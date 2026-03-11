La crisis humanitaria en el Líbano se ha profundizado a manos de Israel, por cuenta de los recientes ataques que ha lanzado sobre el país, en medio de la guerra que libra con EE.UU. contra Irán en Oriente Medio. En apenas nueve días, los bombardeos han matado a casi 600 personas y herido a otras más de 1.400, según informó este martes la Unidad de Gestión de Riesgos en Desastres libanesa.

Casi hora a hora, la cifra de muertes continúa aumentando: los primeros ataques de este miércoles han dejado otros 34 muertos y 26 heridos, de acuerdo con fuentes oficiales de Líbano.

Esta nueva ofensiva de Israel se produce luego de que Hezbollah respondiera con cohetes y drones hacia el norte de Israel por los ataques conjuntos de Tel Aviv y Washington contra Irán. Esta campaña, lanzada el 28 de febrero de 2026, mató al líder Supremo iraní, Alí Jamenei. En respuesta, Hezbollah juró vengar su muerte. Con esto, también se rompió un frágil alto al fuego de 15 meses, que Israel había violado innumerables veces.

En esta línea, el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, prometió en su momento enfrentarse a Israel "hasta el máximo", afirmando que su grupo se defenderá sin importar el costo. En un discurso televisado, Qassem describió los lanzamientos de misiles de Hezbollah contra Israel como "una respuesta a 15 meses de violaciones israelíes, incluido el asesinato de Jamenei". Y añadió: "nuestra elección es enfrentar al enemigo hasta el máximo y no nos rendiremos".

Últimos ataques

Por su parte, los ataques de Tel Aviv han impactado principalmente la población civil libanesa, incluyendo ataques indiscriminados y las amenazas de una nueva invasión terrestre del sur del país.

En Beirut, los aviones israelíes bombardearon un apartamento residencial en la zona de Aicha Bakkar en la mañana del miércoles. Aunque la cifra de víctimas de este ataque no estuvo disponible de inmediato, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) lo confirmó como uno de los objetivos recientes de la ofensiva.