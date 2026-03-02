Las aerolíneas turcas han suspendido todos los vuelos a Irán, Iraq, Siria, Líbano y Jordania hasta el 6 de marzo debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

El ministro de Transporte e Infraestructura de Türkiye, Abdulkadir Uraloglu, afirmó que las autoridades están monitoreando activamente la situación y han tomado medidas para garantizar la seguridad de la aviación.

Uraloglu señaló que los avisos a las misiones aéreas siguen vigentes, cerrando oficialmente el espacio aéreo sobre Irán, Israel, Iraq, Qatar, Bahréin, Kuwait, Jordania y el sur de Siria.

“Debido a los riesgos en curso en la región, los vuelos a Irán, Iraq, Siria, Líbano y Jordania de THY, AJet, Pegasus y SunExpress han sido cancelados hasta el 6 de marzo”, declaró el ministro. “Pegasus Airlines no operará vuelos a Irán hasta el 12 de marzo, mientras que todos los vuelos programados a Qatar, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos han sido cancelados hasta el 3 de marzo”, añadió.

“Las decisiones se toman con base en evaluaciones diarias y, si no hay mejoras en las condiciones actuales, las cancelaciones podrían continuar día a día”, concluyó.

La aviación civil opera únicamente en Omán, Líbano y partes de Arabia Saudí.