas extranjeras. De conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y la Declaración de Yedda del 11 de mayo de 2023, subrayaron la necesidad de proteger a la población civil y facilitar el acceso de la ayuda humanitaria a todo Sudán.

