GENOCIDIO EN GAZA
Mediadores nombran a exviceministro palestino para encabezar el órgano tecnocrático de Gaza
Türkiye, Egipto y Qatar respaldan una administración palestina transitoria mientras Estados Unidos desplaza el foco hacia la desmilitarización y la reconstrucción tras meses de ofensiva israelí.
El anuncio se produjo después de que Steve Witkoff declarara formalmente el inicio de la segunda fase del plan de alto el fuego. / Reuters
hace 2 horas

Egipto, Qatar y Türkiye anunciaron que el exviceministro palestino Ali Shaath encabezará un nuevo comité tecnocrático encargado de administrar Gaza en la etapa posterior a la ofensiva, calificando la medida como un paso clave para estabilizar el territorio devastado.

En un comunicado conjunto emitido el miércoles, los tres mediadores señalaron que la creación del comité constituye “un avance importante” que podría mejorar las condiciones humanitarias y ayudar a desbloquear la largamente retrasada segunda fase del alto el fuego negociado por Estados Unidos.

El anuncio se produjo después de que el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, declarara formalmente el inicio de la segunda fase del plan de alto el fuego.

Segunda fase del alto el fuego en Gaza

La siguiente etapa se centra en la desmilitarización, un gobierno tecnocrático y la reconstrucción de Gaza, que ha quedado en gran medida en ruinas tras meses de bombardeos israelíes.

“La Segunda Fase establece una administración palestina tecnocrática transitoria en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés)”, afirmó Witkoff, y añadió que este órgano supervisará la reconstrucción y el desarme de todos los grupos armados no autorizados.

Witkoff advirtió que Hamás debe cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del acuerdo, incluida la entrega del último rehén fallecido, y sostuvo que el incumplimiento acarreará “consecuencias graves”. También elogió a Türkiye, Egipto y Qatar por sus esfuerzos de mediación.

Más temprano el miércoles, facciones palestinas reunidas en El Cairo expresaron su apoyo al nuevo órgano transitorio, e instaron a dar pasos rápidos para que asuma de inmediato la responsabilidad de gobernar Gaza y restablecer los servicios públicos esenciales.

Los grupos señalaron que el comité coordinará con un “consejo de paz” internacional, que se espera supervise y apruebe la reconstrucción de Gaza, mientras los mediadores buscan sostener el alto el fuego y evitar un retorno a la violencia a gran escala.

FUENTE:TRT World
