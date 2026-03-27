TÜRKİYE
3 min de lectura
Erdogan alerta que el orden global surgido tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa una grave crisis
El presidente turco afirmó que "el conjunto de instituciones, normas y valores que sustentan este sistema está perdiendo progresivamente su funcionalidad”, apuntando a una arquitectura global que ya no logra sostenerse como antes.
Erdogan alerta que el orden global surgido tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa una grave crisis
La Cumbre Stratcom 2026 analiza la crisis internacional y la desinformación en un mundo convulso. / AA
27 de marzo de 2026

El orden internacional que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, diseñado por quienes se alzaron como vencedores, atraviesa hoy una crisis de legitimidad que se extiende como una grieta por casi todos sus pilares. Así lo advirtió este viernes el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

En un mensaje en video enviado a la Cumbre Internacional de Comunicación Estratégica 2026 (STRATCOM Summit 2026), celebrada en Estambul, Erdogan trazó un diagnóstico directo y sin matices: “El orden posterior a la Segunda Guerra Mundial construido por sus vencedores enfrenta una grave crisis de legitimidad en prácticamente todos los ámbitos”.

Detrás de esa afirmación se perfila, según el mandatario, un sistema que pierde cohesión y eficacia con el paso del tiempo. “El conjunto de instituciones, normas y valores que sustentan este sistema está perdiendo progresivamente su funcionalidad”, añadió, apuntando a una arquitectura global que ya no logra sostenerse como antes.

Erdogan situó esta erosión en un contexto más amplio, el de un mundo que se adentra en una etapa especialmente convulsa, marcada por el aumento de genocidios, guerras y crisis encadenadas. En paralelo, la competencia entre potencias se intensifica y se desplaza hacia nuevos frentes como la energía, la tecnología y el comercio, mientras el recurso a la fuerza gana terreno frente al diálogo.

En ese escenario, puso el foco en Gaza como una de las tragedias más urgentes de abordar. “Poner fin a tragedias como la de Gaza y restablecer la paz, la estabilidad y la prosperidad a nivel global, especialmente en la región, es hoy más urgente que nunca”, subrayó.

Asimismo, frente a la fragmentación y la desinformación, el presidente turco apeló a reforzar los mecanismos de comunicación y cooperación, instando a gobiernos, académicos, sociedad civil y centros de pensamiento a asumir un papel más activo.

Y, en tono de cierre, reafirmó el posicionamiento de Türkiye en este escenario incierto: “Türkiye mantendrá con firmeza su postura basada en principios, decidida y centrada en la paz, guiada por valores humanitarios y la justicia, movilizando todos sus recursos para contribuir a reconstruir la paz y la seguridad, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo”.

RECOMENDADOS

¿Qué es la Cumbre STRATCOM 2026?

La Cumbre Internacional de Comunicación Estratégica (STRATCOM Summit 2026) se celebra en Estambul en un momento marcado por el aumento de tensiones globales y reúne a altos funcionarios de 38 países para debatir la guerra en Oriente Medio y los desafíos que enfrenta el sistema internacional.

Organizada por la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, la cita tiene lugar los días 27 y 28 de marzo y cuenta con la participación de más de 60 altos cargos, incluidos 11 ministros de 10 países, además de figuras clave del Gobierno turco en los ámbitos político, diplomático y de inteligencia.

Bajo el lema “Disrupción en el sistema internacional: crisis, narrativas y la búsqueda de un nuevo orden”, el foro aborda las transformaciones estructurales del sistema global, el impacto acumulado de las crisis en seguridad, economía, clima y migración, y los enfoques regionales para restaurar la estabilidad internacional.

La cumbre también pone el foco en el papel creciente de la desinformación y de los contenidos generados por inteligencia artificial en los conflictos contemporáneos, así como en la evolución de la comunicación estratégica, entendida ya como un instrumento central de poder en la política internacional.


FUENTE:TRT World
Explora
Aumentan los ataques de colonos israelíes en Cisjordania ocupada: así resiste el pueblo de Taibe
A “Israel se le ha dado licencia para torturar palestinos”: Albanese, relatora Especial de la ONU
Israel controlará el sur del Líbano hasta río Litani, dice ministro, mientras expande los ataques
Pese a la suspensión anunciada por Trump, ataques a Irán y despliegue militar continúan: reportes
Trump afirma contactos “sólidos” con un “líder respetado” de Irán, pero no con Jamenei
Pakistán emerge como mediador clave para poner fin a la guerra entre EE.UU., Israel e Irán
Irán niega conversaciones con EE.UU. tras declaraciones de Trump sobre “diálogos productivos”
Israel anuncia ampliación de ofensiva terrestre en Líbano tras atacar un puente sobre el río Litani
Soldados israelíes torturan a un bebé de un año en Gaza para obligar a su padre a confesar: reporte
Trump suspende ataques a infraestructura energética de Irán por 5 días, tras diálogo “productivo”
Irán y EE.UU. cruzan duras amenazas de ataques a plantas de energía, mientras mercados se tambalean
Jefe de inteligencia de Türkiye y delegación de Hamás abordan los ataques israelíes contra Palestina
Emine Erdogan conmemora el Día Mundial del Agua y advierte sobre la escasez global
Trump amenaza con “destruir” las centrales eléctricas de Irán si no reabre Ormuz en 48 horas
Ataques de Irán contra Israel dejan más de cien heridos en una noche "muy difícil" según Netanyahu