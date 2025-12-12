El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió el viernes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco del Foro Internacional de Paz y Confianza en Ashgabat, Turkmenistán. Durante el encuentro, el mandatario turco señaló que sigue “de cerca” las iniciativas en marcha y que Ankara está dispuesta a acoger nuevas rondas de diálogo.

Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, ambos líderes destacaron que avanzar hacia una paz justa y duradera es fundamental, y que existen áreas donde podrían lograrse beneficios prácticos para las dos partes. Asimismo, consideraron que también podría ser útil un alto el fuego limitado, en especial en instalaciones energéticas y puertos.

Ankara está "siguiendo de cerca los procesos de negociación destinados a poner fin a la guerra" y está "dispuesta a acoger conversaciones en todos los formatos dentro de este marco", añadió el texto.

Erdogan estuvo acompañado en la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar; el jefe de la Organización de Inteligencia Nacional, Ibrahim Kalin; el director de Comunicaciones, Burhanettin Duran; el asesor jefe de Política Exterior y Seguridad, Akif Cagatay Kilic, y el vicepresidente del Partido AK, Halit Yerebakan.

Moscú agradece predisposición de Erdogan para mediar

En paralelo, durante una rueda de prensa el viernes en el marco del foro, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú valora la intención de Türkiye de contribuir a un acuerdo para poner fin al conflicto con Ucrania.

"El presidente turco habló sobre la disposición y la voluntad de Türkiye de continuar sus actividades de mediación y contribuir al proceso de paz, algo que nuestro país celebra", dijo Peskov.

Por otra parte, cuando le preguntaron si los líderes de Asia Central hablaron del tema de la guerra en el foro, el portavoz ruso respondió que “prácticamente no lo abordaron”.