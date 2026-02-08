Las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, celebradas con la mediación y el respaldo de países de la región, han abierto una nueva ventana diplomática en un escenario marcado por la desconfianza. Para Teherán, el balance es moderadamente positivo. “Ha sido un paso adelante”, afirmó este domingo el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

El mandatario reivindicó la diplomacia como el eje central de la estrategia iraní. “El diálogo siempre ha sido nuestra vía para alcanzar soluciones pacíficas”, escribió en la red social X, propiedad de una empresa estadounidense. En ese mensaje, Pezeshkian insistió en que la posición de Irán sobre su programa nuclear se sustenta en “los derechos garantizados por el Tratado de No Proliferación”.

Al mismo tiempo, lanzó un mensaje político claro a Washington. Irán, dijo, “responde al respeto con respeto”, pero rechaza de plano “el lenguaje de la fuerza”, una referencia velada a las recientes amenazas procedentes de la Casa Blanca.

El viernes, tras semanas de tensión creciente, ambas partes retomaron la diplomacia nuclear indirecta. El clima se había deteriorado notablemente después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera de una posible acción militar contra Irán.

Desde el equipo negociador iraní, el tono fue similar. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, calificó los contactos como “un buen comienzo”, aunque dejó claro que su continuidad dependerá de que se logre disipar la profunda desconfianza entre ambos países.

Según explicó, las delegaciones acordaron mantener abierto el canal de diálogo y contemplan una nueva ronda de conversaciones en Mascate, la capital de Omán, en una fecha aún por concretar.

Sin embargo, Araghchi se encargó de fijar límites. El programa de misiles de Irán, subrayó, queda fuera de cualquier negociación, tanto ahora como en el futuro, al tratarse de “una cuestión defensiva”.

Teherán desafía la presión militar de Estados Unidos

Mientras el frente diplomático trata de reactivarse, el pulso militar sigue presente. Este domingo, Araghchi respondió al reciente despliegue de activos navales estadounidenses en la región y descartó que esa demostración de fuerza tenga efecto alguno sobre la postura iraní.

En un foro celebrado en Teherán, el jefe de la diplomacia iraní fue tajante: Irán no recortará sus ambiciones nucleares, en particular su programa de enriquecimiento de uranio, pese a la presión militar y diplomática ejercida por Washington.