Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Autoridades turcas y libias se reunieron en Ankara para rendir homenaje a los miembros de una delegación militar libia fallecida en un accidente aéreo, antes del traslado de los cuerpos a Libia.
Ankara acogió una ceremonia por la delegación libia antes de su repatriación. / AA
27 de diciembre de 2025

Türkiye celebró este sábado en Ankara una ceremonia oficial para despedir a los miembros de una delegación militar libia fallecida en un accidente aéreo, entre ellos el jefe del Estado Mayor, el general Mohammed Ali Al-Haddad, antes de la repatriación de los cuerpos a Libia.

El acto tuvo lugar en el Mando de la Base Aérea de Mürted, donde autoridades turcas y libias guardaron un minuto de silencio, se recitaron versículos del Sagrado Corán y se elevaron oraciones en memoria de las víctimas. Tras la lectura de los nombres de los fallecidos, los cuerpos fueron trasladados a una aeronave para su traslado a Libia.

A la ceremonia asistieron el ministro turco de Defensa Nacional, Yaşar Güler; el jefe del Estado Mayor, el general Selçuk Bayraktaroğlu; el comandante de las Fuerzas Terrestres, el general Metin Tokel; el comandante de las Fuerzas Navales, el almirante Ercüment Tatlıoğlu; el embajador de Libia en Ankara, Mustafa Elgelaib; miembros de la delegación militar libia y familiares de las víctimas.

Tras la ceremonia en Ankara, el general Selçuk Bayraktaroğlu partió hacia Libia para asistir a un acto militar organizado con motivo de la repatriación de los cuerpos.

El accidente se produjo el 23 de diciembre, cuando un jet privado que transportaba a una delegación militar libia se estrelló en Ankara. En el siniestro murieron las ocho personas que viajaban a bordo, cinco de ellas miembros de la delegación y tres tripulantes.

Entre las víctimas se encontraban el jefe del Estado Mayor libio, el general Mohammed Ali Al-Haddad; el comandante de las Fuerzas Terrestres libias, el teniente general Futuri Gribel; el director de las Fábricas Militares Libias, el general de brigada Mahmoud Juma El Giteviy; el asesor del jefe del Estado Mayor libio, Mohammed Assavi; y el fotógrafo Mohammed Omar Ahmed Mahjoub.

