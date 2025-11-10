TÜRKİYE
"El futuro de Gaza": la cumbre internacional que se realiza en Estambul, Türkiye
Más de 400 participantes de 200 instituciones de Türkiye y de otros 48 países se reúnen en la ciudad de Estambul para abordar las necesidades urgentes de millones de palestinos.
Más de 200 instituciones de Türkiye y de otros 48 países participarán en la Cumbre Internacional sobre Ayuda Humanitaria a Gaza. / AA
10 de noviembre de 2025

La Cumbre Internacional de Ayuda Humanitaria para Gaza, organizada por la Fundación Diyanet de Türkiye, reunirá a más de 200 organizaciones turcas y de otros 48 países, con el objetivo de visibilizar la crisis humanitaria en Gaza y fortalecer la solidaridad global.

La cumbre se celebrará en Estambul este martes y miércoles, 11 y 12 de noviembre, bajo el lema “El Futuro de Gaza”.

Se espera la participación de más de 400 personas, entre ellas representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, académicos y miembros de los medios de comunicación.

El encuentro busca abordar la crisis humanitaria que afecta a Gaza desde hace dos años por la rbutal ofensiva israelí. En ese sentido, se enfocará en las necesidades urgentes de millones de personas en áreas como infraestructura, salud, educación y vivienda. También pretende fomentar la ayuda sostenible y la recuperación tras un alto el fuego.

Durante los dos días que durará la cumbre, se desarrollarán cinco talleres en los que se abordarán todos los temas relacionados con la asistencia humanitaria integral y sistemática en Gaza.

Al finalizar el evento, se emitirá una declaración final.

FUENTE:TRT World
