TÜRKİYE
2 min de lectura
Aerolíneas turcas suspenden los vuelos a Irán, Iraq, Siria, Líbano y Jordania hasta el 6 de marzo
Las aerolíneas Turkish Airlines, AJet, Pegasus Airlines y SunExpress cancelan vuelos a varios países de Oriente Medio debido a la escalada de conflicto en la región, según informó el ministro de Transporte e Infraestructura de Türkiye.
Las aerolíneas turcas están redirigiendo sus vuelos activos para evitar todos los espacios aéreos restringidos. Foto de archivo. / Reuters
2 de marzo de 2026

Las aerolíneas turcas han suspendido todos los vuelos a Irán, Iraq, Siria, Líbano y Jordania hasta el 6 de marzo debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

El ministro de Transporte e Infraestructura de Türkiye, Abdulkadir Uraloglu, afirmó que las autoridades están monitoreando activamente la situación y han tomado medidas para garantizar la seguridad de la aviación.

Uraloglu señaló que los avisos a las misiones aéreas siguen vigentes, cerrando oficialmente el espacio aéreo sobre Irán, Israel, Iraq, Qatar, Bahréin, Kuwait, Jordania y el sur de Siria.

“Debido a los riesgos en curso en la región, los vuelos a Irán, Iraq, Siria, Líbano y Jordania de THY, AJet, Pegasus y SunExpress han sido cancelados hasta el 6 de marzo”, declaró el ministro. “Pegasus Airlines no operará vuelos a Irán hasta el 12 de marzo, mientras que todos los vuelos programados a Qatar, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos han sido cancelados hasta el 3 de marzo”, añadió.

“Las decisiones se toman con base en evaluaciones diarias y, si no hay mejoras en las condiciones actuales, las cancelaciones podrían continuar día a día”, concluyó.

La aviación civil opera únicamente en Omán, Líbano y partes de Arabia Saudí.

Mientras tanto, en Emiratos Árabes Unidos se están realizando desvíos de emergencia, y se prevé que los vuelos de las aerolíneas Emirates y Etihad Airways se reanuden el lunes.

Uraloglu indicó que un avión de Turkish Airlines permanece en tierra en el Aeropuerto Internacional Imam Jomeini de Teherán, junto con una aeronave de Pegasus Airlines.

La aerolínea de bajo costo AJet no tiene actualmente ningún avión varado en las zonas regionales restringidas.

Al mismo tiempo, Tailwind Airlines tiene una aeronave en Iraq, actualmente arrendada a una empresa iraquí.

Asimismo, las aerolíneas turcas están redirigiendo sus vuelos activos para evitar todos los espacios aéreos restringidos.

FUENTE:TRT World
