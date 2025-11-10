La Cumbre Internacional de Ayuda Humanitaria para Gaza, organizada por la Fundación Diyanet de Türkiye, reunirá a más de 200 organizaciones turcas y de otros 48 países, con el objetivo de visibilizar la crisis humanitaria en Gaza y fortalecer la solidaridad global.

La cumbre se celebrará en Estambul este martes y miércoles, 11 y 12 de noviembre, bajo el lema “El Futuro de Gaza”.

Se espera la participación de más de 400 personas, entre ellas representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, académicos y miembros de los medios de comunicación.

El encuentro busca abordar la crisis humanitaria que afecta a Gaza desde hace dos años por la rbutal ofensiva israelí. En ese sentido, se enfocará en las necesidades urgentes de millones de personas en áreas como infraestructura, salud, educación y vivienda. También pretende fomentar la ayuda sostenible y la recuperación tras un alto el fuego.