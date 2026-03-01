Irán despierta este domingo sin Alí Jamenei, el líder Supremo que dirigió el país durante casi cuatro décadas: los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel lo mataron junto a varios miembros de su familia, según informaron medios estatales en la madrugada. La noticia ha desatado llamados de venganza de la Guardia Revolucionaria del país.
La televisión estatal de Irán anunció un período de luto de 40 días y siete días festivos tras el “asesinato” de Jamenei, de 86 años, quien ocupaba el poder desde 1989. "Con el martirio del líder Supremo, su camino y su misión no se perderán ni se olvidarán, por el contrario, se perseguirán con mayor vigor y celo", declaró un presentador.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán prometió castigar a los "asesinos" de Jamenei. "La venganza de la nación iraní por el castigo severo, decisivo y lamentable para los asesinos del Imam de la Ummah no los soltará", declaró en un comunicado.
La prensa estatal también detalló que Irán anunció 40 días de luto público por la muerte de Jamenei.
En declaraciones posteriores este domingo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sostuvo que vengar la muerte de Jamenei es un derecho y una obligación del país. "La República Islámica de Irán considera su legítimo deber y derecho vengar a los autores intelectuales de este crimen histórico", señaló el mandatario en un mensaje difundido por la televisión estatal.
A eso se suma que Irán tomó acciones para establecer el rumbo del país en ausencia de Jamenei. Alireza Arafi fue designado este domingo para ejercer temporalmente las funciones del líder Supremo, al ser nombrado jurista miembro del Consejo de Liderazgo de Irán, según informó la agencia de notcias ISNA. Arafi será reemplazado cuando la Asamblea de Expertos elija a un nuevo líder, añadió la publicación.
Arafi, clérigo miembro del Consejo de Guardianes, formará parte del Consejo de Liderazgo temporal junto al presidente Masoud Pezeshkian y el presidente del Tribunal Supremo, Gholamhossein Mohseni Ejei.
Jefe de seguridad iraní promete ataques contra EE.UU. e Israel “nunca vistos”
También este domingo, cuando la noticia de la muerte de Jamenei recorría el mundo, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, prometió atacar a Estados Unidos e Israel con una fuerza sin precedentes, tras la ofensiva militar que golpeó a Teherán el sábado.
“Ayer (sábado), Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel, y causaron daño. Hoy los golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado”, declaró Larijani en un mensaje publicado en X.
Previamente, el funcionario había señalado que las fuerzas armadas iraníes solo han utilizado una fracción de sus capacidades y preparación, lo que demuestra moderación en medio del creciente conflicto. Sin embargo, en ese momento advirtió que Teherán quemará los corazones de Estados Unidos e Israel tan profundamente como los suyos por el líder Supremo, enfatizando la determinación y la lealtad nacionales.
Larijani también rechazó la idea de que asesinar a líderes debilitaría a Irán, afirmando que el enemigo es "delirante" al pensar eso.
Familiares de Jamenei murieron en ataque
Medios iraníes además informaron que la hija, el yerno y la nieta del líder supremo también murieron en los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv.
"Tras establecer contacto con fuentes bien informadas en la casa del líder Supremo, lamentablemente se ha confirmado la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del líder revolucionario", informaron la agencia de noticias Fars y otros medios iraníes.
Horas antes este sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmaron que Jamenei estaba "muerto". "Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de rufianes sanguinarios", declaró Trump.
"Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, destruimos el complejo del tirano Jamenei", declaró Netanyahu en un comunicado en video.
Ataques también mataron a cuatro altos militares de Irán, informan fuerzas armadas
Las fuerzas armadas iraníes informaron este domingo que los ataques de EE.UU e Israel también mataron a cuatro altos mandos militares, según informó la agencia de noticias Fars. De acuerdo al comunicado, los oficiales fueron atacados mientras asistían a una reunión del Consejo de Defensa.
La declaración agregó que entre los fallecifos en los ataques se encuentran el jefe del Estado Mayor General, Abdolrahim Mousavi; el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohammad Pakpour; el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamkhani; y el ministro de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas, Aziz Nasirzadeh.
Los nombres de los otros comandantes fallecidos se anunciarán posteriormente, según las fuerzas armadas.
Jamenei fue atacado cuando se reunía con su círculo íntimo, según reportes
Israel y Estados Unidos programaron su ataque contra Irán este sábado para que coincidiera con una reunión que Jamenei mantenía con sus principales asesores, según dos fuentes y un funcionario estadounidenses familiarizados con el asunto.
Israel afirmó que Jamenei fue asesinado junto con altos tenientes, entre ellos Ali Shamkhani, el poderoso exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, y Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Dos fuentes iraníes informaron a la agencia de noticias Reuters que Jamenei se reunió el sábado con Shamkhani y Larijani, en un lugar seguro poco antes de que comenzaran los ataques.
Un alto funcionario israelí declaró a Reuters que se había encontrado el cuerpo de Jamenei.
Trump afirmó en una publicación en su red Truth Social que el máximo líder de Irán fue asesinado después de que la inteligencia identificara sus movimientos. "No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada", declaró Trump.
Las dos fuentes y el funcionario estadounidenses señalaron, bajo condición de anonimato, que la confirmación de la reunión de Jamenei con los principales asesores puso en marcha la operación aérea y naval de Israel y EE.UU.
El funcionario estadounidense afirmó que el ataque debía alcanzar primero a Jamenei para mantener el factor sorpresa, sugiriendo que existía la preocupación de que el líder iraní pudiera escapar y esconderse si tuviera la oportunidad. Una fuente estadounidense afirmó que inicialmente se esperaba que Jamenei celebrara la reunión el sábado por la noche en Teherán.
Sin embargo, los servicios de inteligencia detectaron una reunión el sábado por la mañana, y los ataques se adelantaron, según las fuentes.
El lugar de la reunión no quedó claro de inmediato.
Sin embargo, el complejo de alta seguridad de Jamenei en Teherán fue atacado al comienzo de la operación, y las imágenes satelitales revisadas por Reuters confirmaron que había sido destruido.