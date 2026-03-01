Irán despierta este domingo sin Alí Jamenei, el líder Supremo que dirigió el país durante casi cuatro décadas: los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel lo mataron junto a varios miembros de su familia, según informaron medios estatales en la madrugada. La noticia ha desatado llamados de venganza de la Guardia Revolucionaria del país.

La televisión estatal de Irán anunció un período de luto de 40 días y siete días festivos tras el “asesinato” de Jamenei, de 86 años, quien ocupaba el poder desde 1989. "Con el martirio del líder Supremo, su camino y su misión no se perderán ni se olvidarán, por el contrario, se perseguirán con mayor vigor y celo", declaró un presentador.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán prometió castigar a los "asesinos" de Jamenei. "La venganza de la nación iraní por el castigo severo, decisivo y lamentable para los asesinos del Imam de la Ummah no los soltará", declaró en un comunicado.

La prensa estatal también detalló que Irán anunció 40 días de luto público por la muerte de Jamenei.

En declaraciones posteriores este domingo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sostuvo que vengar la muerte de Jamenei es un derecho y una obligación del país. "La República Islámica de Irán considera su legítimo deber y derecho vengar a los autores intelectuales de este crimen histórico", señaló el mandatario en un mensaje difundido por la televisión estatal.

A eso se suma que Irán tomó acciones para establecer el rumbo del país en ausencia de Jamenei. Alireza Arafi fue designado este domingo para ejercer temporalmente las funciones del líder Supremo, al ser nombrado jurista miembro del Consejo de Liderazgo de Irán, según informó la agencia de notcias ISNA. Arafi será reemplazado cuando la Asamblea de Expertos elija a un nuevo líder, añadió la publicación.

Arafi, clérigo miembro del Consejo de Guardianes, formará parte del Consejo de Liderazgo temporal junto al presidente Masoud Pezeshkian y el presidente del Tribunal Supremo, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Jefe de seguridad iraní promete ataques contra EE.UU. e Israel “nunca vistos”

También este domingo, cuando la noticia de la muerte de Jamenei recorría el mundo, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, prometió atacar a Estados Unidos e Israel con una fuerza sin precedentes, tras la ofensiva militar que golpeó a Teherán el sábado.

“Ayer (sábado), Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel, y causaron daño. Hoy los golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado”, declaró Larijani en un mensaje publicado en X.

Previamente, el funcionario había señalado que las fuerzas armadas iraníes solo han utilizado una fracción de sus capacidades y preparación, lo que demuestra moderación en medio del creciente conflicto. Sin embargo, en ese momento advirtió que Teherán quemará los corazones de Estados Unidos e Israel tan profundamente como los suyos por el líder Supremo, enfatizando la determinación y la lealtad nacionales.

Larijani también rechazó la idea de que asesinar a líderes debilitaría a Irán, afirmando que el enemigo es "delirante" al pensar eso.

Familiares de Jamenei murieron en ataque

Medios iraníes además informaron que la hija, el yerno y la nieta del líder supremo también murieron en los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv.

"Tras establecer contacto con fuentes bien informadas en la casa del líder Supremo, lamentablemente se ha confirmado la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del líder revolucionario", informaron la agencia de noticias Fars y otros medios iraníes.

Horas antes este sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmaron que Jamenei estaba "muerto". "Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de rufianes sanguinarios", declaró Trump.