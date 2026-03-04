En el quinto día del conflicto en Oriente Medio, desencadenado tras la ofensiva de Israel y EE.UU. contra Irán, Líbano amaneció nuevamente entre sirenas y escombros. Tel Aviv –que inició este lunes una “campaña ofensiva” contra el grupo Hezbollah y autorizó incursiones terrestres– continuó con sus ataques, que ya han matado a 56 personas y herido a por lo menos 330, según las autoridades locales. Los bombardeos, que se extendieron desde Beirut hacia el sur, además han obligado a más de 60.000 personas a huir de sus hogares.

Solo el martes, las fuerzas israelíes lanzaron al menos 40 ataques en el Líbano, reportó la agencia de noticias palestina WAFA. En los suburbios de Beirut, las localidades de Aramun y Saadiyat fueron escenario de ataques aéreos que mataron a seis personas e hirieron a ocho, según un balance preliminar. En la zona de Hazmieh, a las afueras de la capital, un también fue impactado por los bombardeos.

En el este del país, un ataque israelí destruyó un edificio de cuatro plantas en Baalbek, matando a cinco personas e hiriendo a 15 más. En el sur, los aviones de guerra israelíes lanzaron ataques con drones sobre Tiro, Breq, Blat y otras localidades. Además, el ejército israelí emitió órdenes de evacuación para residentes de 80 pueblos y ciudades del sur de Líbano, ante la posibilidad de nuevos ataques aéreos.

La escalada se produjo tras el lanzamiento de cohetes en la madrugada de este lunes del grupo libanés Hezbollah contra Israel, en represalia por los ataques a Teherán.

Israel autoriza incursiones militares

En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el martes que autorizó incursiones terrestres en Líbano con el objetivo de asegurar “posiciones estratégicas”. Durante la noche, las fuerzas israelíes se desplegaron cerca de la frontera del sur del país, ocupando posiciones descritas como defensa avanzada para prevenir ataques de Hezbollah. Katz confirmó, además, que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, respaldaba la medida.

"El primer ministro y yo hemos autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel a avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales en Líbano para proteger a las comunidades fronterizas israelíes", declaró Katz en un comunicado.

Asimismo, el Ejército anunció que “la 91.ª División está operando en el sur del Líbano y está posicionada en varios puntos estratégicos de la zona (no especificados)", como parte del "fortalecimiento del sistema de defensa avanzada".

"Seguimos atacando a Irán con fuerza. Nuestros pilotos sobrevuelan los cielos de Teherán y también los del Líbano. Hezbollah cometió un grave error al atacarnos", dijo Netanyahu desde la base aérea de Palmajim, según un comunicado de su oficina. "El Gobierno libanés debe comprender, y el pueblo libanés debe entender, que Hezbollah los está arrastrando a una guerra que no les corresponde", añadió.

Cabe destacar que desde noviembre de 2024, Israel ocupa cinco posiciones en el sur de Líbano y, pese al alto el fuego acordado ese mes con el grupo libanés Hezbollah, ha continuado atacando el país.

FPNUL denuncia que soldados israelíes cruzaron la frontera