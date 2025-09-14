De defensa a guerra: ¿coincide el cambio de nombre del Pentágono con la promesa de paz de Trump?
EE.UU. Y CANADÁ
4 min de lectura
De defensa a guerra: ¿coincide el cambio de nombre del Pentágono con la promesa de paz de Trump?Trump prometió paz de Gaza a Ucrania, pero renombrar el Pentágono como Departamento de Guerra podría contradecir esa promesa, alertan analistas.
Nuevo letrero en el Pentágono tras renombrar Defensa como Departamento de Guerra. Foto: Mike Pesoli / AP
Murat SofuogluMurat Sofuoglu
14 de septiembre de 2025

El pasado mes, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su “máxima aspiración” como mandatario es “traer paz y estabilidad al mundo”, mientras recibía a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca.

Sin embargo, apenas un mes después, sorprendió al anunciar planes para renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, contradiciendo así la retórica de paz que había promovido desde su campaña presidencial de 2024.

“Ganamos la Primera Guerra Mundial, ganamos la Segunda Guerra Mundial, ganamos todo antes y en medio, y luego decidimos ponernos ‘woke’ y cambiamos el nombre a DOD. Así que, ahora será el Departamento de Guerra”, afirmó Trump la semana pasada en una conferencia de prensa en el Despacho Oval, explicando su decisión.

Edward Erickson, exoficial del ejército estadounidense con amplia experiencia militar y profesor retirado de historia militar en el Departamento de Estudios de Guerra de la Marine Corps University, considera que el cambio de nombre es “un gesto político superficial que refleja inmadurez en el pensamiento sobre la defensa nacional”.

Según Erickson, mientras las capacidades militares y de defensa de una nación no estén respaldadas por fuerzas económicas, políticas y culturales, y reforzadas por alianzas regionales e internacionales, la palabra “guerra” por sí sola no logra mucho.

“El presidente Dwight D. Eisenhower nos recordó en los años 50 que la defensa nacional incluye educación, una economía sólida, ciudadanos saludables, aliados internacionales y un orden social que garantice oportunidades para todos. Trump y (el jefe del Pentágono, Pete) Hegseth parecen ignorar o haber olvidado eso”, explicó Erickson a TRT World.

Eisenhower, el general que comandó las fuerzas aliadas en Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial, nunca redujo la defensa a la guerra. Sin embargo, Erickson señala que un magnate inmobiliario como Trump parece más ansioso que nadie por rebautizar el Pentágono como Departamento de Guerra.

Matthew Bryza, exdiplomático estadounidense, considera que el cambio de nombre podría estar vinculado a la necesidad del ejército estadounidense “de enfocarse más en la guerra que en la burocracia”.

Trump ha sido un crítico constante de la burocracia, firmando múltiples órdenes ejecutivas para reducir el personal federal y agilizar los procesos administrativos.

No obstante, rebautizar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra podría generar aún más burocracia, según funcionarios actuales y antiguos del Pentágono.

Aunque aún no está claro cómo afectará este cambio al funcionamiento a largo plazo del Pentágono, según un reciente informe de Politico, la actualización de contratos y materiales en más de 700.000 instalaciones repartidas en 40 países y los 50 estados estadounidenses podría costar miles de millones de dólares.

“Esto incluye todo, desde el papel membretado de seis ramas militares y decenas de agencias, hasta servilletas grabadas en comedores, chaquetas bordadas para funcionarios confirmados por el Senado y llaveros y recuerdos de la tienda del Pentágono”, detalló el informe.

RECOMENDADOS

“Paz a través de la fuerza”

Pete Hegseth, jefe del Pentágono y figura controvertida, cuya remoción de algunos altos funcionarios ha generado turbulencias en los pasillos del departamento, sugirió que el cambio de nombre responde a una visión de “paz a través de la fuerza”.

Sin embargo, otras potencias, desde China, cuyo reciente desfile militar en Pekín evidenció su demanda de un estatus igual al de EE.UU., hasta Rusia, que mantiene ataques con drones en Ucrania, parecen indiferentes ante el renombramiento.

“No solo costará millones de dólares, sino que no tendrá ningún impacto en los cálculos de China o Rusia. Peor aún, será usado por nuestros enemigos para presentar a Estados Unidos como belicista y una amenaza para la estabilidad internacional”, advirtió un exfuncionario del DOD.

Bryza, por su parte, subraya que “para disuadir la guerra, hay que ser fuerte y estar listo para combatirla”. Por ello, no ve “ninguna contradicción entre renombrar el Departamento de Defensa, que antes se llamó Departamento de Guerra, y la búsqueda de la paz”.

El Departamento de Guerra original fue creado por George Washington, primer presidente de EE. UU., en 1789.

Harry Truman, presidente demócrata que sucedió a Franklin Roosevelt al final de la Segunda Guerra Mundial, lo rebautizó como Departamento de Defensa en 1947 para unificar las fuerzas armadas bajo un liderazgo civil único.

El cambio se produjo en un momento en que EE. UU., plenamente consciente de la creciente importancia del poder militar, estaba reconfigurando el mundo de posguerra.

En ese contexto, historiadores consideran algo torpe la iniciativa de Trump, dada la historia y simbolismo del departamento.

“Entiendo que llamar a algo ‘Departamento de Guerra’ en lugar de ‘Defensa’ suena como si la nueva doctrina político-militar de Estados Unidos fuera más agresiva.

“Pero, nuevamente, el presidente Trump argumentaría que busca prevenir la guerra preparándose para luchar y ganar una guerra”, concluye Bryza.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional