Egipto, Qatar y Türkiye anunciaron que el exviceministro palestino Ali Shaath encabezará un nuevo comité tecnocrático encargado de administrar Gaza en la etapa posterior a la ofensiva, calificando la medida como un paso clave para estabilizar el territorio devastado.

En un comunicado conjunto emitido el miércoles, los tres mediadores señalaron que la creación del comité constituye “un avance importante” que podría mejorar las condiciones humanitarias y ayudar a desbloquear la largamente retrasada segunda fase del alto el fuego negociado por Estados Unidos.

El anuncio se produjo después de que el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, declarara formalmente el inicio de la segunda fase del plan de alto el fuego.

Segunda fase del alto el fuego en Gaza

La siguiente etapa se centra en la desmilitarización, un gobierno tecnocrático y la reconstrucción de Gaza, que ha quedado en gran medida en ruinas tras meses de bombardeos israelíes.