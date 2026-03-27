El orden internacional que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, diseñado por quienes se alzaron como vencedores, atraviesa hoy una crisis de legitimidad que se extiende como una grieta por casi todos sus pilares. Así lo advirtió este viernes el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

En un mensaje en video enviado a la Cumbre Internacional de Comunicación Estratégica 2026 (STRATCOM Summit 2026), celebrada en Estambul, Erdogan trazó un diagnóstico directo y sin matices: “El orden posterior a la Segunda Guerra Mundial construido por sus vencedores enfrenta una grave crisis de legitimidad en prácticamente todos los ámbitos”.

Detrás de esa afirmación se perfila, según el mandatario, un sistema que pierde cohesión y eficacia con el paso del tiempo. “El conjunto de instituciones, normas y valores que sustentan este sistema está perdiendo progresivamente su funcionalidad”, añadió, apuntando a una arquitectura global que ya no logra sostenerse como antes.

Erdogan situó esta erosión en un contexto más amplio, el de un mundo que se adentra en una etapa especialmente convulsa, marcada por el aumento de genocidios, guerras y crisis encadenadas. En paralelo, la competencia entre potencias se intensifica y se desplaza hacia nuevos frentes como la energía, la tecnología y el comercio, mientras el recurso a la fuerza gana terreno frente al diálogo.

En ese escenario, puso el foco en Gaza como una de las tragedias más urgentes de abordar. “Poner fin a tragedias como la de Gaza y restablecer la paz, la estabilidad y la prosperidad a nivel global, especialmente en la región, es hoy más urgente que nunca”, subrayó.

Asimismo, frente a la fragmentación y la desinformación, el presidente turco apeló a reforzar los mecanismos de comunicación y cooperación, instando a gobiernos, académicos, sociedad civil y centros de pensamiento a asumir un papel más activo.

Y, en tono de cierre, reafirmó el posicionamiento de Türkiye en este escenario incierto: “Türkiye mantendrá con firmeza su postura basada en principios, decidida y centrada en la paz, guiada por valores humanitarios y la justicia, movilizando todos sus recursos para contribuir a reconstruir la paz y la seguridad, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo”.